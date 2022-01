» Aktienturnier: Die letzten 8 stehen fest (Christian Drastil)

Und hier die Ergebnisse der Runde 2 des 10. Aktienturnies by IRW-Press und Paarungen bzw. Auftakt Viertefinale. Zwischenstände stets live unter http://www.boerse-social.com/tournament .



Pierer Mobility besiegte in Runde 1 AT&S mit 0.00% zu -2.77% und in Runde 2 Österreichische Post mit -0.67% zu -3.21%. Knaus Tabbert besiegte in Runde 1 Andritz mit 2.53% zu 1.19% und in Runde 2 UBM mit 0.18% zu -3.89%.

Pierer Mobility ( Akt. Indikation: 90,00 /91,30, 1,85%)

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 38,15 /38,20, 1,26%)

Do&Co besiegte in Runde 1 Immofinanz mit 7.96% zu -0.53% und in Runde 2 Frequentis mit 4.38% zu -10.09%. Uniqa besiegte in Runde 1 S&T mit 2.60% zu -0.41% und in Runde 2 Mayr-Melnhof mit 0.48% zu -1.29.

DO&CO ( Akt. Indikation: 83,70 /84,00, 0,42%)

Uniqa ( Akt. Indikation: 8,38 /8,39, 0,78%)

FACC hatte in Runde 1 ein Freilos, besiegte in Runde 2 Agrana mit 4.06% zu 1.25%. VIG besiegte in Runde 1 Porr mit 6.02% zu -3.93%, in Runde 2 Sportradar Group mit -2.27% zu -9.46%.

FACC ( Akt. Indikation: 7,95 /7,97, 0,13%)

VIG ( Akt. Indikation: 26,15 /26,25, 1,55%)

Zumtobel besiegte in Runde 1 Wienerberger mit 3.90% zu 1.30% und in Runde 2 Telekom Austria mit 3.25% zu -2.07%.. Flughafen Wien besiegte in Runde 1 S Immo mit 2.26% zu 0.23%, in Runde 2 Palfinger mit 1.47% zu -1.47%.

Zumtobel ( Akt. Indikation: 8,25 /8,30, 0,18%)

Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 27,85 /28,45, 1,99%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.01.)

(17.01.2022)

1. Mirna Jukic zeigt anlässlich eines Treffens für die in Kürze startende Seite sportgeschichte.at auch den gerade eingetroffenen Pokal für das Aktienturnier





