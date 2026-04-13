„SAFE" – Die Wiener Börse startet einen Podcast für Investmenteinsteiger (Podcast)
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Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
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13.04.2026, 932 Zeichen
In der aktuellen Ausgabe der „Kapitalmarktstimme.at Daily Voice" stellt Moderator Christian Drastil ein neues Audioformat der Wiener Börse vor: den Podcast „SAFE – Stories übers Investieren", der sich gezielt an Menschen richtet, die beim Thema Geldanlage noch unsicher sind. Zum Auftakt wurden gleich drei Folgen mit prominenten Gästen veröffentlicht. Ein neues Format mit klarem Bildungsauftrag Die Wiener Börse betritt mit „SAFE" bewusst neues Terrain in der Finanzbildung. Der Titel steht programmatisch für das Ziel: Menschen sollen sich beim Investieren sicherer fühlen. Dazu holt man Persönlichkeiten vor das Mikrofon, die offen über ihre persönlichen Erfahrungen mit Geldanlage sprechen – über erste Investments, Fehler, Aha-Momente und darüber, was sie heute anders machen würden. Produziert wird der Podcast nicht von der Wiener Börse...
Weiterlesen: „SAFE" – Die Wiener Börse startet einen Podcast für Investmenteinsteiger
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