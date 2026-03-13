Michael Schanze muss sein Münchner Zuhause verlassen ( Finanztrends)

13.03.2026, 4225 Zeichen

Der Entertainer Michael Schanze erhält die Kündigung für sein gemietetes Haus. Der 79-Jährige muss bis Jahresende eine neue Bleibe finden – eine enorme Herausforderung auf dem angespannten Münchner Wohnungsmarkt.

Laut einem Bericht im Magazin "Freizeit Spass" bestätigte Schanze die Kündigung. Seit über 13 Jahren lebte der Moderator in dem Haus mit Garten. Nun läuft die Suche nach einer Alternative, die sich angesichts seines Alters und gesundheitlicher Einschränkungen schwierig gestaltet.

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Interessanterweise schließt Schanze auch einen Umzug in ein Altersheim nicht aus. Diese pragmatische Haltung passt zu seinem jüngsten Umgang mit existenziellen Themen. Berichten zufolge hat er bereits Vorkehrungen für seine Trauerfeier getroffen und dafür eigens ein Lied eingespielt.

Eine Kette privater Schicksalsschläge

Der drohende Verlust des Zuhauses ist nur der jüngste Tiefschlag. 2024 starb seine langjährige Lebensgefährtin Uschi unerwartet an einer Gehirnblutung. Sie stand ihm auch 2019 bei, als er nach einer beidseitigen Lungenembolie und Lungenentzündung monatelang um sein Leben kämpfte.

Hinzu kommt eine bemerkenswerte körperliche Transformation. Schanze kämpfte lange mit starkem Übergewicht und wog zeitweise bis zu 195 Kilogramm. Mit medizinischer Hilfe gelang ihm eine drastische Gewichtsreduktion um etwa 93 Kilogramm. Aktuell wiegt er rund 102 Kilo.

Doch anhaltende Rückenprobleme schränken ihn ein. Sport sei kaum möglich, was die Suche nach einer barrierefreien oder altersgerechten Wohnung zusätzlich erschwert.

Der gnadenlose Münchner Mietmarkt

Die Wohnungssuche in München gilt 2026 als eine der größten Herausforderungen Deutschlands. Marktdaten zeigen: Die Quadratmeterpreise verharren auf Rekordniveau. Der Median-Mietpreis für Häuser liegt bei etwa 21,48 Euro, für Wohnungen bei 25,50 Euro.

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Der offizielle Mietspiegel nennt zwar 15,38 Euro netto als ortsüblich. In der Praxis fordern Vermieter in begehrten Lagen jedoch oft zwischen 30 und 45 Euro pro Quadratmeter. Für Mieter mit Altverträgen wie Schanze bedeutet ein Umzug meist einen massiven finanziellen Einschnitt.

Der Markt leidet unter chronischem Wohnungsmangel. Der jährlich Zuzug übertrifft die Neubauleistung bei Weitem. Experten prognostizieren für 2026 weitere Mietsteigerungen von drei bis fünf Prozent.

Was steckt hinter der Kündigung?

Ein Vermieter kann ein langjähriges Mietverhältnis meist nur aus wichtigem Grund beenden. Häufigster Fall: Eigenbedarf. Das Mietrecht erlaubt die Kündigung, wenn der Eigentümer die Immobilie für sich oder nahe Angehörige dringend benötigt.

Bei einer Mietdauer von über zehn Jahren greift die gesetzliche Höchstkündigungsfrist von neun Monaten. Dies erklärt den Zeitrahmen bis Ende 2026. Juristen weisen darauf hin, dass Mieter prüfen können, ob Härtegründe wie hohes Alter oder gesundheitliche Einschränkungen einen Räumungsaufschub rechtfertigen.

Ob im Fall Schanze Eigenbedarf vorliegt oder rechtliche Schritte erwogen werden, ist bisher nicht bekannt.

Ein Symptom für ein größeres Problem

Der Fall des prominenten Entertainers wirft ein Schlaglicht auf die Wohnungsnot älterer Menschen in Ballungszentren. Die Kombination aus steigenden Kosten, hohen Neuvertragsmieten und einem Mangel an altersgerechtem Wohnraum stellt Senioren vor wachsende Probleme.

Wenn selbst bekannte Persönlichkeiten mit gewissen Ressourcen betroffen sind, zeigt das die Brisanz der Lage. Schanzes Offenheit für ein Altersheim spiegelt einen Trend wider: Mangels bezahlbarer, barrierefreier Wohnungen wird der Wechsel in betreute Formen für viele zur einzig verbleibenden Option.

(13.03.2026)

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