Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
ATX deutlich stärker, DAX etwas stärker (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

24.11.2025

Um 12:03 liegt der ATX mit +1.38 Prozent im Plus bei 4855 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +6.16% auf 17.24 Euro, dahinter Porr mit +6.12% auf 28.6 Euro und Wienerberger mit +5.13% auf 28.91 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23198 (+0,42%, Ultimo 2024: 19909, 16.52% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +10.01% auf 30.345 Euro, dahinter Siemens Energy mit +4.41% auf 105.25 Euro, BMW mit +1.60% auf 86.44 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.11.)


(24.11.2025)

    24.11.2025

    Um 12:03 liegt der ATX mit +1.38 Prozent im Plus bei 4855 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +6.16% auf 17.24 Euro, dahinter Porr mit +6.12% auf 28.6 Euro und Wienerberger mit +5.13% auf 28.91 Euro.

    Zum Vergleich der DAX: 23198 (+0,42%, Ultimo 2024: 19909, 16.52% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +10.01% auf 30.345 Euro, dahinter Siemens Energy mit +4.41% auf 105.25 Euro, BMW mit +1.60% auf 86.44 Euro.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.11.)


    (24.11.2025)

    Bildnachweis

    Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Palfinger, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, RBI, CA Immo, Verbund, Frequentis, Porr, Rosenbauer, Wienerberger, Wolford, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, adidas, HeidelbergCement, Infineon, Symrise.

