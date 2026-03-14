Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)

14.03.2026, 2858 Zeichen

Die globale Suche nach kritischen Rohstoffen abseits Chinas rückt Almonty Industries zunehmend in das Sichtfeld der Märkte. Während die USA den Einsatz chinesischen Wolframs in der Verteidigungsindustrie ab 2027 untersagen, positioniert sich das Unternehmen mit einer neuen Großmine als strategischer Partner für den Westen. Analysten reagierten auf diese Entwicklung zuletzt mit einer deutlichen Anhebung ihrer Kursziele auf 25,80 USD.

Geopolitische Wende treibt Nachfrage

Wolfram ist für moderne Industrieprozesse unverzichtbar, doch das globale Angebot wird knapper. China hat seine Exportkontrollen für das Metall verschärft, was die Preise auf historische Höchststände getrieben hat. Besonders brisant ist die Entscheidung des US-Verteidigungsministeriums: Ab dem Jahr 2027 ist die Verwendung von in China produziertem Wolfram in US-Verteidigungsprojekten untersagt.

Diese regulatorische Weichenstellung zwingt westliche Abnehmer dazu, ihre Lieferketten grundlegend zu diversifizieren. In einem Marktumfeld, das von hoher Volatilität geprägt ist, gewinnt die Versorgungssicherheit gegenüber rein preisbasierten Beschaffungsstrategien massiv an Priorität.

Strategische Mine in Südkorea

Inmitten dieser Versorgungsengpässe hat Almonty Industries die Sangdong-Mine in Südkorea in Betrieb genommen. Das Projekt gilt als eine der bedeutendsten Wolfram-Lagerstätten außerhalb der etablierten chinesischen Handelsrouten. Durch diesen operativen Fortschritt positioniert sich das Unternehmen als relevanter Akteur für Industrien, die auf stabile und politisch unbedenkliche Bezugsquellen angewiesen sind.

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Die veränderten Rahmenbedingungen spiegeln sich auch in der Performance an der Börse wider. Trotz eines Kursrückgangs von 3,92 % am vergangenen Freitag auf 29,68 AUD verzeichnet das Papier auf Jahressicht ein Plus von über 1.000 %. Seit Beginn des Jahres 2026 konnte der Titel bereits um rund 124 % zulegen, was das enorme Momentum im Sektor der kritischen Metalle unterstreicht.

Die Produktion in der Sangdong-Mine trifft auf einen Markt, in dem alternative Bezugsquellen für die westliche Industrie knapp und damit strategisch wertvoll sind. Für Almonty Industries bedeutet dies, dass die realisierte Förderung in ein Umfeld fällt, in dem die globale Abhängigkeit von China aktiv reduziert wird.

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(14.03.2026)

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