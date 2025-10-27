SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

27.10.2025, 394 Zeichen

Um 12:51 liegt der ATX mit +0.14 Prozent im Plus bei 4673 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 27.56% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.55% auf 31.575 Euro, dahinter Uniqa mit +1.82% auf 12.89 Euro und VIG mit +1.35% auf 45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24200 ( -0.02%, Ultimo 2024: 19909, 21.55% ytd).

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.10.)


(27.10.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Uniqa, voestalpine, CPI Europe AG, FACC, DO&CO, Wienerberger, Porr, Lenzing, Wolftank-Adisa, Oberbank AG Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Österreichische Post, Fresenius, Deutsche Bank, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Allianz, HeidelbergCement, Vonovia SE, Brenntag, adidas.

Random Partner

Raiffeisen Zertifikate
Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a.. Zertifikate FMA Gewinn-Messe, Nvidia, ...

» ATX-Trends: Uniqa, Erste Group, Palfinger...

» Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer

» Wiener Börse Party #1021: ATX unverändert - Kapsch TrafficCom macht wied...

» LinkedIn-NL: Warum ich mich mit dem Thema Tod auseinandersetze ...

» Österreich-Depots: Autsch, Kapsch (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte: Extremes zu EVN; Mayr-Melnhof, DAX, Telekom Austria, Pi...

» Nachlese: ZFA auf der Gewinn-Messe, Andreas Böcskör holt mit Birgit Fle...

» News zu Kapsch TrafficCom, Research zu Marinomed, Palfinger, Aktienkäufe...

» (Christian Drastil)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Events von BSN-Partnern
06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
Wie Nvidia, Microsoft, Johnson & Johnson, Cisco, Nike und Wal-Mart für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
Wie Suess Microtec, Klondike Gold, Nokia, BayWa, Ibiden Co.Ltd und United Parcel Service für Gesprächsstoff sorgten
Zu Besuch 2025
Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer
Guten Morgen mit Adidas, BASF, Deutsche Bank, Mercedes Benz ...
e.l.f. Beauty veröffentlicht Impact-Bericht für das Geschäftsjahr 2025 mit Schwerpunkt auf „the Every”




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event Mercedes-Benz Group
    Star der Stunde: Frequentis 2.3%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.65%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(2)
    #gabb #1967
    Featured Partner Video

    169. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Eron Rauch
    Creative Underground Los Angeles
    2025
    Orenda Records

    Ció Prat i Bofill
    Milions d’estels i un somni
    2025
    Self published

    Gregory Halpern
    King, Queen, Knave
    2024
    MACK

    Chris Dooks
    We Love You Forever
    2024
    DooksBooks

    Tomáš Chadim
    Znásilněná krajina / Violated landscape
    2022
    Self published



    Autor: Christian Drastil

    27.10.2025, 394 Zeichen

    Um 12:51 liegt der ATX mit +0.14 Prozent im Plus bei 4673 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 27.56% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.55% auf 31.575 Euro, dahinter Uniqa mit +1.82% auf 12.89 Euro und VIG mit +1.35% auf 45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24200 ( -0.02%, Ultimo 2024: 19909, 21.55% ytd).

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.10.)


    (27.10.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Uniqa, voestalpine, CPI Europe AG, FACC, DO&CO, Wienerberger, Porr, Lenzing, Wolftank-Adisa, Oberbank AG Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Österreichische Post, Fresenius, Deutsche Bank, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Allianz, HeidelbergCement, Vonovia SE, Brenntag, adidas.

    Random Partner

    Raiffeisen Zertifikate
    Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a.. Zertifikate FMA Gewinn-Messe, Nvidia, ...

    » ATX-Trends: Uniqa, Erste Group, Palfinger...

    » Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer

    » Wiener Börse Party #1021: ATX unverändert - Kapsch TrafficCom macht wied...

    » LinkedIn-NL: Warum ich mich mit dem Thema Tod auseinandersetze ...

    » Österreich-Depots: Autsch, Kapsch (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte: Extremes zu EVN; Mayr-Melnhof, DAX, Telekom Austria, Pi...

    » Nachlese: ZFA auf der Gewinn-Messe, Andreas Böcskör holt mit Birgit Fle...

    » News zu Kapsch TrafficCom, Research zu Marinomed, Palfinger, Aktienkäufe...

    » (Christian Drastil)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Nvidia, Microsoft, Johnson & Johnson, Cisco, Nike und Wal-Mart für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
    Wie Suess Microtec, Klondike Gold, Nokia, BayWa, Ibiden Co.Ltd und United Parcel Service für Gesprächsstoff sorgten
    Zu Besuch 2025
    Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer
    Guten Morgen mit Adidas, BASF, Deutsche Bank, Mercedes Benz ...
    e.l.f. Beauty veröffentlicht Impact-Bericht für das Geschäftsjahr 2025 mit Schwerpunkt auf „the Every”




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event Mercedes-Benz Group
      Star der Stunde: Frequentis 2.3%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.65%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(2)
      #gabb #1967
      Featured Partner Video

      169. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Eron Rauch
      Creative Underground Los Angeles
      2025
      Orenda Records

      Christoph Schieder
      Berlin
      2025
      Self published

      Florian Rainer
      Tagada
      2025
      Fotohof

      Luca Bani & Gael del Río
      Oddments
      2024
      Ediciones Posibles

      Chris Dooks
      We Love You Forever
      2024
      DooksBooks

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank