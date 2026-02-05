SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Schnellster Runder-Marken-Sprung im ATX TR finished (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
05.02.2026, 876 Zeichen

Schnellster Runder-Marken-Sprung: Der ATX TR hat gester über 14.000 Punkten geschlossen, erst Anfang Jänner kletterte man über 13.000. Es war der schnellste Sprung in glatten 1000er-Marken. Von 12.000 auf 13.000 hatte es 7 Wochen gedauert. Diesmal wären es 5 Wochen.
ATX TR ( Akt. Indikation:  13902,00 /13902,00, -0,83%)

Um 12:30 liegt der ATX mit -0.79 Prozent im Minus bei 5703 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.06% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Addiko Bank mit +2.33% auf 26.3 Euro, dahinter FACC mit +1.67% auf 11.57 Euro und Agrana mit +1.54% auf 11.525 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24538 ( -0.27%, Ultimo 2025: 24490, 0.46% ytd).

Topperformer DAX sind SAP mit +3.10% auf 172.39 Euro, dahinter Deutsche Boerse mit +3.08% auf 212.25 Euro und Siemens mit +1.70% auf 246.125 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.02.)


(05.02.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht




ATX TR
Akt. Indikation:  13817.00 / 13817.00
Uhrzeit: 
Veränderung zu letztem SK:  -0.01%
Letzter SK:  13817.71 ( 0.51%)



 

