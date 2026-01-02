Börsepeople im Podcast S22/21: Roland Sinkovits
Autor:
Christian Drastil
02.01.2026, 1514 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8254/
Roland Sinkovits, Niederlassungsleiter und Head of Sales Österreich bei Flossbach von Storch, ist mein 1. Gast 2026. Wir sprechen über eine spannende Karriere bei der UniCredit, Capital Invest / Pioneer / Amundi, Bank Gutmann, da geht es von der Z-Kugel über Lehman bis zu österreichischer KAG-Geschichte. Und dann natürlich Flossbach von Storch, da baut Roland in Österreich einiges auf. Auch die ÖVFA und das ambitionierte Rennradfahren sind Themen.
https://www.flossbachvonstorch.at/
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investing“ wird jetzt offiziell
„Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify
Roland Sinkovits, Niederlassungsleiter und Head of Sales Österreich bei Flossbach von Storch, ist mein 1. Gast 2026. Wir sprechen über eine spannende Karriere bei der UniCredit, Capital Invest / Pioneer / Amundi, Bank Gutmann, da geht es von der Z-Kugel über Lehman bis zu österreichischer KAG-Geschichte. Und dann natürlich Flossbach von Storch, da baut Roland in Österreich einiges auf. Auch die ÖVFA und das ambitionierte Rennradfahren sind Themen.
