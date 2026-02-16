» Nachlese: Rainhard Fuchs Glacier, Sinja Kraus, Börsebashing (audio cd.at)

16.02.2026, 1471 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7039/

Rainhard Fuchs ist Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Wir sprechen über Brüssel, Los Angeles, Barcelona, über Pioneers und die Gründung von Glacier, einem ESG-Spezialisten u.a. für börsenotierte Unternehmen. Aber es geht auch um Elisabeth Köstinger, Michael Otter, Verena Nwvotny, Andreas Tschas, Hansi Hansmann, Benjamin Franklin, Lindsey Vonn, Wrestling und Karl Klassek.

https://www.glacier.eco

https://www.linkedin.com/in/rainhardfuchs/

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8419

ÖTV-Spitzentennis-Podcast: Presented by mumak.me und win2day. Wir haben eine neue Nr.1 im gemischten Ranking, dazu ein Karrierehoch von Sinja Kraus, nachdem sie das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag erreicht hat. Insgesamt sind unsere mumak.me-Kennziffern aber nach unten gegangen.

win2day ÖTV-Star der Woche: Sinja Kraus

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8414

- ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur

- Do&Co erneut Top-Performer, Attila Dogudan gibt Fussball-WM-Update

- die Sache mit den 300 Mio. Euro

- Bawag ebenfalls mit Update und einem Ratespiel

- Börse Frankfurt: DAX wieder unter 25.000, MTU stark

- mehr dazu im Podcast

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8416

Nervende Narrative: Kennt jemand ein Belletristik-Werk oder einen Spielfilm, in dem die Börse gut wegkommt?

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.02.)

(16.02.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1095: ATX stärker; Strabag, AT&S, Porr, Polytec und Do&Co schwungvoll, Bühne frei ADX Energy, oekostrom AG, Cyan

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Deutsche Boerse, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, E.ON , Deutsche Telekom.

Random Partner Matejka & Partner

Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln. >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 16.2.: Extremes zu Palfinger und Verbund (Börse Geschich...

» Nachlese: Rainhard Fuchs Glacier, Sinja Kraus, Börsebashing (audio cd.at)

» News zu Post, Uniqa, ADX Energy, Frauen im Vorstand, Research zu DO & CO...

» Wiener Börse Party #1095: ATX stärker; Strabag, AT&S, Porr, Polytec und ...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Strabag, AT&S und Porr gesucht

» ATX-Trends: Erste Group, Verbund, DO & CO, Uniqa ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu Rainhard Fuchs Glacier, ESG, Olympia

» Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Do&Co, Bawag, Nervigem und Mikrokrediten