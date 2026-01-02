Austriacard mit fettem Jahresstart (Christian Drastil)
Christian Drastil
02.01.2026, 541 Zeichen
Um 13:39 liegt der ATX mit -0.01 Prozent im Minus bei 5326 Punkten (Bilanz 2025: 45.39% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +8.51% auf 6.25 Euro, dahinter Frequentis mit +2.75% auf 74.6 Euro und Agrana mit +2.29% auf 11.15 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24537 (+0,19 Prozent) Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +2.70% auf 364.9 Euro, dahinter RWE mit +2.57% auf 46.425 Euro und Airbus Group mit +1.95% auf 202.275 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.01.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: ATX TR zum 35er heute mit schnellstem 1000er-Marken-Sprung ever und der WBI ist über 2000!
