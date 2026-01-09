SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsepeople im Podcast S22/24: Viktoria Gass

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
09.01.2026, 2047 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8276

Viktoria Gass ist Partnerin bei PwC, spezialisiert vor allem auf Deals und Unternehmensbewertung. Wir starten wie so oft bei der alten WU, gehen dann die erste PwC-Phase, die recht spontan zustande gekommen ist. Früh war die Energiebranche ein Fokus und so kam es, dass Viktoria in der Ära Anzengruber auch für den Verbund tätig war, wir sprechen über Verbund Sales, Smatrics und nach und nach erzeugtem guten Wind für die Aktie. Danach zurück zu den Big Four, erst bei Deloitte und jetzt seit Anfang 2021 wieder bei PwC, Viktoria ist seit 2022 Partnerin, ihre Spezialisierung liegt bei Bewertungen für Transaktionszwecke. Wir erwähnen börsenotierte Unternehmen wie S Immo und CPI Europe, Christine Catasta, unsere Vernetzerin Birgit Stöber (nach der Folge mit ihr ess ich jetzt täglich Finis Feinstes ...), den Fachsenat für Unternehmensbewertung der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen sowie Laufen, Yoga und HIT.

http://www.pwc.at
Börsepeople Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investing“ wird jetzt offiziell „Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


(09.01.2026)

