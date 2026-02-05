Schnellster Runder-Marken-Sprung im ATX TR finished (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
05.02.2026, 876 Zeichen
Schnellster Runder-Marken-Sprung: Der ATX TR hat gester über 14.000 Punkten geschlossen, erst Anfang Jänner kletterte man über 13.000. Es war der schnellste Sprung in glatten 1000er-Marken. Von 12.000 auf 13.000 hatte es 7 Wochen gedauert. Diesmal wären es 5 Wochen.
ATX TR ( Akt. Indikation: 13902,00 /13902,00, -0,83%)
Um 12:30 liegt der ATX mit -0.79 Prozent im Minus bei 5703 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.06% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Addiko Bank mit +2.33% auf 26.3 Euro, dahinter FACC mit +1.67% auf 11.57 Euro und Agrana mit +1.54% auf 11.525 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24538 ( -0.27%, Ultimo 2025: 24490, 0.46% ytd).
Topperformer DAX sind SAP mit +3.10% auf 172.39 Euro, dahinter Deutsche Boerse mit +3.08% auf 212.25 Euro und Siemens mit +1.70% auf 246.125 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.02.)
Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht
ATX TR
Uhrzeit:
Veränderung zu letztem SK: -0.01%
Letzter SK: 13817.71 ( 0.51%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.
Random Partner
Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards gehen weiter ... und es...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 6.2.: Wienerberger, Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGe...
» Nachlese: Daniela Herneth Superpower, Edi Berger, Stefan Maxian (audio c...
» Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbu...
» PIR-News: In den News: Strabag, Bawag, Post, Bajaj Mobility/KTM (Christi...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Verbund, Bawag und Do&Co gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Veronika Rief, Addiko Bank, Edi Berger,...
» ATX-Trends: AT&S, Erste Group, Bawag, RBI, OMV ...
» Börsepeople im Podcast S23/11: Daniela Herneth
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Bechtle, Transocean, Toyota Motor Corp., Heid...
- Wie Ahlers, Manz, Andritz, ThyssenKrupp, Glencore...
- Wie Siemens Energy, Siemens Healthineers, Heidelb...
- ATX charttechnisch: Seitwärtstendenz erwartet
- Fazits zu Frequentis, AT&S, Andritz, Mayr-Melnhof...
- LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards ...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sinja Kraus auf Career-High, Lilli Tagger hat es geschafft, Juriy Rodionov Finale, dazu 46 und 1551
Presented by mumak.me geht es wöchentlich weiter, dies mit zusätzlichen Statistiken und Aspekten. Highlights der Woche 2 sind: Sinja Kraus auf Career-High, Lilli Tagger hat es geschafft, Juriy Rodi...
Books josefchladek.com
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
05.02.2026, 876 Zeichen
Schnellster Runder-Marken-Sprung: Der ATX TR hat gester über 14.000 Punkten geschlossen, erst Anfang Jänner kletterte man über 13.000. Es war der schnellste Sprung in glatten 1000er-Marken. Von 12.000 auf 13.000 hatte es 7 Wochen gedauert. Diesmal wären es 5 Wochen.
ATX TR ( Akt. Indikation: 13902,00 /13902,00, -0,83%)
Um 12:30 liegt der ATX mit -0.79 Prozent im Minus bei 5703 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.06% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Addiko Bank mit +2.33% auf 26.3 Euro, dahinter FACC mit +1.67% auf 11.57 Euro und Agrana mit +1.54% auf 11.525 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24538 ( -0.27%, Ultimo 2025: 24490, 0.46% ytd).
Topperformer DAX sind SAP mit +3.10% auf 172.39 Euro, dahinter Deutsche Boerse mit +3.08% auf 212.25 Euro und Siemens mit +1.70% auf 246.125 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.02.)
Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht
ATX TR
Uhrzeit:
Veränderung zu letztem SK: -0.01%
Letzter SK: 13817.71 ( 0.51%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.
Random Partner
Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards gehen weiter ... und es...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 6.2.: Wienerberger, Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGe...
» Nachlese: Daniela Herneth Superpower, Edi Berger, Stefan Maxian (audio c...
» Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbu...
» PIR-News: In den News: Strabag, Bawag, Post, Bajaj Mobility/KTM (Christi...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Verbund, Bawag und Do&Co gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Veronika Rief, Addiko Bank, Edi Berger,...
» ATX-Trends: AT&S, Erste Group, Bawag, RBI, OMV ...
» Börsepeople im Podcast S23/11: Daniela Herneth
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Bechtle, Transocean, Toyota Motor Corp., Heid...
- Wie Ahlers, Manz, Andritz, ThyssenKrupp, Glencore...
- Wie Siemens Energy, Siemens Healthineers, Heidelb...
- ATX charttechnisch: Seitwärtstendenz erwartet
- Fazits zu Frequentis, AT&S, Andritz, Mayr-Melnhof...
- LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards ...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sinja Kraus auf Career-High, Lilli Tagger hat es geschafft, Juriy Rodionov Finale, dazu 46 und 1551
Presented by mumak.me geht es wöchentlich weiter, dies mit zusätzlichen Statistiken und Aspekten. Highlights der Woche 2 sind: Sinja Kraus auf Career-High, Lilli Tagger hat es geschafft, Juriy Rodi...
Books josefchladek.com
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Claudia Andujar
Genocídio do Yanomami
2025
Void
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void