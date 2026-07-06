Nachlese: Niklas Thannhäuser #tfc26, David Aichinger Liverpool, Anna Sattler (audio cd.at)

06.07.2026, 2648 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/0HWAVnOcs6btQpDSA9itoq

Treasury & Finance Convention Podcast: Niklas Thannhäuser (Timetoact Group Österreich) bei der #tfc26 #tfckompakt. Der Juli ist bei uns dem Thema Treasury gewidmet und im Zentrum steht die Treasury & Finance Convention von SLG Treasury, die Ende Juni in Salzburg stattgefunden hat. Gast der heutigen Episode ist Niklas Thannhäuser, Senior Client Account Manager bei der Timetoact Group Österreich, einem Wegbegleiter bei KI, Automatisierung und moderner Software-Entwicklung. Wir sprechen vor allem über Legacy in einer KI-agentischen Treasury-Welt 2030 und die nötigen Tools dazu. Aber auch über Handball, DocLX und Microsoft.

https://www.timetoact-group.at

https://www.slg.co.at

https://treasury-finance-convention.at

Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc

Spotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC526

Hören: https://open.spotify.com/episode/5r7RvCfYCb381hoozwerky

Mein Buch "Ein Fanboy über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Remix mit Sport, Musik und (m)einer Biografie" ist erschienen, alle Infos unter christian-drastil.com. Im Buch spielt die Zahl 42 eine grosse Rolle und so werde ich 42 Werke anderer Autoren hier präsentieren, zu denen ich inhaltlichen Bezug habe. Ich nenne die Serie Books from Friends. Und es gibt zwei Möglichkeiten im Rahmen dieser Podcastreihe.

a) ein Podcasttalk

b) eine Leseprobe

Folge 2 ist wieder eine Leseprobe:

"Liverpool. Die Geschichte eines Fremden, der sich in Klub und Stadt verliebte" ist auch die Geschichte von Autor David Aichinger aus Auersthal nahe Wien. Der Sportjournalist machte aus seiner Liebe zur Anfield Road gleich 304 Seiten. Und so hab ich David gebeten, doch mal just for fun ein Kapitel für diesen Podcast einzulesen.

Das Buch von David: https://www.amazon.de/Liverpool-Geschichte-eines-Fremden-verliebte/dp/3384665546

Das Fanboy-Buch: http://www.christian-drastil.com

Wiener Börse Party Freitag nachhören:

- ATX schliesst den Freitag mehr als ein Prozent fester und nur 0,44 unter All-time-High ab

- Tagessieger AT&S zurück über 200

- PIR-News: Strabag kauft Hochhaus, Auftrag für Andritz, HJ-Statistik der Wiener Börse

- Anna Sattler läutet die Opening Bell für Freitag. Als Executive Assistant bei Emerald Horizon kann sie sich über eine erste Börsewoche, die die Aktie vom Referenzpreis 760 auf einen Eine-Woche-Später-Schlusskurs von 941 Euro brachte, freuen

- Börse Frankfurt mit All-time-High im DAX

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.07.)

(06.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1192: ATX schwächer, die Volumina auf Jahreslow, FACC und Palfinger im Duett, EY lobt Ö-Versicherer

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Polytec Group, AT&S, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Semperit, Amag, Rosgix, Agrana, Mayr-Melnhof, Uniqa, Frequentis, EVN, Lenzing, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Palfinger, Porr, SBO, Strabag, voestalpine, FACC, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Deutsche Boerse, MTU Aero Engines, Zalando, Airbus Group.

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