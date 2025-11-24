» ATX deutlich stärker, DAX etwas stärker (Christian Drastil)

24.11.2025, 552 Zeichen

Um 12:03 liegt der ATX mit +1.38 Prozent im Plus bei 4855 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +6.16% auf 17.24 Euro, dahinter Porr mit +6.12% auf 28.6 Euro und Wienerberger mit +5.13% auf 28.91 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23198 (+0,42%, Ultimo 2024: 19909, 16.52% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +10.01% auf 30.345 Euro, dahinter Siemens Energy mit +4.41% auf 105.25 Euro, BMW mit +1.60% auf 86.44 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.11.)

(24.11.2025)

