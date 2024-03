ATX-Trends: CA Immo, Porr, Strabag, Verbund, RBI ...

22.03.2024, 2931 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Donnerstag den Handel in einem positiven internationalen Umfeld klar im Plus beendet. Der ATX gewann 0,86 Prozent auf 3.483,75 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street im Verlauf gab es eine erfreuliche Anlegerstimmung zu beobachten. An den US-Börsen wurde bereits am Vorabend goutiert, dass die Fed für heuer noch drei Zinssenkungen anvisiert. Laut Analysten liegt die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Senkung des US-Leitzinses um 25 Basispunkte per Juni wieder höher bei 84 Prozent. Eine Überraschung lieferte am Berichtstag die Schweizerische Nationalbank (SNB) und vollzieht unerwartet eine geldpolitische Wende mit einer Leitzinssenkung. Der SNB-Leitzins wurde um 0,25 Prozentpunkte auf 1,50 Prozent gesenkt. Die SNB ist damit die erste bedeutende Zentralbank, die ihre straffe Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation zurückfährt. Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen CA Immo und Porr ins Blickfeld. Die CA Immo hat 2023 zwar gut verdient, wegen Immobilienabwertungen in Höhe von 532 Millionen Euro aber dennoch 224,5 Millionen Verlust geschrieben. Die Mieterlöse stiegen um 8 Prozent auf 231,4 Millionen Euro, das operative Ergebnis (EBITDA) wurde vor allem durch das höhere Verkaufsergebnis auf 322,1 Millionen mehr als verdoppelt. Die CA Immo-Titel schlossen prozentual unverändert. Laut Analysten entsprachen die Jahresergebnisse den vorläufigen Zahlen und wurden als neutral bewertet.



Der Baukonzern Porr hat seine Gewinne im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 weiter ausgebaut. Unter dem Strich blieben 95 Millionen Euro - das waren um 15 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Produktionsleistung stieg um fast 6 Prozent auf knapp 6,6 Milliarden Euro, der Umsatz um 4,5 Prozent rund auf 6,1 Milliarden Euro. Die Porr-Titel bauten ein Plus von 2,8 Prozent. Auch hier wurde das Zahlenwerk als weitgehend im Rahmen der Erwartungen und ohne große Überraschungen eingestuft. Die Strabag hat die bereits im Vorjahr angekündigte Verwässerung des Anteils des russischen Oligarchen Oleg Deripaska auf unter 25 Prozent umgesetzt. Heute, Donnerstag, wurde die dafür nötige Sachkapitalerhöhung im Firmenbuch eingetragen, wie die Strabag bekannt gab. Die Strabag-Aktie steigerte sich um 4,5 Prozent. Die Verbund-Aktie gab 1,7 Prozent auf 66,85 Euro ab. Hier haben die Analysten von Deutsche Bank Research ihre Verkaufsempfehlung "Sell" und ihr Kursziel von 61 Euro in einer aktuellen Studie bestätigt. Im Technologiebereich gewannen AT&S 1,8 Prozent. Die Lenzing-Aktie legte weitere 2,4 Prozent zu. Am Vortag hatten die Titel des Faserherstellers bereits fast elf Prozent zugelegt. Voestalpine stärkten sich um 1,6 Prozent. Erste Group gewannen 2,4 Prozent. Raiffeisen Bank International verbilligten sich hingegen um 0,3 Prozent, nachdem die Titel bereits zur Wochenmitte um fast neun Prozent abgerutscht waren."

(22.03.2024)

