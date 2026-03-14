Globale Initiative "Being" startet Millionen-Förderung für Jugendgesundheit ( Finanztrends)

14.03.2026, 5342 Zeichen

Die psychische Belastung junger Menschen erreicht ein historisches Ausmaß. Diese Woche zwingen gleich mehrere wegweisende Entwicklungen Politik und Gesellschaft zum Handeln. Eine globale Initiative schüttet Millionen für Prävention aus, Experten diskutieren neue Stadtkonzepte und eine bundesweite Kampagne startet.

Skalierbare Hilfe für benachteiligte Jugendliche

Als direkte Antwort auf den weltweit enormen Bedarf startete die globale Initiative „Being“ am 12. März einen neuen Millionen-Förderaufruf. Gesucht werden skalierbare Innovationen, die Ursachen psychischer Belastungen früh bekämpfen. Das Ziel: das Lebensumfeld junger Menschen in Schulen, Familien und Gemeinschaften nachhaltig verbessern.

Die kanadische Organisation Grand Challenges Canada stellt für sogenannte Transition-to-Scale-Projekte zwischen 300.000 und 1,5 Millionen Kanadische Dollar bereit. Gefördert werden primär Projekte für benachteiligte 10- bis 24-Jährige in zwölf Schwerpunktländern wie Ghana, Indien und Vietnam. Bewerbungen sind noch bis zum 31. März möglich. Branchenanalysten werten das Programm als entscheidenden Schritt, um wissenschaftliche Konzepte aus der Pilotphase in die breite Anwendung zu überführen.

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Wie Städte die Psyche junger Menschen belasten

Während international gefördert wird, konzentriert sich die nationale Forschung auf konkrete Lebensräume. Am 11. März diskutierten Experten beim digitalen Fachforum der Deutschen Gesellschaft für Psychologie unter dem Leitthema „Urban Mental Health“: Wie wirkt sich das Aufwachsen in der Stadt aus und wie können Kommunen gegensteuern?

Prof. Dr. Silvia Schneider von der Ruhr-Universität Bochum betonte: Die Forschung wisse genau, welche Faktoren psychische Gesundheit stärken. Dieses Wissen müsse nun in Schulen, Kitas und die Jugendhilfe transferiert werden. Ein Vorzeigeprojekt ist „Urban Mental Health“ des Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit, das aktuell in Bochum umgesetzt wird. Dabei schulen Fachkräfte vor Ort, um Gesundheitsförderung im Alltag zu etablieren. Erste Rückmeldungen zeigen: Diese strukturellen Veränderungen entlasten Kinder und pädagogisches Personal.

QR-Codes sollen Jugendliche zum Reden bringen

Neben struktureller Arbeit rückt die direkte Ansprache der Jugendlichen in den Fokus. Anfang März startete UNICEF Deutschland mit dem Außenwerber Ströer eine bundesweite Mitmachkampagne. Der Aufruf: Reden und Zuhören helfen.

Kernstück ist ein digitales Stimmungsbarometer. Über QR-Codes auf Infoscreens an Bahnhöfen oder in Einkaufszentren können Jugendliche anonym mitteilen, wie es ihnen geht. Auf einer Webseite bewerten sie per Swipe Aussagen zu ihren Emotionen. „Diese Kampagne ermutigt junge Menschen, über Selbstzweifel, Druck und Ängste zu sprechen“, sagt UNICEF-Geschäftsführer Christian Schneider. Bei tiefergehenden Problemen verweist die Initiative auf professionelle Hilfe. Fachleute loben den Ansatz, die Zielgruppe genau dort abzuholen, wo sie sich bewegt – im öffentlichen und digitalen Raum.

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Studie belegt anhaltend hohe Belastung

Die Dringlichkeit der Maßnahmen untermauern aktuelle Daten. Die COPSY-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zeigt eine anhaltend hohe Belastung: 70 Prozent der Jugendlichen machen sich Sorgen um Kriege, 62 Prozent fürchten Terror und 57 Prozent die wirtschaftliche Stabilität. Etwa 22 Prozent berichten von einer geringen Lebensqualität.

Angesichts dieser multiplen Krisen fordern Experten einen Paradigmenwechsel. Statt erst bei Erkrankungen einzugreifen, muss der Fokus auf Prävention liegen. Diese Neuausrichtung treibt auch die im Februar gestartete „Mental Health Alliance“ voran. In dem Bündnis haben sich die Beisheim Stiftung, die Bertelsmann Stiftung, die Robert Bosch Stiftung und die Initiative krisenchat zusammengeschlossen. Ihr Ziel: mentale Gesundheit als fundamentales Element einer zukunftsfähigen Gesellschaft zu verankern.

Warten auf die Ergebnisse der "Mental Health Days"

Die Entwicklungen der vergangenen Tage zeigen: Das Thema ist fest auf der Agenda. In den kommenden Monaten erwarten Beobachter weitere Impulse. Ende März läuft die Bewerbungsfrist für die „Being“-Initiative ab. Dann wird sich zeigen, welche innovativen Konzepte international den Ton angeben.

Auf nationaler Ebene stehen wissenschaftliche Auswertungen an. Noch in diesem Jahr erwartet die Ludwig-Maximilians-Universität München die Ergebnisse einer Evaluation der sogenannten Mental Health Days. Diese Daten dürften maßgeblich beeinflussen, wie künftig Budgets im Bildungs- und Gesundheitssektor verteilt werden. Die langfristige Vision der Experten: Die Förderung psychischer Gesundheit soll in Schulen so selbstverständlich werden wie das Erlernen von Lesen und Schreiben.

(14.03.2026)

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