Frequentis lädt zur Präsentation, wienerberger kauft zu, Porr forscht, CA Immo baut und vermietet, Flughafen hat mehr Passagiere  (Christine Petzwinkler)

Einladung zur Frequentis-Präsentation: Frequentis veranstaltet am 14. November um 17 Uhr ein exklusives Webinar mit CEO Norbert Haslacher. Er wird die neuesten Entwicklungen und Aussichten von Frequentis vorgestellen. Zudem gibt auch der frühere DZ Analyst Harald Schnitzer eine Einschätzung zum Markt ab. Es besteht die Möglichkeit, direkt Fragen an den CEO Norbert Haslacher zu stellen. Das Event richtet sich an Privatanleger und wird auf Deutsch stattfinden. Anmeldungen unter: https://small-microcap.eu/frequentis-webinar-mit-ceo-norbert-haslacher/

Frequentis

wienerberger gibt eine weitere Akquisition bekannt. Erworben wurde die Betonarna Lesonice s.r.o., ein tschechischer Hersteller von Flächenbefestigungen aus Beton. Die Akquisition von Betonarna Lesonice wird mittelfristig einen Beitrag von ca. 10 Mio. Euro zum Umsatz von wienerberger leisten, wie wienerberger mitteilt. Zum Kaufrpeis wurde Stillschweigen vereinbart. wienerberger-CEO Heimo Scheuch zurm Betonarna-Kauf: „Abgesehen von der deutlichen Erhöhung der lokalen Wertschöpfung entspricht diese Akquisition auch unseren Nachhaltigkeitszielen, da kürzere Transportwege eine Senkung der Emissionen bewirken. Des Weiteren unterstützt sie die Kreislaufwirtschaft mit Lösungen, die einen hohen Anteil an Sekundärrohstoffen enthalten. All diese Faktoren sind integraler Bestandteil unserer wertschöpfenden Wachstumsstrategie, die mit diesem Schritt weiter vorangetrieben wird.“ Erst vergangene Woche hat wienerberger über die Akquisitionen der finnischen Slatek OY und der norwegischen Tekken AS informiert, die ebenfalls in Summe 10 Mio. Euro Umsatz bringen werden.

Wienerberger

Im September 2024 stieg das Passagieraufkommen in der Flughafen Wien Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 6,8 Prozent auf 4.058.778 Reisende und um 5,4 Prozent auf 3.078.141 Reisende am Standort Wien gegenüber dem September des Vorjahres. Am Flughafen Wien nahm das Frachtaufkommen gegenüber dem September 2023 um 26,4 Prozent auf 25.547 Tonnen zu.

Die CA Immo hat mit der ZEIT Verlagsgruppe eine Erweiterung des Mietvertrags über rd. 750 m² Mietfläche im Berliner Bürogebäude Grasblau vereinbart. Damit ist das insgesamt 13.400 m² Mietfläche umfassende Class-A Gebäude am Landwehrkanal vollständig vermietet, wie die CA Immo mitteilt. Zeitgleich treibt CA Immo die Campusentwicklung an diesem Standort mit der Neuentwicklung eines weiteren Bürogebäudes mit rund 17.900 m² Mietfläche voran. Für den nun geplanten Neubau wird CA Immo ab 2025 zunächst ein ehemaliges Verwaltungsgebäude der Bahn aus den 60er Jahren zurückbauen. Hierbei werden, soweit möglich, die Baumaterialien voneinander getrennt und dem Wertstoffkreislauf zugeführt. Dabei ist vorgesehen, dass auch ein Teil der bisherigen Baustoffe in dem Neubau wieder verwendet wird. Das neue Bürogebäude wird voraussichtlich im Jahr 2028 fertiggestellt.

CA Immo



Der Baukonzern Porr forscht im Projekt "BitKOIN" an der Verwertung von Mineralwolleabfällen als einen umweltfreundlichen Hüttensandersatz. Dieser dient als CO2-reduziertes Bindemittel in der Zementherstellung. Aufgrund der Dekarbonisierung der Eisen- und Stahlindustrie und dem damit verbundenen Ausstieg aus der Hochofenroute wird Hüttensand zukünftig nicht mehr im gleichen Ausmaß anfallen. Um synthetischen Hüttensand herzustellen, werden die Abfälle der Mineralwolle mit weiteren Reststoffen versehen und thermisch behandelt. Die Verwendung dieser thermochemisch aufbereiteten Mineralwolleabfälle unterstützt die Senkung der Gesamtemissionen der Bindemittelindustrie. Mineralwolle zählt zu den beliebtesten und am häufigsten verwendeten Dämmstoffen beim Gebäudebau. Aufgrund ihrer geringen Dichte und speziellen Materialbeschaffenheit lässt sie sich nur schwer komprimieren. Sie verfüllt also Deponien schnell und destabilisiert diese. Ab 01.01.2027 ist zudem österreichweit die Ablagerung von Künstlichen Mineralfasern (KMF) und somit Mineralwolleabfällen auf Deponien verboten. Die Projektleitung erfolgt durch den Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft der Montanuniversität Leoben, weitere Partner sind Holcim, Rohrdorfer, Saint-Gobain sowie die TU Graz.

Porr

Research: Die Analysten von NuWays erwarten, nach Bekanntgabe des Flughafen Wien-Winterflugplans in der Vorwoche, für die kommende Wintersaison ein Passagierwachstum im mittleren einstelligen Bereich (eNuW: 4,1 Prozent yoy). Dennoch halten sie die Flughafen Wien-Aktie für fair bewertet und bestätigen ihre Halten-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 59,00 Euro, basierend auf DCF.

Flughafen Wien



