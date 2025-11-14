Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
Autor:
Christian Drastil
>> Website
14.11.2025, 1808 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8082/
Schlussgast in Season 21 ist Werner Schrittwieser, PR-Berater überwiegend im Sportbereich und mit ihm rede ich auch über das Engagement grosser Konzerne im Sportbereich, wie zb der Volksbank im Schisprung. Werner ist u.a. Pressesprecher des Skiflugweltcup Kulm und des ÖSV Speedski Teams, da gehen wir Rekorde, Besonderheiten und Skurriles durch. Auch Stadtmarketing und vor allem der Laufsport ("Running Schritti") sind Themen, Beispiel etwa der Baumit Piestingtal-Halbmarathon vor einem Monat, zu dem mich der Baumit-Boss eingeladen hatte und Werner vor Ort eine wichtige Rolle ausübte. Börslich kommen zudem die Telekom, Raiffeisen, Uniqa und Kapsch TrafficCom ins Spiel. Finally: Viel Spass gemacht hat sie mir, diese Season 21 mit dem Motto Gutes zieht Kreise.
https://www.skiaustria.at/de/weltcup-events/Events/bad-mitterndorf
https://www.skiaustria.at/de/events/speed-ski-speed-ski-herren-2024-25-57175-849
Running Schritti: https://www.instagram.com/p/DQE4bcWjE5R/
https://www.piestingtallauf.com/fotos/
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 19 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 21 ist die Volksbank https://www.volksbank.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Eine grosse Bitte!
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/5oVhl4NlEnueWijZMjQFaq
Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser - Schlussgast in Season 21 ist Werner Schrittwieser, PR-Berater überwiegend im Sportbereich und mit ihm rede ich auch über das Engagement grosser Konzerne im Sportbereich, wie zb der Volksbank im Schisprung. Werner ist u.a. Pressesprecher des Skiflugweltcup Kulm und des ÖSV Speedski Teams, da gehen wir Rekorde, Besonderheiten und Skurriles durch. Auch Stadtmarketing und vor allem der Laufsport ("Running Schritti") sind Themen, Beispiel etwa der Baumit Piestingtal-Halbmarathon vor einem Monat, zu dem mich der Baumit-Boss eingeladen hatte und Werner vor Ort eine wichtige Rolle ausübte. Börslich kommen zudem die Telekom, Raiffeisen, Uniqa und Kapsch TrafficCom ins Spiel. Finally: Viel Spass gemacht hat sie mir, diese Season 21 mit dem Motto Gutes zieht Kreise.
https://www.skiaustria.at/de/weltcup-events/Events/bad-mitterndorf
https://www.skiaustria.at/de/events/speed-ski-speed-ski-herren-2024-25-57175-849
Running Schritti: https://www.instagram.com/p/DQE4bcWjE5R/
https://www.piestingtallauf.com/fotos/
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 19 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 21 ist die Volksbank https://www.volksbank.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Schlussgast in Season 21 ist Werner Schrittwieser, PR-Berater überwiegend im Sportbereich und mit ihm rede ich auch über das Engagement grosser Konzerne im Sportbereich, wie zb der Volksbank im Schisprung. Werner ist u.a. Pressesprecher des Skiflugweltcup Kulm und des ÖSV Speedski Teams, da gehen wir Rekorde, Besonderheiten und Skurriles durch. Auch Stadtmarketing und vor allem der Laufsport ("Running Schritti") sind Themen, Beispiel etwa der Baumit Piestingtal-Halbmarathon vor einem Monat, zu dem mich der Baumit-Boss eingeladen hatte und Werner vor Ort eine wichtige Rolle ausübte. Börslich kommen zudem die Telekom, Raiffeisen, Uniqa und Kapsch TrafficCom ins Spiel. Finally: Viel Spass gemacht hat sie mir, diese Season 21 mit dem Motto Gutes zieht Kreise.
Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Lenzing, voestalpine, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, FACC, Strabag, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Frequentis, RBI, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien.
