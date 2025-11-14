SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Werner Schrittwieser Schlussgast Volksbank-Season, Opening Bell kehrt zurück (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

14.11.2025, 2249 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8082/
- Schlussgast in Season 21 ist Werner Schrittwieser, PR-Berater überwiegend im Sportbereich und mit ihm rede ich auch über das Engagement grosser Konzerne im Sportbereich, wie zb der Volksbank im Schisprung. Werner ist u.a. Pressesprecher des Skiflugweltcup Kulm und des ÖSV Speedski Teams, da gehen wir Rekorde, Besonderheiten und Skurriles durch. Auch Stadtmarketing und vor allem der Laufsport ("Running Schritti") sind Themen, Beispiel etwa der Baumit Piestingtal-Halbmarathon vor einem Monat, zu dem mich der Baumit-Boss eingeladen hatte und Werner vor Ort eine wichtige Rolle ausübte. Börslich kommen zudem die Telekom, Raiffeisen, Uniqa und Kapsch TrafficCom ins Spiel. Finally: Viel Spass gemacht hat sie mir, diese Season 21 mit dem Motto Gutes zieht Kreise.
https://www.skiaustria.at/de/weltcup-events/Events/bad-mitterndorf
https://www.skiaustria.at/de/events/speed-ski-speed-ski-herren-2024-25-57175-849
Running Schritti: https://www.instagram.com/p/DQE4bcWjE5R/
https://www.piestingtallauf.com/fotos/

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8080
- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Opening Bell kehrt zurück. Für unsere Site http://www.openingbell.eu haben bereits mehr als 1000 Leute die Bell gerungen. Dann war Covid und Pause. Für mein Podcaststudio wird jetzt eine 2 Meter x 2 Meter Digidruck Wand gemacht und die NextGen kann starten. Für die ersten 50 Bells (börsetäglich spätestens ab Jänner 2025 und als Social Media Visual für die Wiener Börse Party http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty ) suche ich 3 Presenter, wir basteln dann gemeinsam ein Rollup, vor dem die Gäste läuten. Nach der Staffel mit 50 Leuten bekommen die Presenter das Rollup (auf Wunsch). Wer mag zu den Dreien gehören? Die Telekom Austria ist bereits fix.

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8078
- ATX auch am Donnerstag stärker, auf das legendäre 2007er-High fehlen 38 Punkte
- Strabag, Palfinger, Austriacard gesucht
- Zahlen von Strabag, Polytec, wienerberger, Austriacard Holdings,
- Info und Research zu DO & CO, FACC
- DAX schwächer: Merck, Münchener Rück und Bayer gesucht

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.11.)


(14.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Eine grosse Bitte!




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Lenzing, voestalpine, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, FACC, Strabag, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Frequentis, RBI, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Bayer, Siemens Energy, Allianz, Fresenius Medical Care, Deutsche Boerse, Beiersdorf, Commerzbank, Deutsche Bank, Merck KGaA, SAP, Zalando.

    BSN MA-Event Polytec Group
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    #gabb #1980
    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Status quo zu Innovationen in der Finanzbranche incl. der Facetten von Wien als neuem Krypto-Hotspot

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Am 11.11. ist ForumF Innovation|Day für die Finanzbranche im Marriott.

    • Eröffnung & Impulse zur Rolle von Innovation als Erfolgsfakt...

