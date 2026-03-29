Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: Thorium-Ticket und Pre-IPO-Kapitalerhöhung im Detail (Podcast)
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29.03.2026, 1058 Zeichen
In der 28. Folge des Private Investor Relations Podcasts auf Audio-CD widmet sich Moderator Christian Drastil einem Unternehmen, das zwar noch nicht an der Börse notiert, sich aber offensiv als Börsekandidat positioniert hat: die Emerald Horizon AG mit Sitz in Graz. Philipp Pölzl, Vice President Operations des Unternehmens, beantwortet darin zentrale Fragen zu den aktuellen Investmentmöglichkeiten und dem geplanten Listing. Was Anleger derzeit wissen müssen: Die Emerald Horizon AG bietet vor ihrem anvisierten Börsengang im 2. Quartal 2026 zwei unterschiedliche Beteiligungsinstrumente an – ein Wandeldarlehen namens „Thorium-Ticket" und eine klassische Pre-IPO-Kapitalerhöhung. Beide Wege unterscheiden sich fundamental in Struktur, Mindestinvestment und Risikoprofil. Der Countdown auf der Unternehmenshomepage läuft für die Pre-IPO-KE.. Thorium-Ticket vs. Pre-IPO-Kapitalerhöhung: Zwei Wege, ein Ziel Die beiden Investmentinstrumente...
Weiterlesen: Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: Thorium-Ticket und Pre-IPO-Kapitalerhöhung im Detail
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