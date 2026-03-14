Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

14.03.2026, 3544 Zeichen

Eine spezielle Form des Gehirntrainings kann das Demenzrisiko über Jahrzehnte deutlich reduzieren. Das belegt jetzt eine Langzeitstudie aus den USA mit fast 3.000 Teilnehmern. Demnach senkt ein Training der visuellen Verarbeitungsgeschwindigkeit die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung um bemerkenswerte 25 Prozent. Andere gängige Methoden wie Gedächtnis- oder Logikübungen zeigten diesen Effekt nicht.

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Das Geheimnis liegt in der Geschwindigkeit

Die bahnbrechenden Ergebnisse stammen aus der sogenannten ACTIVE-Studie, die bereits Ende der 1990er Jahre startete. Gesunde Senioren ab 65 Jahren wurden in vier Gruppen eingeteilt. Drei Gruppen absolvierten unterschiedliche kognitive Trainings, eine diente als Kontrollgruppe.

Über einen Zeitraum von 20 Jahren zeigte sich: Nur das „Speed-Training“ wirkte vorbeugend. Dabei identifizierten die Probanden in einem adaptiven Computerprogramm Objekte im Zentrum und am Rand ihres Sichtfeldes – und das immer schneller. Experten vermuten, dass diese Herausforderung für geteilte Aufmerksamkeit und Reaktionsschnelle die Neuroplastizität anregt und so das Gehirn langfristig schützt.

Vorsicht vor kommerziellen Brain-Games

Trotz der vielversprechenden Daten warnen Neurologen vor voreiligen Schlüssen. Die positiven Effekte lassen sich nicht einfach auf kommerzielle Gehirntrainings-Apps übertragen. Das Studiendesign war streng kontrolliert und wissenschaftlich angeleitet.

Viele populäre Anwendungen wurden nie in vergleichbaren Langzeitstudien auf ihre Wirksamkeit getestet. Sie mögen kurzfristig die Reaktionszeit verbessern – ein langfristiger Schutz vor Demenz ist damit aber nicht bewiesen. Die Studie belegt die Wirksamkeit eines sehr spezifischen Trainings, nicht die von „Gehirnjogging“ im Allgemeinen.

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Gehirngesundheit braucht mehr als ein Training

Die Diskussion unterstreicht einen breiten Konsens: Die beste Demenzprävention ist multidimensional. Programme wie die finnische FINGER-Studie zeigen, dass eine Kombination aus gesunder Ernährung, regelmäßiger Bewegung, Blutdruckkontrolle und sozialen Aktivitäten die größten Erfolge bringt.

Neueste Forschung deutet sogar auf Zusammenhänge zwischen Darmflora und Gedächtnisleistung hin. Auch die psychologische Einstellung spielt eine Rolle: Eine positive Haltung zum Altern kann sich messbar auf die kognitive Fitness auswirken.

Der Weg zur personalisierten Prävention

Die ACTIVE-Studie lenkt den Fokus auf Trainings, die Verarbeitungsgeschwindigkeit und Neuroplastizität fordern. Die nächste Herausforderung ist es, diese Prinzipien in zugängliche und geprüfte digitale Anwendungen zu überführen.

Parallel wird intensiv an neuen Diagnoseverfahren, etwa durch Blut-Biomarker, und Therapieansätzen geforscht. Der Trend geht klar in Richtung einer personalisierten Neurologie, die technologische Innovation mit einem ganzheitlichen Ansatz für die Gehirngesundheit verbindet.

(14.03.2026)

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