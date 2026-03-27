SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Allianz Aktie: Berliner Gegenwind ( Finanztrends)

27.03.2026, 2991 Zeichen

Der Staat mischt sich ein — und das könnte für die Allianz teuer werden. Mit der heute vom Bundestag beschlossenen Reform der privaten Altersvorsorge tritt ein neuer Konkurrent auf den Plan: der Staat selbst.

Das neue Vorsorgemodell im Überblick

Der Riester-Nachfolger, der ab Januar gelten soll, bringt drei neue Produktvarianten mit sich. Neben einer klassischen Vollgarantie gibt es künftig ein Modell mit 80-prozentiger Beitragsgarantie sowie ein renditeorientiertes Altersvorsorgedepot ganz ohne Garantien. Letzteres zielt direkt auf Kapitalmarkterträge ab — und greift damit in einen Bereich, den Versicherer wie die Allianz bislang als ihr Revier betrachteten.

Besonders brisant: Ergänzt wird das Angebot durch ein staatlich geführtes Standarddepot. Ein öffentlicher Träger als direkter Wettbewerber zu privaten Anbietern — das ist politisch gewollt und für die Branche alles andere als willkommen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Allianz?

Staatliche Förderung als Lockmittel

Die Förderstruktur ist durchaus attraktiv gestaltet. Wer bis zu 360 Euro im Jahr einzahlt, erhält vom Staat 50 Cent pro eingezahltem Euro dazu. Für höhere Beträge bis 1.800 Euro gibt es immerhin noch 25 Cent Aufschlag je Euro. Das ergibt eine maximale Grundzulage von 540 Euro jährlich. Familien profitieren zusätzlich von einem Kinderzuschlag von 300 Euro pro Kind — sofern mindestens 25 Euro monatlich gespart werden.

Neu ist auch, dass künftig alle Selbstständigen einbezogen werden. Das vergrößert den potenziellen Kundenkreis erheblich — allerdings nicht zwingend zugunsten der Allianz, wenn das staatliche Standarddepot einfacher zugänglich und günstiger ist.

Wie groß ist das Risiko wirklich?

Für die Allianz stellt sich die Frage, welchen Marktanteil das staatliche Angebot tatsächlich abschöpfen wird. Das dürfte vor allem davon abhängen, wie attraktiv das öffentliche Standarddepot in der Praxis ausgestaltet wird. Versicherer mit starker Vertriebsinfrastruktur und etablierten Kundenbeziehungen haben hier strukturelle Vorteile — aber der Kostendruck, den günstigere staatliche Produkte erzeugen, ist real.

Hinzu kommt der Blick auf den Wettbewerb innerhalb der Branche: Wüstenrot & Württembergische legte 2025 operativ ein deutliches Comeback hin — das Konzernergebnis stieg von 35 auf 121 Millionen Euro. Dass die Aktie des Stuttgarter Konzerns trotz dieser Zahlen heute unter Druck gerät, zeigt, wie nervös Anleger im Versicherungssektor derzeit auf strukturelle Veränderungen reagieren. Für die Allianz-Aktie ist das ein Signal, das man nicht ignorieren sollte.

Anzeige

Allianz-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Allianz-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

Die neusten Allianz-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Allianz-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Allianz: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(27.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

» Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

» Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

» Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

» EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

» Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

» PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

» (Christian Drastil)

» SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
Healwell AI Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)
CPI Europe steigert Gewinn auf 513 Mio. Euro - keine Dividende
Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)
Neue Bilder: Bernd Braunstein, Christoph Rainer , Susanne Bickel , Lisa Galuska, Fanboy-Buch, Manfred Kainz und Verena Tanos




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(4)
    BSN MA-Event Bayer
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), VIG(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(2)
    BSN MA-Event Strabag
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
    BSN MA-Event VIG
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(1), Uniqa(1)
    BSN MA-Event Verbund
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII



    Autor: Finanztrends

    27.03.2026, 2991 Zeichen

    Der Staat mischt sich ein — und das könnte für die Allianz teuer werden. Mit der heute vom Bundestag beschlossenen Reform der privaten Altersvorsorge tritt ein neuer Konkurrent auf den Plan: der Staat selbst.

