Nachlese: Sabina Haas, Window Dressing Wolfgang Matejka, Sandro Kopp (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
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30.06.2026, 1083 Zeichen
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Hören: https://open.spotify.com/episode/6ZezFqvd8CL2zLk44sMtPG
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https://audio-cd.at/page/podcast/8851/
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.06.)
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