Random Partner
Bechtle
Bechtle bietet Technologiekonzepte und umfassende IT-Lösungen für die digitale Transformation. Vom vollständigen IT-Arbeitsplatz über Datacenter und Multi-Cloud-Lösungen bis hin zu IT-Security und Künstliche Intelligenz entwickeln wir zukunftsfähige IT-Architekturen.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.11.: Extremes zu Bawag und CPI Europe (Börse Geschich...
» Nachlese: Werner Schrittwieser Schlussgast Volksbank-Season, Opening Bel...
» PIR-News: Research zu Polytec, Semperit, Strabag, wienerberger, Sicherhe...
» ATX und DAX schwächer, Austriacard Holdings bzw. Siemens Energy gegen de...
» Wiener Börse Party #1034: ATX owe und heit gibts a klane Mundortfoign mi...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...
» ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...
» Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S10/18: Daniela Teichmeister
Börsepeople im Podcast S18/23: Michael Juen
Börsepeople im Podcast S20/23 : Markus Scheck
- Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 0,99 Prozent ab
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Austriacard Holdin...
- Wie Austriacard Holdings AG, Frequentis, RHI Magn...
- Wie DO&CO, RBI, CA Immo, Strabag, OMV und Verbund...
- ATX charttechnisch: Positives Bild
- Fazits zu Strabag, Semperit, FACC, DO & CO, wiene...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Friends des Österreichischen Kapitalmarkts - neue nicht öffentliche Gruppe auf LinkedIn für B2B-Austausch
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at.: Auf Linkedin startete heute mal der Community-Aufbau für die neue Gruppe "Friends des Österreichischen Kapitalmarkts", das ist rein B2B:
Adriano Zanni
Erich Einhorn
Bernhard Fuchs
Wassili und Hans Luckhardt
Books josefchladek.com
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
Heustock
2025
Verlag der Buchhandlung Walther König
Zur neuen Wohnform
1930
Bauwelt-Verlag
Adriano Zanni
Erich Einhorn
Bernhard Fuchs
Wassili und Hans Luckhardt
14.11.2025, 1808 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8082/
Schlussgast in Season 21 ist Werner Schrittwieser, PR-Berater überwiegend im Sportbereich und mit ihm rede ich auch über das Engagement grosser Konzerne im Sportbereich, wie zb der Volksbank im Schisprung. Werner ist u.a. Pressesprecher des Skiflugweltcup Kulm und des ÖSV Speedski Teams, da gehen wir Rekorde, Besonderheiten und Skurriles durch. Auch Stadtmarketing und vor allem der Laufsport ("Running Schritti") sind Themen, Beispiel etwa der Baumit Piestingtal-Halbmarathon vor einem Monat, zu dem mich der Baumit-Boss eingeladen hatte und Werner vor Ort eine wichtige Rolle ausübte. Börslich kommen zudem die Telekom, Raiffeisen, Uniqa und Kapsch TrafficCom ins Spiel. Finally: Viel Spass gemacht hat sie mir, diese Season 21 mit dem Motto Gutes zieht Kreise.
https://www.skiaustria.at/de/weltcup-events/Events/bad-mitterndorf
https://www.skiaustria.at/de/events/speed-ski-speed-ski-herren-2024-25-57175-849
Running Schritti: https://www.instagram.com/p/DQE4bcWjE5R/
https://www.piestingtallauf.com/fotos/
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 19 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 21 ist die Volksbank https://www.volksbank.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Eine grosse Bitte!
