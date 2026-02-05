SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 5.2.: Wolfgang Eder, Polytec (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

05.02.2026, 544 Zeichen

Geburtstage:
05.02.1952: Wolfgang Eder (voestalpine)

over MA200:
05.02.2018: Polytec Group: Am längsten über MA200: 560 Tage (endete am: 05.02.2018)

Bisher gab es an einem 5. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 05.02. beträgt 0,02%. Der beste 05.02. fand im Jahr 1999 mit 1,43%statt, der schlechteste 05.02. im Jahr 2010 mit -3,32%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 05.02. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.02.)


(05.02.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht




 

