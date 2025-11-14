Nachlese: Werner Schrittwieser Schlussgast Volksbank-Season, Opening Bell kehrt zurück (audio cd.at)

14.11.2025, 2249 Zeichen

- Schlussgast in Season 21 ist Werner Schrittwieser, PR-Berater überwiegend im Sportbereich und mit ihm rede ich auch über das Engagement grosser Konzerne im Sportbereich, wie zb der Volksbank im Schisprung. Werner ist u.a. Pressesprecher des Skiflugweltcup Kulm und des ÖSV Speedski Teams, da gehen wir Rekorde, Besonderheiten und Skurriles durch. Auch Stadtmarketing und vor allem der Laufsport ("Running Schritti") sind Themen, Beispiel etwa der Baumit Piestingtal-Halbmarathon vor einem Monat, zu dem mich der Baumit-Boss eingeladen hatte und Werner vor Ort eine wichtige Rolle ausübte. Börslich kommen zudem die Telekom, Raiffeisen, Uniqa und Kapsch TrafficCom ins Spiel. Finally: Viel Spass gemacht hat sie mir, diese Season 21 mit dem Motto Gutes zieht Kreise.

https://www.skiaustria.at/de/weltcup-events/Events/bad-mitterndorf

https://www.skiaustria.at/de/events/speed-ski-speed-ski-herren-2024-25-57175-849

Running Schritti: https://www.instagram.com/p/DQE4bcWjE5R/

https://www.piestingtallauf.com/fotos/

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8080

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Opening Bell kehrt zurück. Für unsere Site http://www.openingbell.eu haben bereits mehr als 1000 Leute die Bell gerungen. Dann war Covid und Pause. Für mein Podcaststudio wird jetzt eine 2 Meter x 2 Meter Digidruck Wand gemacht und die NextGen kann starten. Für die ersten 50 Bells (börsetäglich spätestens ab Jänner 2025 und als Social Media Visual für die Wiener Börse Party http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty ) suche ich 3 Presenter, wir basteln dann gemeinsam ein Rollup, vor dem die Gäste läuten. Nach der Staffel mit 50 Leuten bekommen die Presenter das Rollup (auf Wunsch). Wer mag zu den Dreien gehören? Die Telekom Austria ist bereits fix.

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8078

- ATX auch am Donnerstag stärker, auf das legendäre 2007er-High fehlen 38 Punkte

- Strabag, Palfinger, Austriacard gesucht

- Zahlen von Strabag, Polytec, wienerberger, Austriacard Holdings,

- Info und Research zu DO & CO, FACC

- DAX schwächer: Merck, Münchener Rück und Bayer gesucht

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.11.)

(14.11.2025)

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Eine grosse Bitte!

