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Studie: Bauchfett beschleunigt Hirnalterung ( Finanztrends)

26.03.2026, 4189 Zeichen

Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Bauchfett ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellt. Besonders gefährlich ist das sogenannte viszerale Fett, das die inneren Organe umhüllt. Es wirkt wie ein eigenes Hormonorgan und kann Entzündungen fördern.

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Laut einer aktuellen Studie im Fachjournal Radiology steht bestimmtes Bauchfett in direktem Zusammenhang mit einer schnelleren Hirnalterung. Die Forschenden warnen vor dem „Skinny-Fat“-Muster – also normalem BMI bei hohem Bauchfettanteil. Dieses Phänomen kann zu kognitiven Einbußen führen.

Der BMI allein sagt wenig aus

Die Wissenschaft revidiert ihre alten Maßstäbe. Der Body-Mass-Index (BMI) verliert an Bedeutung, denn er unterscheidet nicht zwischen Muskel- und Fettmasse. Entscheidend ist die Verteilung des Fetts im Körper.

Moderne Diagnostik setzt auf präzise MRT-Messungen. Für zu Hause bleibt der Taillenumfang ein wichtiger Indikator: Werte über 102 Zentimeter bei Männern und über 88 Zentimeter bei Frauen gelten als kritisch. Sie signalisieren ein erhöhtes Risiko für Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

HIFT und Intervallfasten als Dreamteam

Wie wird man das gefährliche Fett los? Die effektivste Kombination besteht laut aktueller Meta-Analysen aus zwei Komponenten: High-Intensity Functional Training (HIFT) und Time-Restricted Eating, also Intervallfasten.

HIFT kombiniint funktionelle Übungen wie Kniebeugen oder Burpees, die mehrere Muskelgruppen gleichzeitig fordern. Das maximiert den Kalorienverbrauch. In Studien verloren Probanden damit deutlich mehr viszerales Fett als mit reinem Ausdauertraining.

Gepaart mit einem Essensfenster – zum Beispiel 16 Stunden fasten, 8 Stunden essen – bleibt der Insulinspiegel niedrig. Das kurbelt die Fettverbrennung an. Fitnessstudios reagieren bereits und bauen ihre Gerätelandschaft um: Funktionale Zonen ersetzen zunehmend klassische Isolationsmaschinen.

Protein stoppt den Heißhunger

Ein Schlüssel zur erfolgreichen Fettreduktion liegt in der Ernährung. Die bestätigte „Protein-Leverage-Hypothese“ erklärt: Unser Körper signalisiert Hunger, bis ein bestimmter Proteinbedarf gedeckt ist.

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Da der Körper besonders ab dem 50. Lebensjahr verstärkt Muskulatur abbaut, ist ein gezieltes Krafttraining zur Unterstützung des Stoffwechsels unerlässlich. In diesem kostenlosen E-Book erfahren Sie, mit welchen 6 einfachen Übungen Sie auch ohne Fitnessstudio Ihre Kraft steigern und aktiv etwas für Ihre Gesundheit tun können. Gratis-Ratgeber mit 6 Kraftübungen hier herunterladen

In einer Welt voller proteinarmer, verarbeiteter Lebensmittel essen wir daher oft zu viele Kalorien. Die Lösung? Mehr hochwertiges Protein. Ein Anteil von 25 bis 30 Prozent der Gesamtkalorien sorgt für Sättigung, schützt die Muskeln und hilft so, gezielt Fett zu verlieren.

Das moderne Sixpack-Workout

Tausende Crunches sind out. Das Bauchmuskeltraining von heute setzt auf funktionale Stabilität. Im Fokus stehen Übungen, die den gesamten Rumpf stärken.

„Hollow Body Holds“, „L-Sits“ oder schwere Grundübungen wie Kreuzheben gelten als effektiver. Sie aktivieren mehr Muskeln, verbessern die Haltung und erhöhen den Grundumsatz. Die sichtbaren Muskeln sind dann das Ergebnis eines niedrigen Körperfettanteils.

Top-Fitness-Trends für 2026 sind laut Experten Balance, Flow und Core-Training. Es geht nicht mehr um reine Optik, sondern um eine Stärke, die im Alltag und Sport schützt.

Stress und Schlaf nicht vergessen

Der ganzheitliche Ansatz gewinnt an Bedeutung. Chronischer Stress und zu wenig Schlaf treiben den Cortisolspiegel in die Höhe – ein Hauptfaktor für die Einlagerung von Bauchfett.

Moderne Gesundheitsprogramme integrieren daher gezielte Erholung und Stressmanagement. Ein definierter Bauch wird so zum Ergebnis eines ausbalancierten Lebensstils, bei dem Training, Ernährung und Regeneration ineinandergreifen.


(26.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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