    Das neue Vorsorgemodell im Überblick

    Der Riester-Nachfolger, der ab Januar gelten soll, bringt drei neue Produktvarianten mit sich. Neben einer klassischen Vollgarantie gibt es künftig ein Modell mit 80-prozentiger Beitragsgarantie sowie ein renditeorientiertes Altersvorsorgedepot ganz ohne Garantien. Letzteres zielt direkt auf Kapitalmarkterträge ab — und greift damit in einen Bereich, den Versicherer wie die Allianz bislang als ihr Revier betrachteten.

    Besonders brisant: Ergänzt wird das Angebot durch ein staatlich geführtes Standarddepot. Ein öffentlicher Träger als direkter Wettbewerber zu privaten Anbietern — das ist politisch gewollt und für die Branche alles andere als willkommen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Allianz?

    Staatliche Förderung als Lockmittel

    Die Förderstruktur ist durchaus attraktiv gestaltet. Wer bis zu 360 Euro im Jahr einzahlt, erhält vom Staat 50 Cent pro eingezahltem Euro dazu. Für höhere Beträge bis 1.800 Euro gibt es immerhin noch 25 Cent Aufschlag je Euro. Das ergibt eine maximale Grundzulage von 540 Euro jährlich. Familien profitieren zusätzlich von einem Kinderzuschlag von 300 Euro pro Kind — sofern mindestens 25 Euro monatlich gespart werden.

    Neu ist auch, dass künftig alle Selbstständigen einbezogen werden. Das vergrößert den potenziellen Kundenkreis erheblich — allerdings nicht zwingend zugunsten der Allianz, wenn das staatliche Standarddepot einfacher zugänglich und günstiger ist.

    Wie groß ist das Risiko wirklich?

    Für die Allianz stellt sich die Frage, welchen Marktanteil das staatliche Angebot tatsächlich abschöpfen wird. Das dürfte vor allem davon abhängen, wie attraktiv das öffentliche Standarddepot in der Praxis ausgestaltet wird. Versicherer mit starker Vertriebsinfrastruktur und etablierten Kundenbeziehungen haben hier strukturelle Vorteile — aber der Kostendruck, den günstigere staatliche Produkte erzeugen, ist real.

    Hinzu kommt der Blick auf den Wettbewerb innerhalb der Branche: Wüstenrot & Württembergische legte 2025 operativ ein deutliches Comeback hin — das Konzernergebnis stieg von 35 auf 121 Millionen Euro. Dass die Aktie des Stuttgarter Konzerns trotz dieser Zahlen heute unter Druck gerät, zeigt, wie nervös Anleger im Versicherungssektor derzeit auf strukturelle Veränderungen reagieren. Für die Allianz-Aktie ist das ein Signal, das man nicht ignorieren sollte.

    Anzeige

    Allianz-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Allianz-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

    Die neusten Allianz-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Allianz-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Allianz: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (27.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
    Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

    » Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

    » Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

    » Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

    » EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

    » Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

    » PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

    » (Christian Drastil)

    » SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    Healwell AI Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
    Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)
    CPI Europe steigert Gewinn auf 513 Mio. Euro - keine Dividende
    Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)
    Neue Bilder: Bernd Braunstein, Christoph Rainer , Susanne Bickel , Lisa Galuska, Fanboy-Buch, Manfred Kainz und Verena Tanos




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(4)
      BSN MA-Event Bayer
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), VIG(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(2)
      BSN MA-Event Strabag
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
      BSN MA-Event VIG
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(1), Uniqa(1)
      BSN MA-Event Verbund
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de