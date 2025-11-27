Österreich-Depots: Fester, aber nicht auf High, sondern knapp darunter (Depot Kommentar)

27.11.2025, 3285 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : +0.28% vs. last #gabb, +26.74% ytd, +111.40% seit Start 2013 Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.444 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 33,79 Prozent.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.11.)

(27.11.2025)

Wiener Börse Party #1043: Kleine Korrektur nach dem ATX-High, ein 2007er-Rekord wurde noch vergessen, heute 36 Jahre EVN an der Börse

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Uniqa, Palfinger, OMV, Agrana, AT&S, Pierer Mobility, Polytec Group, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post.

