Die Homebase
österreichischer Aktien
ATX-Trends: AT&S, Erste Group, OMV, Lenzing ...

05.02.2026, 2251 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat gestern Mittwoch den Handelstag mit kleinen Gewinnen beendet. Der österreichische Leitindex ATX schloss mit 5.748,06 Punkten und einem Plus von 0,26 Prozent. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,37 Prozent auf 2.853,22 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa gab es großteils nur wenig Bewegung. Stark gesucht waren in Wien nach der Vorlage gut aufgenommener Jahresergebnisse OMV-Aktien und legten 5,3 Prozent zu. Der Energie- und Chemiekonzern hat 2025 ein operatives Ergebnis (CCS vor Sondereffekten) von 4,6 Milliarden Euro erzielt - zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Unterm Strich fiel der den Aktionären zurechenbare Überschuss um sieben Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Analysten schrieben in einer ersten Einschätzung von einem befriedigenden Ergebnis in einem herausfordernden Umfeld. Insgesamt seien die Zahlen damit im Rahmen der Erwartungen ausgefallen.

AT&S setzten ihre Kursrally vom Vortag fort und gewannen 8,4 Prozent. Die Aktien hatten bereits am Dienstag 10 Prozent zugelegt, nachdem der steirische Halbleiterhersteller ein starkes Umsatzplus gemeldet hatte. Sehr fest zeigten sich auch Lenzing und gewannen 7,1 Prozent. Schwach tendierten hingegen Banken und Versicherer. Die größten ATX-Verlierer waren Bawag und Erste Group mit Verlusten von jeweils um die 2 Prozent. Abseits des ATX stiegen die auch in Zürich notierten Aktien von AMS-Osram um 8,3 Prozent. Der österreichisch-deutsche Chip- und Sensorhersteller hat am Vorabend den Verkauf eines Teilbereichs seines Sensorgeschäfts zum Schuldenabbau angekündigt. Konkret soll das "nichtoptische Automotive-, Industrie- und Medizinsensorgeschäft" für 570 Millionen Euro an Infineon gehen. Analysten werten den Verkauf und insbesondere die Konzentration auf das Kerngeschäft positiv. Mit Spannung erwartet wird an den Börsen die heute Donnerstag anstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Zentralbank hat den geldpolitischen Schlüsselsatz angesichts gesunkener Inflationsgefahr von Mitte 2024 bis Mitte 2025 in mehreren Schritten auf 2,0 Prozent halbiert und seither stillgehalten. Am Markt wird allgemein erwartet, dass die EZB die Leitzinsen heute weiter unverändert belässt."


(05.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel.

Random Partner

Novomatic
Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


