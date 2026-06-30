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Nachlese: Sabina Haas, Window Dressing Wolfgang Matejka, Sandro Kopp (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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30.06.2026, 1083 Zeichen

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- PIR-News zu Post, Uniqa und BKS Bank
- Börse Frankfurt mit dem DAX etwas fester
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Hören: https://open.spotify.com/episode/6ZezFqvd8CL2zLk44sMtPG
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie gross schätzt du Window Dressing Effekte in Österreich ein, Wolfgang Matejka?

Hören: https://open.spotify.com/episode/0naQanBbAP42t3NSDy4eMn
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sandro Kopp auf Career-High, damit ist er auch der win2day-Spieler der Woche
https://audio-cd.at/page/podcast/8851/

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.06.)


(30.06.2026)

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