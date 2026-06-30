Nachlese: Sabina Haas, Window Dressing Wolfgang Matejka, Sandro Kopp (audio cd.at)

30.06.2026, 1083 Zeichen

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://open.spotify.com/episode/6NKihM9mw8FrFQyzpdX8EG

- ATX schwächer

- Bajaj Mobility gesucht

- Comeback des IPO-Index mit zunächst Innio, Space X und Emerald Horizon; gute Start-Entwicklung

- Sabina Haas läutet die Opening Bell für Montag. Die langjährige Marktdatenmanagerin der Wiener Börse berät u.a. auch Leute aus der Finanzmarktbranche bei beruflicher Neuorientierung und Veränderung ...

- PIR-News zu Post, Uniqa und BKS Bank

- Börse Frankfurt mit dem DAX etwas fester

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Hören: https://open.spotify.com/episode/6ZezFqvd8CL2zLk44sMtPG

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie gross schätzt du Window Dressing Effekte in Österreich ein, Wolfgang Matejka?

Hören: https://open.spotify.com/episode/0naQanBbAP42t3NSDy4eMn

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sandro Kopp auf Career-High, damit ist er auch der win2day-Spieler der Woche

https://audio-cd.at/page/podcast/8851/

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.06.)

(30.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1188: ATX zum Halbjahresultimo Mittag fester, Window Dressing Ansätze bei AT&S und Volabreak vs. Hydration Break

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Telekom Austria, Semperit, Amag, EuroTeleSites AG, Rosgix, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Rath AG, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM.

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