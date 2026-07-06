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Börsegeschichte 6.7.: FACC, RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

06.07.2026, 506 Zeichen

Abs. High/Low:
06.07.2016: Low - FACC: 3.998 Euro zum Kalender
06.07.2007: High - RBI: 117.31 Euro zum Kalender

Bisher gab es an einem 6. Juli 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 06.07. beträgt -0,32%. Der beste 06.07. fand im Jahr 2020 mit 3,09% statt, der schlechteste 06.07. im Jahr 2009 mit -2,34%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 06.07. so: 0,00%

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.07.)


(06.07.2026)

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Wiener Börse Party #1192: ATX schwächer, die Volumina auf Jahreslow, FACC und Palfinger im Duett, EY lobt Ö-Versicherer




 

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    Autor: Börse Geschichte

    06.07.2026, 506 Zeichen

    Abs. High/Low:
    06.07.2016: Low - FACC: 3.998 Euro zum Kalender
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