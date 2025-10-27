(Christian Drastil)
27.10.2025, 394 Zeichen
Um 12:51 liegt der ATX mit +0.14 Prozent im Plus bei 4673 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 27.56% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.55% auf 31.575 Euro, dahinter Uniqa mit +1.82% auf 12.89 Euro und VIG mit +1.35% auf 45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24200 ( -0.02%, Ultimo 2024: 19909, 21.55% ytd).
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.10.)
Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Uniqa, voestalpine, CPI Europe AG, FACC, DO&CO, Wienerberger, Porr, Lenzing, Wolftank-Adisa, Oberbank AG Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Österreichische Post, Fresenius, Deutsche Bank, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Allianz, HeidelbergCement, Vonovia SE, Brenntag, adidas.
