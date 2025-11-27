Österreich-Depots: Fester, aber nicht auf High, sondern knapp darunter (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
27.11.2025, 3285 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : +0.28% vs. last #gabb, +26.74% ytd, +111.40% seit Start 2013 Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.444 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 33,79 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|47.515,24 €
|+33,79% / +11.999,48 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,1500 EUR
|1.057,50 €
|+7,36 % / +72,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,5750 EUR
|1.099,63 €
|+10,24 % / +102,13 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,2000 EUR
|992,20 €
|+0,83 % / +8,20 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|32,0750 EUR
|2.630,15 €
|+164,86 % / +1.637,13 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,4800 EUR
|937,08 €
|-6,16 % / -61,56 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,5000 EUR
|1.599,00 €
|+60,49 % / +602,70 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|115,8000 EUR
|1.389,60 €
|+42,70 % / +415,80 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|41,5600 EUR
|1.329,92 €
|+33,63 % / +334,72 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,7650 EUR
|1.056,26 €
|+5,66 % / +56,62 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|186,1000 EUR
|930,50 €
|+3,39 % / +30,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|92,1750 EUR
|1.474,80 €
|+54,50 % / +520,24 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,2250 EUR
|1.180,13 €
|+19,20 % / +190,13 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|10,5500 EUR
|1.761,85 €
|+76,72 % / +764,86 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|54,3000 EUR
|977,40 €
|+2,07 % / +19,80 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|65,1000 EUR
|2.278,50 €
|+134,17 % / +1.305,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|5,8700 EUR
|1.003,77 €
|+0,51 % / +5,13 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|23,9500 EUR
|1.221,45 €
|+22,82 % / +226,95 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,8000 EUR
|1.306,80 €
|+32,00 % / +316,80 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,3500 EUR
|1.031,90 €
|+5,38 % / +52,70 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|31,9000 EUR
|1.595,00 €
|+62,09 % / +611,00 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|16,6900 EUR
|834,50 €
|-15,28 % / -150,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2500 EUR
|1.625,00 €
|+62,50 % / +625,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|30,1250 EUR
|1.687,00 €
|+69,81 % / +693,56 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|34,6100 EUR
|1.730,50 €
|+75,24 % / +743,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|13,0700 EUR
|1.097,88 €
|+10,39 % / +103,32 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|76,6000 EUR
|1.915,00 €
|+93,92 % / +927,50 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,8350 EUR
|1.104,38 €
|+10,99 % / +109,38 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,2000 EUR
|1.376,40 €
|+37,89 % / +378,20 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|14,9900 EUR
|1.903,73 €
|+91,44 % / +909,32 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|3,3000 EUR
|567,60 €
|-43,10 % / -430,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|62,5750 EUR
|876,05 €
|-10,61 % / -103,95 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|48,8000 EUR
|1.561,60 €
|+60,79 % / +590,40 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5060 EUR
|884,49 €
|-11,54 % / -115,37 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|29,6500 EUR
|1.097,05 €
|+10,72 % / +106,19 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.11.)
Wiener Börse Party #1043: Kleine Korrektur nach dem ATX-High, ein 2007er-Rekord wurde noch vergessen, heute 36 Jahre EVN an der Börse
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Uniqa, Palfinger, OMV, Agrana, AT&S, Pierer Mobility, Polytec Group, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post.
Random Partner
Matejka & Partner
Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1043: Kleine Korrektur nach dem ATX-High, ein 2007er...
» Österreich-Depots: Fester, aber nicht auf High, sondern knapp darunter (...
» Börsegeschichte 27.11.: EVN-Day (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Gunter Deuber und Florian Beckermann zum ATX-High (audio cd.at)
» PIR-News: News zu UBM, Post, Uniqa, Frequentis (Christine Petzwinkler)
» Der Tag nach dem Rekord (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag nach dem neuen Rekord schwächer: FACC, AT&S und F...
» LinkedIn-NL: The Day after, Dank an die IR: Gunter Deuber und Florian Be...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. dem mit Christoph Boschan verknüpften A...
» Wiener Börse Party #1042: Über 5000 - ATX schafft nach 6716 Tagen oder 1...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Donnerstag 0,35 Prozent ab
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: FACC steigt 5,36 P...
- CPI Europe mit Konzerngewinn von 236,9 Mio. Euro ...
- Wie FACC, Pierer Mobility, Frequentis, Agrana, Se...
- Wie AT&S, Lenzing, voestalpine, DO&CO, Porr und R...
- Analysten zu Flughafen Wien: Aus für 3. Piste erm...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Babsi Haas mit der Closing Bell für ihre Karriere, Marion Maruska mit ÖTV-Damentennis-Update
Ende Woche 45/2025: Barbara Haas hatte mal die Opening Bell für das Linz-Turnier geläutet - https://photaq.com/page/pic/79260 -, nun ...
