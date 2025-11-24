ATX deutlich stärker, DAX etwas stärker (Christian Drastil)
24.11.2025, 552 Zeichen
Um 12:03 liegt der ATX mit +1.38 Prozent im Plus bei 4855 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +6.16% auf 17.24 Euro, dahinter Porr mit +6.12% auf 28.6 Euro und Wienerberger mit +5.13% auf 28.91 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23198 (+0,42%, Ultimo 2024: 19909, 16.52% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +10.01% auf 30.345 Euro, dahinter Siemens Energy mit +4.41% auf 105.25 Euro, BMW mit +1.60% auf 86.44 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Diese Woche ist der Cut für die Number One Awards, die Besten der Besten an der Wiener Börse
Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Palfinger, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, RBI, CA Immo, Verbund, Frequentis, Porr, Rosenbauer, Wienerberger, Wolford, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, adidas, HeidelbergCement, Infineon, Symrise.
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Diese Woche ist der Cut für die Number One Awards, die Besten der Besten an der Wiener Börse
Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Palfinger, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, RBI, CA Immo, Verbund, Frequentis, Porr, Rosenbauer, Wienerberger, Wolford, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, adidas, HeidelbergCement, Infineon, Symrise.
