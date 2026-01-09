Börsepeople im Podcast S22/24: Viktoria Gass
09.01.2026, 2047 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Viktoria Gass ist Partnerin bei PwC, spezialisiert vor allem auf Deals und Unternehmensbewertung. Wir starten wie so oft bei der alten WU, gehen dann die erste PwC-Phase, die recht spontan zustande gekommen ist. Früh war die Energiebranche ein Fokus und so kam es, dass Viktoria in der Ära Anzengruber auch für den Verbund tätig war, wir sprechen über Verbund Sales, Smatrics und nach und nach erzeugtem guten Wind für die Aktie. Danach zurück zu den Big Four, erst bei Deloitte und jetzt seit Anfang 2021 wieder bei PwC, Viktoria ist seit 2022 Partnerin, ihre Spezialisierung liegt bei Bewertungen für Transaktionszwecke. Wir erwähnen börsenotierte Unternehmen wie S Immo und CPI Europe, Christine Catasta, unsere Vernetzerin Birgit Stöber (nach der Folge mit ihr ess ich jetzt täglich Finis Feinstes ...), den Fachsenat für Unternehmensbewertung der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen sowie Laufen, Yoga und HIT.
Viktoria Gass ist Partnerin bei PwC, spezialisiert vor allem auf Deals und Unternehmensbewertung. Wir starten wie so oft bei der alten WU, gehen dann die erste PwC-Phase, die recht spontan zustande gekommen ist. Früh war die Energiebranche ein Fokus und so kam es, dass Viktoria in der Ära Anzengruber auch für den Verbund tätig war, wir sprechen über Verbund Sales, Smatrics und nach und nach erzeugtem guten Wind für die Aktie. Danach zurück zu den Big Four, erst bei Deloitte und jetzt seit Anfang 2021 wieder bei PwC, Viktoria ist seit 2022 Partnerin, ihre Spezialisierung liegt bei Bewertungen für Transaktionszwecke. Wir erwähnen börsenotierte Unternehmen wie S Immo und CPI Europe, Christine Catasta, unsere Vernetzerin Birgit Stöber (nach der Folge mit ihr ess ich jetzt täglich Finis Feinstes ...), den Fachsenat für Unternehmensbewertung der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen sowie Laufend, Yoga und HIT.
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger, Merck KGaA, Continental, Fresenius Medical Care.
Viktoria Gass ist Partnerin bei PwC, spezialisiert vor allem auf Deals und Unternehmensbewertung. Wir starten wie so oft bei der alten WU, gehen dann die erste PwC-Phase, die recht spontan zustande gekommen ist. Früh war die Energiebranche ein Fokus und so kam es, dass Viktoria in der Ära Anzengruber auch für den Verbund tätig war, wir sprechen über Verbund Sales, Smatrics und nach und nach erzeugtem guten Wind für die Aktie. Danach zurück zu den Big Four, erst bei Deloitte und jetzt seit Anfang 2021 wieder bei PwC, Viktoria ist seit 2022 Partnerin, ihre Spezialisierung liegt bei Bewertungen für Transaktionszwecke. Wir erwähnen börsenotierte Unternehmen wie S Immo und CPI Europe, Christine Catasta, unsere Vernetzerin Birgit Stöber (nach der Folge mit ihr ess ich jetzt täglich Finis Feinstes ...), den Fachsenat für Unternehmensbewertung der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen sowie Laufend, Yoga und HIT.
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger, Merck KGaA, Continental, Fresenius Medical Care.
