Apollo Aktie: Expansion trifft Rechtsrisiken ( Finanztrends)

27.03.2026, 3569 Zeichen

Apollo Global Management forciert seinen Wachstumskurs in Japan mit einer Milliarden-Übernahme und ordnet gleichzeitig seine Verbindlichkeiten neu. Parallel dazu sieht sich der Finanzriese mit juristischem Gegenwind durch Sammelklagen konfrontiert, die die historische Aufarbeitung von Geschäftsbeziehungen betreffen. Diese Mischung aus operativer Stärke und rechtlichen Altlasten prägt derzeit das Bild für Investoren.

Frisches Kapital für alte Schulden

Am 26. März 2026 platzierte Apollo erfolgreich eine Anleihe im Volumen von 750 Millionen USD. Die bis 2036 laufenden Papiere sind mit einem jährlichen Kupon von 5,700 % ausgestattet. Nach Abzug der Kosten erwartet das Unternehmen einen Nettoerlös von rund 745 Millionen USD.

Das Management nutzt diesen finanziellen Spielraum gezielt zur Optimierung der Bilanz. Ein Großteil des Kapitals, konkret 500 Millionen USD, fließt in die vorzeitige Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten, die noch im Laufe des Jahres 2026 fällig geworden wären. Dieser Schritt sichert die langfristige Finanzierung, auch wenn die neuen Konditionen über dem Zinssatz der alten Papiere von 4,400 % liegen. Der Abschluss der Transaktion ist für den 30. März 2026 vorgesehen.

Rekord-Investition in Japan

Abseits der Refinanzierung setzt Apollo ein deutliches Ausrufezeichen im asiatischen Markt. Für rund 3,7 Milliarden USD (590 Milliarden JPY) übernehmen Fonds von Apollo den Glashersteller Nippon Sheet Glass (NSG). Es handelt sich um die bisher größte Private-Equity-Investition des Unternehmens in Japan.

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Der Deal unterstreicht die Strategie, verstärkt in etablierte internationale Industrieunternehmen zu investieren. Bis zum endgültigen Abschluss der Übernahme im März 2027 müssen jedoch noch die Aktionäre von NSG sowie die zuständigen Regulierungsbehörden zustimmen.

Juristische Altlasten und Marktdebatten

Trotz der operativen Fortschritte steht die Corporate Governance unter Beobachtung. Mehrere Anwaltskanzleien haben Sammelklagen wegen mutmaßlichen Wertpapierbetrugs eingereicht. Der Vorwurf wiegt schwer: Die Führungsebene soll Geschäftsbeziehungen zu Jeffrey Epstein in der Vergangenheit falsch dargestellt haben. Der relevante Zeitraum für betroffene Anleger erstreckt sich von Mai 2021 bis Februar 2026.

Gleichzeitig verteidigt das Management die Stabilität des Private-Credit-Sektors. Angesichts von Diskussionen über Rücknahmebeschränkungen bei einzelnen Fonds bezeichnete Apollo-Präsident Jim Zelter die Sorgen um den 1,8 Billionen USD schweren Markt als übertrieben. Zelter betonte am 26. März, dass die Anlageklasse trotz punktueller Liquiditätssteuerung resilient bleibe.

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Investoren haben nun bis zum 1. Mai 2026 Zeit, einen Hauptkläger für die juristischen Verfahren bestimmen zu lassen. Währenddessen rückt die Integration von NSG in das Portfolio in den Fokus, um die ambitionierten Wachstumsziele im japanischen Markt zu untermauern.

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(27.03.2026)

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