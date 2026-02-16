SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Rainhard Fuchs Glacier, Sinja Kraus, Börsebashing (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

16.02.2026, 1471 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7039/
Rainhard Fuchs ist Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Wir sprechen über Brüssel, Los Angeles, Barcelona, über Pioneers und die Gründung von Glacier, einem ESG-Spezialisten u.a. für börsenotierte Unternehmen. Aber es geht auch um Elisabeth Köstinger, Michael Otter, Verena Nwvotny, Andreas Tschas, Hansi Hansmann, Benjamin Franklin, Lindsey Vonn, Wrestling und Karl Klassek.
https://www.glacier.eco
https://www.linkedin.com/in/rainhardfuchs/

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8419
ÖTV-Spitzentennis-Podcast: Presented by mumak.me und win2day. Wir haben eine neue Nr.1 im gemischten Ranking, dazu ein Karrierehoch von Sinja Kraus, nachdem sie das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag erreicht hat. Insgesamt sind unsere mumak.me-Kennziffern aber nach unten gegangen.
win2day ÖTV-Star der Woche: Sinja Kraus

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8414
- ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur
- Do&Co erneut Top-Performer, Attila Dogudan gibt Fussball-WM-Update
- die Sache mit den 300 Mio. Euro
- Bawag ebenfalls mit Update und einem Ratespiel
- Börse Frankfurt: DAX wieder unter 25.000, MTU stark
- mehr dazu im Podcast

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8416
Nervende Narrative: Kennt jemand ein Belletristik-Werk oder einen Spielfilm, in dem die Börse gut wegkommt?

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.02.)


(16.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1095: ATX stärker; Strabag, AT&S, Porr, Polytec und Do&Co schwungvoll, Bühne frei ADX Energy, oekostrom AG, Cyan




 

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Deutsche Boerse, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, E.ON , Deutsche Telekom.

