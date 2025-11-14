» Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser

14.11.2025, 1808 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8082/

Schlussgast in Season 21 ist Werner Schrittwieser, PR-Berater überwiegend im Sportbereich und mit ihm rede ich auch über das Engagement grosser Konzerne im Sportbereich, wie zb der Volksbank im Schisprung. Werner ist u.a. Pressesprecher des Skiflugweltcup Kulm und des ÖSV Speedski Teams, da gehen wir Rekorde, Besonderheiten und Skurriles durch. Auch Stadtmarketing und vor allem der Laufsport ("Running Schritti") sind Themen, Beispiel etwa der Baumit Piestingtal-Halbmarathon vor einem Monat, zu dem mich der Baumit-Boss eingeladen hatte und Werner vor Ort eine wichtige Rolle ausübte. Börslich kommen zudem die Telekom, Raiffeisen, Uniqa und Kapsch TrafficCom ins Spiel. Finally: Viel Spass gemacht hat sie mir, diese Season 21 mit dem Motto Gutes zieht Kreise.



https://www.skiaustria.at/de/weltcup-events/Events/bad-mitterndorf

https://www.skiaustria.at/de/events/speed-ski-speed-ski-herren-2024-25-57175-849

Running Schritti: https://www.instagram.com/p/DQE4bcWjE5R/

https://www.piestingtallauf.com/fotos/

(14.11.2025)

