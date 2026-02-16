Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs
Autor:
Christian Drastil
>> Website
16.02.2026, 1192 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7039/
Rainhard Fuchs ist Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Wir sprechen über Brüssel, Los Angeles, Barcelona, über Pioneers und die Gründung von Glacier, einem ESG-Spezialisten u.a. für börsenotierte Unternehmen. Aber es geht auch um Elisabeth Köstinger, Michael Otter, Verena Novotny, Andreas Tschas, Hansi Hansmann, Benjamin Franklin, Lindsey Vonn, Wrestling und Karl Klassek.
https://www.glacier.eco
https://www.linkedin.com/in/rainhardfuchs/
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
https://open.spotify.com/episode/3km88cpcD4PtmQ9WALlHzq
Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs - Rainhard Fuchs ist Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Wir sprechen über Brüssel, Los Angeles, Barcelona, über Pioneers und die Gründung von Glacier, einem ESG-Spezialisten u.a. für börsenotierte Unternehmen. Aber es geht auch um Elisabeth Köstinger, Michael Otter, Verena Novotny, Andreas Tschas, Hansi Hansmann, Benjamin Franklin, Lindsey Vonn, Wrestling und Karl Klassek.
https://www.glacier.eco
https://www.linkedin.com/in/rainhardfuchs/
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Rainhard Fuchs ist Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Wir sprechen über Brüssel, Los Angeles, Barcelona, über Pioneers und die Gründung von Glacier, einem ESG-Spezialisten u.a. für börsenotierte Unternehmen. Aber es geht auch um Elisabeth Köstinger, Michael Otter, Verena Novotny, Andreas Tschas, Hansi Hansmann, Benjamin Franklin, Lindsey Vonn, Wrestling und Karl Klassek.
