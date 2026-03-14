SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)

14.03.2026, 2858 Zeichen

Die globale Suche nach kritischen Rohstoffen abseits Chinas rückt Almonty Industries zunehmend in das Sichtfeld der Märkte. Während die USA den Einsatz chinesischen Wolframs in der Verteidigungsindustrie ab 2027 untersagen, positioniert sich das Unternehmen mit einer neuen Großmine als strategischer Partner für den Westen. Analysten reagierten auf diese Entwicklung zuletzt mit einer deutlichen Anhebung ihrer Kursziele auf 25,80 USD.

Geopolitische Wende treibt Nachfrage

Wolfram ist für moderne Industrieprozesse unverzichtbar, doch das globale Angebot wird knapper. China hat seine Exportkontrollen für das Metall verschärft, was die Preise auf historische Höchststände getrieben hat. Besonders brisant ist die Entscheidung des US-Verteidigungsministeriums: Ab dem Jahr 2027 ist die Verwendung von in China produziertem Wolfram in US-Verteidigungsprojekten untersagt.

Diese regulatorische Weichenstellung zwingt westliche Abnehmer dazu, ihre Lieferketten grundlegend zu diversifizieren. In einem Marktumfeld, das von hoher Volatilität geprägt ist, gewinnt die Versorgungssicherheit gegenüber rein preisbasierten Beschaffungsstrategien massiv an Priorität.

Strategische Mine in Südkorea

Inmitten dieser Versorgungsengpässe hat Almonty Industries die Sangdong-Mine in Südkorea in Betrieb genommen. Das Projekt gilt als eine der bedeutendsten Wolfram-Lagerstätten außerhalb der etablierten chinesischen Handelsrouten. Durch diesen operativen Fortschritt positioniert sich das Unternehmen als relevanter Akteur für Industrien, die auf stabile und politisch unbedenkliche Bezugsquellen angewiesen sind.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Almonty IndustriesDRC?

Die veränderten Rahmenbedingungen spiegeln sich auch in der Performance an der Börse wider. Trotz eines Kursrückgangs von 3,92 % am vergangenen Freitag auf 29,68 AUD verzeichnet das Papier auf Jahressicht ein Plus von über 1.000 %. Seit Beginn des Jahres 2026 konnte der Titel bereits um rund 124 % zulegen, was das enorme Momentum im Sektor der kritischen Metalle unterstreicht.

Die Produktion in der Sangdong-Mine trifft auf einen Markt, in dem alternative Bezugsquellen für die westliche Industrie knapp und damit strategisch wertvoll sind. Für Almonty Industries bedeutet dies, dass die realisierte Förderung in ein Umfeld fällt, in dem die globale Abhängigkeit von China aktiv reduziert wird.

Anzeige

Almonty IndustriesDRC-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Almonty IndustriesDRC-Analyse vom 14. März liefert die Antwort:

Die neusten Almonty IndustriesDRC-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Almonty IndustriesDRC-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Almonty IndustriesDRC: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(14.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner

RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

» BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

» Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

» Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

» Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

» Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

» Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

» Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

» Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

» Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
Rheinmetall Aktie: Rekord mit Wermutstropfen ( Finanztrends)
Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)
Michael Schanze muss sein Münchner Zuhause verlassen ( Finanztrends)
Verbio und Ballard Power Systems vs. SFC Energy und EVN – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Energie
Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event RBI
    BSN Vola-Event Zalando
    #gabb #2060
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects



    Autor: Finanztrends

    14.03.2026, 2858 Zeichen

    Die globale Suche nach kritischen Rohstoffen abseits Chinas rückt Almonty Industries zunehmend in das Sichtfeld der Märkte. Während die USA den Einsatz chinesischen Wolframs in der Verteidigungsindustrie ab 2027 untersagen, positioniert sich das Unternehmen mit einer neuen Großmine als strategischer Partner für den Westen. Analysten reagierten auf diese Entwicklung zuletzt mit einer deutlichen Anhebung ihrer Kursziele auf 25,80 USD.

    Geopolitische Wende treibt Nachfrage

    Wolfram ist für moderne Industrieprozesse unverzichtbar, doch das globale Angebot wird knapper. China hat seine Exportkontrollen für das Metall verschärft, was die Preise auf historische Höchststände getrieben hat. Besonders brisant ist die Entscheidung des US-Verteidigungsministeriums: Ab dem Jahr 2027 ist die Verwendung von in China produziertem Wolfram in US-Verteidigungsprojekten untersagt.

    Diese regulatorische Weichenstellung zwingt westliche Abnehmer dazu, ihre Lieferketten grundlegend zu diversifizieren. In einem Marktumfeld, das von hoher Volatilität geprägt ist, gewinnt die Versorgungssicherheit gegenüber rein preisbasierten Beschaffungsstrategien massiv an Priorität.

    Strategische Mine in Südkorea

    Inmitten dieser Versorgungsengpässe hat Almonty Industries die Sangdong-Mine in Südkorea in Betrieb genommen. Das Projekt gilt als eine der bedeutendsten Wolfram-Lagerstätten außerhalb der etablierten chinesischen Handelsrouten. Durch diesen operativen Fortschritt positioniert sich das Unternehmen als relevanter Akteur für Industrien, die auf stabile und politisch unbedenkliche Bezugsquellen angewiesen sind.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Almonty IndustriesDRC?

    Die veränderten Rahmenbedingungen spiegeln sich auch in der Performance an der Börse wider. Trotz eines Kursrückgangs von 3,92 % am vergangenen Freitag auf 29,68 AUD verzeichnet das Papier auf Jahressicht ein Plus von über 1.000 %. Seit Beginn des Jahres 2026 konnte der Titel bereits um rund 124 % zulegen, was das enorme Momentum im Sektor der kritischen Metalle unterstreicht.

    Die Produktion in der Sangdong-Mine trifft auf einen Markt, in dem alternative Bezugsquellen für die westliche Industrie knapp und damit strategisch wertvoll sind. Für Almonty Industries bedeutet dies, dass die realisierte Förderung in ein Umfeld fällt, in dem die globale Abhängigkeit von China aktiv reduziert wird.

    Anzeige

    Almonty IndustriesDRC-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Almonty IndustriesDRC-Analyse vom 14. März liefert die Antwort:

    Die neusten Almonty IndustriesDRC-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Almonty IndustriesDRC-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Almonty IndustriesDRC: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (14.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

    Random Partner

    RWT AG
    Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

    » BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

    » Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

    » Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

    » Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

    » Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

    » Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

    » Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

    » Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

    » Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
    Rheinmetall Aktie: Rekord mit Wermutstropfen ( Finanztrends)
    Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)
    Michael Schanze muss sein Münchner Zuhause verlassen ( Finanztrends)
    Verbio und Ballard Power Systems vs. SFC Energy und EVN – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Energie
    Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event RBI
      BSN Vola-Event Zalando
      #gabb #2060
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de