» Börsepeople im Podcast S9/13: Ronald Holzmann

Ronny Holzmann ist Gründer von The Balance Factory, Business Angel u.a bei froots und zudem begeisterter Reitsportler. Der Podcast selbst ist eine gut gelaunte Zeitreise mit u.a. Miami Vice, Volksbank Alpenvorland, Bank für Wirtschaft und Freie Berufe, Constantia Privatbank, Gutmann, Wiener Privatbank, conwert, Bank Austria Real Invest, Alizee Bank, FIL Fondsbank, froots und The Balance Factory. Es ist auch eine Geschichte des Vertriebs und Plattformgeschäfts in Österreich. Und: Von Jugend an ist Ronny begeisterter Reitsportler. Zur Zeit ist er der einzige nationale Starter in der Dressur, der eine Kladruber-Stute bis in die höchste Klasse vorstellt. The Balance Factory: http://www.ronald-holzmann.com About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 9 umfasst unter dem Motto „23 Börsepeople“ wieder 23 Talks Presenter der Season 9 ist EY https://www.ey.com/de_at . Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwirschenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert. Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/audio-cd-at-indie-podcasts-wiener-boerse-sport-musik-und-mehr/id1484919130 .

