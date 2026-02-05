Nachlese: Wolfgang Matejka (audio cd.at)

05.02.2026, 811 Zeichen

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8367

- ATX TR schaut in der Früh 5 Wochen nach dem 13.000er erstmals über 14.000, rutscht aber dann ins Minus

- auch bei RHI gibt es einen 14.000er

- Andritz in 24 Jahren von 2 auf 75

- AT&S schon wieder vorne

- Andreas Galuska läutet die Opening Bell für Mittwoch. Zur erstmaligen Intraday-Überschreitung von 14.000 im ATX TR hat der Boss unserer Pizzeria Billini in der Porzellangasse einen Leckerbissen vorbeigebracht

- Research zu AT&S, RBI, Raiffeisen Top Picks nun ohne Strabag

- Frankfurt: DAX leichter, Brenntag gesucht

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8368

Wolfgang Matejka, damals wie heute Asset Manager Matejka & Partner, vor 10 Jahren zum ATX 25er.

