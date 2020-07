» ATX-Trends: Andritz, OMV, SBO, FACC, UBM, Zumtobel, Addiko ...

Behaupten konnte sich gestern der heimische Markt, der ATX beendet den Handel besser als das europäische Umfeld mit einem leichten Plus von 0,2%. Die Bankentitel wechselten während des Handels öfter das Vorzeichen, am Ende gab es nahezu unveränderte Notierungen, die Erste Bank konnte marginal zulegen, die Bawag verzeichnete ein Minus von 0,1%, die Raiffeisen konnte um 0,2% höher schliessen. Der Flughafen Wien tendierte nach Vorlage der Verkehrszahlen schwächer, zwar wurden im Juni fast sieben Mal so viele Fluggäste wie im Vormonat verzeichnet, verglichen mit dem Jahr zuvor war es aber immer noch ein Einbruch von 95 Prozent, die Aktie musste einen Kursrückgang von 1,8% hinnehmen. Die Raiffeisen Centro Bank revidierte die Empfehlung für Agrana von „Buy“ auf „Hold“, bestätigte aber das Kursziel von 20,0 Euro, der Stärke- und Zuckerkonzern musste 2,5% abgeben. Deutlich auf Erholungskurs war die Addiko Bank, gestern ging es um 5,7% aufwärts, was den Spitzenplatz am heimischen Markt bedeutete. Gesucht war auch Andritz, der Anlagenbauer verzeichnete einen Zuwachs von 2,6%. Auch die OMV wurde gut nachgefragt, für den Ölkonzern brachte der Handel eine 1,8% höhere Schlussnotierung, Schoeller-Bleckmann konnte ebenfalls von der Sektorstärke profitieren und um 1,1% vorrücken. Des Weiteren konnte auch FACC zulegen, der Luftfahrtzulieferer erzielte ein Plus von 1,5%. Schwächster Titel des gestrigen Tages war UBM Development, für den Immobilienentwickler ging es 2,7% nach unten, auch Zumtobel musste nach dem guten Ergebnis des Vortages abgeben, der Leuchtenhersteller schloss mit einem Minus von 2,7%. Ein weiterer Gewinner des Vortages, Palfinger, wurde ebenfalls verkauft, der Kranhersteller rutschte um 2,4% nach Süden. Und für Semperit endete der Erfolgslauf vorerst einmal, gestern schloss der Gummikonzern mit einer zum Vortag unveränderten Notierung.

(15.07.2020)

