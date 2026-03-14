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Stress blockiert das Gehirn – und erreicht historische Höchststände ( Finanztrends)

14.03.2026, 3579 Zeichen

Stress macht nicht nur müde, er legt das Navigationssystem im Gehirn lahm. Das belegt eine neue Studie der Ruhr-Universität Bochum. Gleichzeitig erreichen stressbedingte Fehltage in Deutschland einen historischen Höchststand. Die Lage zwingt zu einem radikalen Umdenken.

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Wie Cortisol unseren Orientierungssinn ausschaltet

Forscher aus Bochum und Hamburg haben den Mechanismus entschlüsselt. Unter Stress schüttet der Körper das Hormon Cortisol aus. Dieses blockiert gezielt die Gitterzellen im Gehirn – unser inneres Navi. In einem virtuellen Test schnitten Probanden mit hohem Cortisolspiegel bei der Wegfindung deutlich schlechter ab.

„Die Effekte sind physisch messbar“, sagt Kognitionspsychologe Dr. Osman Akan. Chronischer Stress kann langfristig sogar die neuronale Plastizität verringern. Die gute Nachricht: Unsere Stressresistenz ist trainierbar. Andere Studien deuten an, dass das Bewältigen akuter Belastungen die Resilienz erhöhen kann.

Arbeitswelt am Limit: Jeder Fünfte fehlt gestresst

Die Theorie trifft auf eine überforderte Praxis. Der Gesundheitsreport 2026 der DAK zeichnet ein alarmierendes Bild. Der Krankenstand kletterte 2025 auf 5,7 Prozent – ein Rekordwert. Jeder Arbeitnehmer fehlte im Schnitt 19,5 Tage. Psychische Diagnosen sind mittlerweile die dritthäufigste Ursache für Ausfälle.

Besonders prekär ist die Lage an den Hochschulen. Die neue PROFESS-Studie der LMU München zeigt: Zwei Drittel der Professorinnen und Professoren fühlen sich häufig oder dauerhaft gestresst. Über 85 Prozent sehen ihre Gesundheit durch die Arbeitslast gefährdet. Einzelne Resilienztrainings reichen hier längst nicht mehr aus.

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Digitale Helfer und radikale Therapieansätze

Gegen den Dauerstress entwickeln Medizin und Tech-Branche neue Werkzeuge. Wearables sollen künftig physiologische Daten in Echtzeit auswerten und Überlastungen früh erkennen. Für schwere Fälle werden radikale Therapien erforscht.

Das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim stellt kommende Woche die EPIsoDE-Studie vor. Sie prüft die Wirksamkeit von Psilocybin, dem Wirkstoff in Zauberpilzen, in Kombination mit Psychotherapie. Ziel ist die Behandlung von therapieresistenten Depressionen – einer häufigen Stressfolge.

160 Milliarden Euro Schaden: Ein strukturelles Problem

Die Bedeutung der Stressprävention nimmt zu, da Stress kein rein individuelles Versagen ist, sondern ein strukturelles Problem mit gigantischen Kosten darstellt. Das Institut der deutschen Wirtschaft beziffert den jährlichen Schaden für die Volkswirtschaft auf bis zu 160 Milliarden Euro.

Jüngere Arbeitnehmer der Generation Z klagen besonders häufig über konstanten Berufsstress. Die ständige Erreichbarkeit und verschwimmenden Grenzen durch Homeoffice heizen die Krise an. Krankenkassen fordern nun eine strategische Allianz aus Politik, Wirtschaft und Sozialpartnern. Investitionen in psychische Gesundheit werden zum Wettbewerbsfaktor.


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    Autor: Finanztrends

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      1937
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      1958
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