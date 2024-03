Wiener Börse Party 2024 in the Making, 25. März (Münzen-Quittung)

25.03.2024, 1423 Zeichen

Montag, 25. März

Premiere. Ich habe als 18jähriger in einer Bankfiliale zur arbeiten begonnen, weil ich wusste, dass ich nicht studieren will, sondern Geld verdienen und mich sehr früh orientieren. Dort taugte es mir zunächst am besten in der Kassa. Man nur muss freundlich sein, schnell, ein bissl rechnen können. Tut mir alles nicht weh, Schmäh führen taugte mir auch immer. Und in der Kassa hattest Du null Evidenzen. Wenn am Abend alles "gestimmt" hat, da gab es tägliche Kontrollen, bist Du ohne irgendwelche To Dos nach Hause gegangen und am nächsten Morgen wieder hinter der Budl gestanden. Ein bissl unlustig war einzig ein Überfall mit einer in meine Richtung gehaltenen Waffe. Da war ich sogar via Überwachungskamera und Tätersuche im damaligen "Täglich Alles". Finally hat mir Kassa getaugt mit dem Kennenlernen der Fremdwährungen (damals gabs ja noch keinen Euro), mit Kopfrechnen-beeindrucken und so. Nur Hartgeld zählen und umtauschen ging mir auf die Nerven. Heute machen das Maschinen und vor mir liegt gerade eine Quittung meiner heutigen Premiere: Ich habe einen Beutel Münzen in die Maschine geleert und EUR 75.13 via zuvor angepiepster Kontokarte auf mein Girokonto buchen lassen. Geil, kostenlos und die KassierInnen mussten nicht genervt werden.