Books josefchladek.com
Eron Rauch
Creative Underground Los Angeles
2025
Orenda Records
Pieter Hugo
The Hyena & Other Men
2007
Prestel
Adriano Zanni
Sequenze di Fabbrica
2025
Boring Machines
Niko Havranek
Fleisch #74 „Ganz Wien“
2025
Self published
27.11.2025, 3285 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : +0.28% vs. last #gabb, +26.74% ytd, +111.40% seit Start 2013 Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.444 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 33,79 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|47.515,24 €
|+33,79% / +11.999,48 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,1500 EUR
|1.057,50 €
|+7,36 % / +72,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,5750 EUR
|1.099,63 €
|+10,24 % / +102,13 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,2000 EUR
|992,20 €
|+0,83 % / +8,20 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|32,0750 EUR
|2.630,15 €
|+164,86 % / +1.637,13 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,4800 EUR
|937,08 €
|-6,16 % / -61,56 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,5000 EUR
|1.599,00 €
|+60,49 % / +602,70 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|115,8000 EUR
|1.389,60 €
|+42,70 % / +415,80 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|41,5600 EUR
|1.329,92 €
|+33,63 % / +334,72 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,7650 EUR
|1.056,26 €
|+5,66 % / +56,62 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|186,1000 EUR
|930,50 €
|+3,39 % / +30,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|92,1750 EUR
|1.474,80 €
|+54,50 % / +520,24 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,2250 EUR
|1.180,13 €
|+19,20 % / +190,13 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|10,5500 EUR
|1.761,85 €
|+76,72 % / +764,86 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|54,3000 EUR
|977,40 €
|+2,07 % / +19,80 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|65,1000 EUR
|2.278,50 €
|+134,17 % / +1.305,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|5,8700 EUR
|1.003,77 €
|+0,51 % / +5,13 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|23,9500 EUR
|1.221,45 €
|+22,82 % / +226,95 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,8000 EUR
|1.306,80 €
|+32,00 % / +316,80 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,3500 EUR
|1.031,90 €
|+5,38 % / +52,70 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|31,9000 EUR
|1.595,00 €
|+62,09 % / +611,00 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|16,6900 EUR
|834,50 €
|-15,28 % / -150,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2500 EUR
|1.625,00 €
|+62,50 % / +625,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|30,1250 EUR
|1.687,00 €
|+69,81 % / +693,56 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|34,6100 EUR
|1.730,50 €
|+75,24 % / +743,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|13,0700 EUR
|1.097,88 €
|+10,39 % / +103,32 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|76,6000 EUR
|1.915,00 €
|+93,92 % / +927,50 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,8350 EUR
|1.104,38 €
|+10,99 % / +109,38 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,2000 EUR
|1.376,40 €
|+37,89 % / +378,20 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|14,9900 EUR
|1.903,73 €
|+91,44 % / +909,32 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|3,3000 EUR
|567,60 €
|-43,10 % / -430,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|62,5750 EUR
|876,05 €
|-10,61 % / -103,95 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|48,8000 EUR
|1.561,60 €
|+60,79 % / +590,40 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5060 EUR
|884,49 €
|-11,54 % / -115,37 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|29,6500 EUR
|1.097,05 €
|+10,72 % / +106,19 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.11.)
Wiener Börse Party #1043: Kleine Korrektur nach dem ATX-High, ein 2007er-Rekord wurde noch vergessen, heute 36 Jahre EVN an der Börse
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Uniqa, Palfinger, OMV, Agrana, AT&S, Pierer Mobility, Polytec Group, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post.
Random Partner
Matejka & Partner
Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1043: Kleine Korrektur nach dem ATX-High, ein 2007er...
» Österreich-Depots: Fester, aber nicht auf High, sondern knapp darunter (...
» Börsegeschichte 27.11.: EVN-Day (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Gunter Deuber und Florian Beckermann zum ATX-High (audio cd.at)
» PIR-News: News zu UBM, Post, Uniqa, Frequentis (Christine Petzwinkler)
» Der Tag nach dem Rekord (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag nach dem neuen Rekord schwächer: FACC, AT&S und F...
» LinkedIn-NL: The Day after, Dank an die IR: Gunter Deuber und Florian Be...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. dem mit Christoph Boschan verknüpften A...
» Wiener Börse Party #1042: Über 5000 - ATX schafft nach 6716 Tagen oder 1...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Donnerstag 0,35 Prozent ab
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: FACC steigt 5,36 P...
- CPI Europe mit Konzerngewinn von 236,9 Mio. Euro ...
- Wie FACC, Pierer Mobility, Frequentis, Agrana, Se...
- Wie AT&S, Lenzing, voestalpine, DO&CO, Porr und R...
- Analysten zu Flughafen Wien: Aus für 3. Piste erm...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Babsi Haas mit der Closing Bell für ihre Karriere, Marion Maruska mit ÖTV-Damentennis-Update
Ende Woche 45/2025: Barbara Haas hatte mal die Opening Bell für das Linz-Turnier geläutet - https://photaq.com/page/pic/79260 -, nun ...
Books josefchladek.com
Elizabeth Alderliesten
Remember Who You Once Were
2024
Self published
Niko Havranek
Fleisch #74 „Ganz Wien“
2025
Self published
Paul Graham
A1: The Great North Road
1983
Grey Editions
Paul Graham
Beyond Caring
1986
Grey Editions