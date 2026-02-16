Nachlese: Rainhard Fuchs Glacier, Sinja Kraus, Börsebashing (audio cd.at)
16.02.2026, 1471 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7039/
Rainhard Fuchs ist Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Wir sprechen über Brüssel, Los Angeles, Barcelona, über Pioneers und die Gründung von Glacier, einem ESG-Spezialisten u.a. für börsenotierte Unternehmen. Aber es geht auch um Elisabeth Köstinger, Michael Otter, Verena Nwvotny, Andreas Tschas, Hansi Hansmann, Benjamin Franklin, Lindsey Vonn, Wrestling und Karl Klassek.
https://www.glacier.eco
https://www.linkedin.com/in/rainhardfuchs/
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8419
ÖTV-Spitzentennis-Podcast: Presented by mumak.me und win2day. Wir haben eine neue Nr.1 im gemischten Ranking, dazu ein Karrierehoch von Sinja Kraus, nachdem sie das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag erreicht hat. Insgesamt sind unsere mumak.me-Kennziffern aber nach unten gegangen.
win2day ÖTV-Star der Woche: Sinja Kraus
Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8414
- ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur
- Do&Co erneut Top-Performer, Attila Dogudan gibt Fussball-WM-Update
- die Sache mit den 300 Mio. Euro
- Bawag ebenfalls mit Update und einem Ratespiel
- Börse Frankfurt: DAX wieder unter 25.000, MTU stark
- mehr dazu im Podcast
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8416
Nervende Narrative: Kennt jemand ein Belletristik-Werk oder einen Spielfilm, in dem die Börse gut wegkommt?
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.02.)
Wiener Börse Party #1095: ATX stärker; Strabag, AT&S, Porr, Polytec und Do&Co schwungvoll, Bühne frei ADX Energy, oekostrom AG, Cyan
