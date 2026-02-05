SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Wolfgang Matejka (audio cd.at)

Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
05.02.2026

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8367
- ATX TR schaut in der Früh 5 Wochen nach dem 13.000er erstmals über 14.000, rutscht aber dann ins Minus
- auch bei RHI gibt es einen 14.000er
- Andritz in 24 Jahren von 2 auf 75
- AT&S schon wieder vorne
- Andreas Galuska läutet die Opening Bell für Mittwoch. Zur erstmaligen Intraday-Überschreitung von 14.000 im ATX TR hat der Boss unserer Pizzeria Billini in der Porzellangasse einen Leckerbissen vorbeigebracht
- Research zu AT&S, RBI, Raiffeisen Top Picks nun ohne Strabag
- Frankfurt: DAX leichter, Brenntag gesucht

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8368
Wolfgang Matejka, damals wie heute Asset Manager Matejka & Partner, vor 10 Jahren zum ATX 25er.

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.02.)


(05.02.2026)

Bildnachweis

1. mind the #gabb

