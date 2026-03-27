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Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

27.03.2026, 2476 Zeichen

Mit der offiziellen Einladung zur Hauptversammlung am 6. Mai 2026 rückt bei dem DAX-Konzern die Gewinnbeteiligung der Aktionäre in den Vordergrund. Während der Vorstand eine höhere Dividende und ein laufendes Aktienrückkaufprogramm präsentiert, spiegelt die Kursentwicklung auf dem Parkett eine deutlich gedämpftere Stimmung wider.

Höhere Ausschüttung geplant

Im Zentrum des Aktionärstreffens in Holzminden steht die geplante Anhebung der Dividende. Das Management schlägt vor, die Ausschüttung von 1,20 Euro auf 1,25 Euro je Anteilsschein zu erhöhen. Wer von dieser Zahlung profitieren möchte, muss die Papiere vor dem Ex-Tag am 7. Mai in seinem Depot halten. Flankiert wird diese Maßnahme von einem bis Ende Oktober laufenden Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 400 Millionen Euro. Seit Anfang Februar hat das Unternehmen bereits fast 970.000 eigene Papiere vom Markt genommen, wobei das Stimmrecht für diese erworbenen Aktien ruht.

Solides Fundament, schwacher Trend

Finanziell ist der Konzern für diese Kapitalmaßnahmen gut gerüstet. Ein auf 780 Millionen Euro gestiegener Business Free Cashflow im Jahr 2025 sowie eine um 216 Millionen Euro reduzierte Nettoverschuldung bilden eine stabile Basis. An der Börse wird diese fundamentale Stärke derzeit allerdings wenig honoriert. Bei einem aktuellen Kurs von 72,12 Euro verzeichnet der Titel auf Sicht von zwölf Monaten ein Minus von 22,35 Prozent. Zuletzt rutschte der Wert zudem unter die wichtige 100-Tage-Linie, was den kurzfristigen Abwärtsdruck charttechnisch untermauert.

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Eine erste fundamentale Standortbestimmung für den weiteren Jahresverlauf fällt am 29. April. An diesem Tag, der gleichzeitig die Anmeldefrist für die Hauptversammlung markiert, präsentiert Symrise die Ergebnisse für das erste Quartal. Das Management hat bereits einen leichten organischen Umsatzrückgang aufgrund hoher Vorjahresvergleichswerte angekündigt, hält aber an der Gesamtjahresprognose eines organischen Wachstums zwischen 2,0 und 4,0 Prozent fest.

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(27.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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