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/5oVhl4NlEnueWijZMjQFaq
Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser - Schlussgast in Season 21 ist Werner Schrittwieser, PR-Berater überwiegend im Sportbereich und mit ihm rede ich auch über das Engagement grosser Konzerne im Sportbereich, wie zb der Volksbank im Schisprung. Werner ist u.a. Pressesprecher des Skiflugweltcup Kulm und des ÖSV Speedski Teams, da gehen wir Rekorde, Besonderheiten und Skurriles durch. Auch Stadtmarketing und vor allem der Laufsport ("Running Schritti") sind Themen, Beispiel etwa der Baumit Piestingtal-Halbmarathon vor einem Monat, zu dem mich der Baumit-Boss eingeladen hatte und Werner vor Ort eine wichtige Rolle ausübte. Börslich kommen zudem die Telekom, Raiffeisen, Uniqa und Kapsch TrafficCom ins Spiel. Finally: Viel Spass gemacht hat sie mir, diese Season 21 mit dem Motto Gutes zieht Kreise.
https://www.skiaustria.at/de/weltcup-events/Events/bad-mitterndorf
https://www.skiaustria.at/de/events/speed-ski-speed-ski-herren-2024-25-57175-849
Running Schritti: https://www.instagram.com/p/DQE4bcWjE5R/
https://www.piestingtallauf.com/fotos/
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 19 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 21 ist die Volksbank https://www.volksbank.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Schlussgast in Season 21 ist Werner Schrittwieser, PR-Berater überwiegend im Sportbereich und mit ihm rede ich auch über das Engagement grosser Konzerne im Sportbereich, wie zb der Volksbank im Schisprung. Werner ist u.a. Pressesprecher des Skiflugweltcup Kulm und des ÖSV Speedski Teams, da gehen wir Rekorde, Besonderheiten und Skurriles durch. Auch Stadtmarketing und vor allem der Laufsport ("Running Schritti") sind Themen, Beispiel etwa der Baumit Piestingtal-Halbmarathon vor einem Monat, zu dem mich der Baumit-Boss eingeladen hatte und Werner vor Ort eine wichtige Rolle ausübte. Börslich kommen zudem die Telekom, Raiffeisen, Uniqa und Kapsch TrafficCom ins Spiel. Finally: Viel Spass gemacht hat sie mir, diese Season 21 mit dem Motto Gutes zieht Kreise.
Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Lenzing, voestalpine, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, FACC, Strabag, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Frequentis, RBI, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien.
Random Partner
Bechtle
Bechtle bietet Technologiekonzepte und umfassende IT-Lösungen für die digitale Transformation. Vom vollständigen IT-Arbeitsplatz über Datacenter und Multi-Cloud-Lösungen bis hin zu IT-Security und Künstliche Intelligenz entwickeln wir zukunftsfähige IT-Architekturen.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.11.: Extremes zu Bawag und CPI Europe (Börse Geschich...
» Nachlese: Werner Schrittwieser Schlussgast Volksbank-Season, Opening Bel...
» PIR-News: Research zu Polytec, Semperit, Strabag, wienerberger, Sicherhe...
» ATX und DAX schwächer, Austriacard Holdings bzw. Siemens Energy gegen de...
» Wiener Börse Party #1034: ATX owe und heit gibts a klane Mundortfoign mi...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...
» ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...
» Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S10/18: Daniela Teichmeister
Börsepeople im Podcast S18/23: Michael Juen
Börsepeople im Podcast S20/23 : Markus Scheck
- Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 0,99 Prozent ab
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Austriacard Holdin...
- Wie Austriacard Holdings AG, Frequentis, RHI Magn...
- Wie DO&CO, RBI, CA Immo, Strabag, OMV und Verbund...
- ATX charttechnisch: Positives Bild
- Fazits zu Strabag, Semperit, FACC, DO & CO, wiene...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Friends des Österreichischen Kapitalmarkts - neue nicht öffentliche Gruppe auf LinkedIn für B2B-Austausch
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at.: Auf Linkedin startete heute mal der Community-Aufbau für die neue Gruppe "Friends des Österreichischen Kapitalmarkts", das ist rein B2B:
Tomáš Chadim
Julie van der Vaart
John Gossage
Allied Forces
Books josefchladek.com
Znásilněná krajina / Violated landscape
2022
Self published
Particles
2025
Origini edizioni
The Romance industry
2002
Nazraeli
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag
Tomáš Chadim
Julie van der Vaart
John Gossage
Allied Forces