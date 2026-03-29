SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: Thorium-Ticket und Pre-IPO-Kapitalerhöhung im Detail (Podcast)

29.03.2026, 1058 Zeichen
In der 28. Folge des Private Investor Relations Podcasts auf Audio-CD widmet sich Moderator Christian Drastil einem Unternehmen, das zwar noch nicht an der Börse notiert, sich aber offensiv als Börsekandidat positioniert hat: die Emerald Horizon AG mit Sitz in Graz. Philipp Pölzl, Vice President Operations des Unternehmens, beantwortet darin zentrale Fragen zu den aktuellen Investmentmöglichkeiten und dem geplanten Listing. Was Anleger derzeit wissen müssen: Die Emerald Horizon AG bietet vor ihrem anvisierten Börsengang im 2. Quartal 2026 zwei unterschiedliche Beteiligungsinstrumente an – ein Wandeldarlehen namens „Thorium-Ticket" und eine klassische Pre-IPO-Kapitalerhöhung. Beide Wege unterscheiden sich fundamental in Struktur, Mindestinvestment und Risikoprofil. Der Countdown auf der Unternehmenshomepage läuft für die Pre-IPO-KE.. Thorium-Ticket vs. Pre-IPO-Kapitalerhöhung: Zwei Wege, ein Ziel Die beiden Investmentinstrumente...

Weiterlesen: Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: Thorium-Ticket und Pre-IPO-Kapitalerhöhung im Detail


(29.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

Random Partner

Do&Co
Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: Thorium-Ticket und Pre-...

» Broadcom Aktie: Kapazitätsgrenzen bremsen KI-Wachstum ( Finanztrends)

» SoftBank Aktie: Brückenkredit für die KI-Wette ( Finanztrends)

» Bitcoin: Immobilienkauf ohne Verkaufszwang ( Finanztrends)

» Microsoft Aktie: Xbox-Neustart, schwacher Kurs ( Finanztrends)

» FutureGen Industries Aktie: Kapitaltausch vollzogen ( Finanztrends)

» ZEAL Network Aktie: Millionenschweres Kreditgeschäft ( Finanztrends)

» Vizsla Silver Aktie: Analysten vs. Kurspotenzial ( Finanztrends)

» Beyond Meat Aktie: Überlebenskampf ( Finanztrends)

» Pfizer Aktie: Zweifacher Studienerfolg ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
Microsoft Aktie: Die KI-Rechnung steigt ( Finanztrends)
Pfizer Aktie: Zweifacher Studienerfolg ( Finanztrends)
Eutelsat Aktie: Milliarden-Deal verpufft ( Finanztrends)
Deutz Aktie: Milliardenplan im Energiegeschäft ( Finanztrends)
Beyond Meat Aktie: Überlebenskampf ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Polytec Group
    BSN MA-Event Infineon
    BSN MA-Event Porr
    BSN MA-Event Strabag
    BSN MA-Event Verbund
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event Polytec Group
    BSN MA-Event Infineon
    Featured Partner Video

    182. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    29.03.2026, 1058 Zeichen
    In der 28. Folge des Private Investor Relations Podcasts auf Audio-CD widmet sich Moderator Christian Drastil einem Unternehmen, das zwar noch nicht an der Börse notiert, sich aber offensiv als Börsekandidat positioniert hat: die Emerald Horizon AG mit Sitz in Graz. Philipp Pölzl, Vice President Operations des Unternehmens, beantwortet darin zentrale Fragen zu den aktuellen Investmentmöglichkeiten und dem geplanten Listing. Was Anleger derzeit wissen müssen: Die Emerald Horizon AG bietet vor ihrem anvisierten Börsengang im 2. Quartal 2026 zwei unterschiedliche Beteiligungsinstrumente an – ein Wandeldarlehen namens „Thorium-Ticket" und eine klassische Pre-IPO-Kapitalerhöhung. Beide Wege unterscheiden sich fundamental in Struktur, Mindestinvestment und Risikoprofil. Der Countdown auf der Unternehmenshomepage läuft für die Pre-IPO-KE.. Thorium-Ticket vs. Pre-IPO-Kapitalerhöhung: Zwei Wege, ein Ziel Die beiden Investmentinstrumente...

    Weiterlesen: Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: Thorium-Ticket und Pre-IPO-Kapitalerhöhung im Detail


    (29.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

    Random Partner

    Do&Co
    Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: Thorium-Ticket und Pre-...

    » Broadcom Aktie: Kapazitätsgrenzen bremsen KI-Wachstum ( Finanztrends)

    » SoftBank Aktie: Brückenkredit für die KI-Wette ( Finanztrends)

    » Bitcoin: Immobilienkauf ohne Verkaufszwang ( Finanztrends)

    » Microsoft Aktie: Xbox-Neustart, schwacher Kurs ( Finanztrends)

    » FutureGen Industries Aktie: Kapitaltausch vollzogen ( Finanztrends)

    » ZEAL Network Aktie: Millionenschweres Kreditgeschäft ( Finanztrends)

    » Vizsla Silver Aktie: Analysten vs. Kurspotenzial ( Finanztrends)

    » Beyond Meat Aktie: Überlebenskampf ( Finanztrends)

    » Pfizer Aktie: Zweifacher Studienerfolg ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    Microsoft Aktie: Die KI-Rechnung steigt ( Finanztrends)
    Pfizer Aktie: Zweifacher Studienerfolg ( Finanztrends)
    Eutelsat Aktie: Milliarden-Deal verpufft ( Finanztrends)
    Deutz Aktie: Milliardenplan im Energiegeschäft ( Finanztrends)
    Beyond Meat Aktie: Überlebenskampf ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Polytec Group
      BSN MA-Event Infineon
      BSN MA-Event Porr
      BSN MA-Event Strabag
      BSN MA-Event Verbund
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event Polytec Group
      BSN MA-Event Infineon
      Featured Partner Video

      182. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de