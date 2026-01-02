SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Austriacard mit fettem Jahresstart (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
02.01.2026, 541 Zeichen

Um 13:39 liegt der ATX mit -0.01 Prozent im Minus bei 5326 Punkten (Bilanz 2025: 45.39% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +8.51% auf 6.25 Euro, dahinter Frequentis mit +2.75% auf 74.6 Euro und Agrana mit +2.29% auf 11.15 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24537 (+0,19 Prozent) Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +2.70% auf 364.9 Euro, dahinter RWE mit +2.57% auf 46.425 Euro und Airbus Group mit +1.95% auf 202.275 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.01.)


(02.01.2026)

Aktien auf dem Radar:UBM, Polytec Group, Amag, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Mayr-Melnhof, Lenzing, voestalpine, Frequentis, Rosgix, AT&S, Palfinger, OMV, Kapsch TrafficCom, Agrana, Gurktaler AG VZ, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Pierer Mobility, FACC, Addiko Bank, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm.

    Aktien auf dem Radar:UBM, Polytec Group, Amag, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Mayr-Melnhof, Lenzing, voestalpine, Frequentis, Rosgix, AT&S, Palfinger, OMV, Kapsch TrafficCom, Agrana, Gurktaler AG VZ, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Pierer Mobility, FACC, Addiko Bank, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm.

