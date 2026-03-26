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Krankenhausreform vor entscheidender Bundesrats-Abstimmung ( Finanztrends)

26.03.2026, 5932 Zeichen

Die umstrittene Krankenhausreform steht vor der finalen Hürde. Kurz vor der Bundesratssitzung am Freitag legte die Bundesregierung eine Protokollerklärung vor, um Bedenken der Länder zu Personalvorgaben und Finanzierung auszuräumen. Der Kompromiss soll eine Verzögerung im Vermittlungsausschuss verhindern.

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Protokollerklärung als letzter Kompromissversuch

Am Dienstagnachmittag übermittelte die Bundesregierung ihre Protokollerklärung an den Bundesrat. Sie reagiert damit auf den massiven Druck der Länder, die vor allem die geplanten Pflegepersonaluntergrenzen kritisieren. Die Regierung bietet an, die Auswirkungen dieser Mindestbesetzungsvorgaben künftig gemeinsam mit den Ländern regelmäßig zu evaluieren. Weitere Zugeständnisse am bereits vom Bundestag beschlossenen Krankenhausreformanpassungsgesetz (KHAG) gibt es jedoch nicht.

Das ist der Kern des Streits: Während Berlin die Personaluntergrenzen als unverzichtbar für Patientensicherheit und Arbeitsbedingungen verteidigt, verweisen Länder wie Bayern und Nordrhein-Westfalen auf den flächendeckenden Fachkräftemangel. Viele Kliniken könnten die Vorgaben schlicht nicht erfüllen. Die Bundesregierung bleibt hart – Personaldichte soll ein nicht verhandelbarer Qualitätsindikator werden.

Finanzierungs-Start verschoben auf 2030

Eine der wichtigsten Neuerungen im KHAG betrifft den Zeitplan. Der vollständige Übergang vom fallpauschalen DRG-System zu einem Finanzierungsmodell mit Vorhaltepauschalen wird verschoben. Statt wie ursprünglich geplant startet das neue System erst 2030. Für 2026 und 2027 sieht das Gesetz eine budgetneutrale Phase vor – eine Atempause für die Kliniken.

Hintergrund sind die massiven Sorgen der Krankenhausträger. Sie fürchteten, ein zu schneller Wechsel würde zahlreiche Häuser in die Insolvenz treiben. Künftig sollen rund 60 Prozent der Kosten durch feste Vorhaltezahlungen gedeckt werden. Das soll den ökonomischen Druck, immer mehr Fälle zu behandeln, reduzieren. Doch die Verzögerung bedeutet auch: Die Kliniken müssen länger als geplant im alten System wirtschaften.

50 Milliarden Euro für den Strukturwandel

Das Herzstück der Reform ist der Transformationfonds. Über zehn Jahre, von 2026 bis 2035, stehen 50 Milliarden Euro bereit. Ursprünglich sollte die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) einen Großteil stemmen. Nach scharfer Kritik von Gewerkschaften und Sozialverbänden übernimmt nun der Bund die Finanzierung aus Steuermitteln.

Das Geld fließt in die Standortkonzentration, die Spezialisierung von Fachabteilungen und den digitalen ausbau. Neu ist, dass auch Universitätskliniken Zugang zu den Mitteln erhalten. Sie sollen zentrale Knotenpunkte im neuen, hierarchischen Krankenhausnetz werden. Die Vergabe ist an die Einordnung der Häuser in Leistungsgruppen geknüpft. Deren Anzahl wurde von 65 auf 61 reduziert – eine Vereinfachung für die Länder.

DKG warnt vor akuter Finanzkrise

Trotz der milliardenschweren Pläne bleibt die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) alarmiert. Der Verband warnt vor einer Verschärfung der finanziellen Lage bereits im Herbst dieses Jahres. Die geplanten Liquiditätshilfen und die Vorhaltefinanzierung reichten nicht aus, um steigende Energie-, Material- und Personalkosten zu decken.

Die Zahlen sind dramatisch: Fast 70 Prozent der deutschen Krankenhäuser schreiben aktuell rote Zahlen. Ein Drittel aller Einrichtungen gilt als hochgradig insolvenzgefährdet. Die DKG befürchtet, dass viele Häuser die volle Umsetzung der Reform 2030 nicht erleben werden – es fehle an Überbrückungsfinanzierung. Zudem kritisiert der Verband, dass auch im neuen Modell die Fallzahlen nicht vollständig entkoppelt seien.

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Personal wird zum entscheidenden Qualitätsfaktor

Die Debatte um die Personaluntergrenzen markiert einen Paradigmenwechsel. Die Bundesregierung macht Personaldichte zur zentralen Voraussetzung für Klinik-Zulassung und Finanzierung. Das zwingt das Management, Rekrutierung und Mitarbeiterbindung über kurzfristige Kostensenkung zu stellen.

Doch hier entsteht ein Teufelskreis: Kliniken, die nicht genug Personal finden, drohen finanzielle Sanktionen. Damit sinkt wiederum ihre Möglichkeit, in attraktivere Arbeitsbedingungen zu investieren. Der Vergleich zum ursprünglichen Krankenhausversorgungsgesetz von 2024 zeigt einen Trend zum Pragmatismus. Mehr Ausnahmen für ländliche Regionen und längere Fristen sind Zugeständnisse an die Realität.

Was kommt nach dem Bundesrats-Votum?

Die Abstimmung am Freitag wird zeigen, ob die Reform ohne weitere Verzögerungen starten kann. Falls die Länder die Protokollerklärung akzeptieren, beginnt sofort die heiße Phase der regionalen Umsetzung. 2026 und 2027 werden von intensiven Verhandlungen zwischen Krankenhausträgern und Landesbehörden geprägt sein. Es geht um die konkrete Einordnung jeder Klinik in das neue Netz.

Ab 2028 soll dann die Konvergenzphase für das Finanzierungssystem starten, die 2030 in die volle Wirkung der Vorhaltepauschalen mündet. Für das medizinische Personal verspricht die Reform stabilere und qualitätsorientiertere Arbeitsbedingungen – vorausgesetzt, der Arbeitsmarkt liefert genug Fachkräfte. Für die Patienten soll am Ende ein spezialisierteres, transparenteres und finanziell stabileres Krankenhaussystem stehen. Der Weg dorthin bleibt jedoch steinig.


(26.03.2026)

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Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

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    Autor: Finanztrends

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