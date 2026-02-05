Börsegeschichte 5.2.: Wolfgang Eder, Polytec (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
05.02.2026, 544 Zeichen
Geburtstage:
05.02.1952: Wolfgang Eder (voestalpine)
over MA200:
05.02.2018: Polytec Group: Am längsten über MA200: 560 Tage (endete am: 05.02.2018)
Bisher gab es an einem 5. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 05.02. beträgt 0,02%. Der beste 05.02. fand im Jahr 1999 mit 1,43%statt, der schlechteste 05.02. im Jahr 2010 mit -3,32%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 05.02. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.02.)
Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.
Random Partner
Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards gehen weiter ... und es...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 6.2.: Wienerberger, Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGe...
» Nachlese: Daniela Herneth Superpower, Edi Berger, Stefan Maxian (audio c...
» Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbu...
» PIR-News: In den News: Strabag, Bawag, Post, Bajaj Mobility/KTM (Christi...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Verbund, Bawag und Do&Co gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Veronika Rief, Addiko Bank, Edi Berger,...
» ATX-Trends: AT&S, Erste Group, Bawag, RBI, OMV ...
» Börsepeople im Podcast S23/11: Daniela Herneth
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Bechtle, Transocean, Toyota Motor Corp., Heid...
- Wie Ahlers, Manz, Andritz, ThyssenKrupp, Glencore...
- Wie Siemens Energy, Siemens Healthineers, Heidelb...
- ATX charttechnisch: Seitwärtstendenz erwartet
- Fazits zu Frequentis, AT&S, Andritz, Mayr-Melnhof...
- LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards ...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier
Rene Parmantier ist Problemlöser im Small- und Midcap-Bereich sowie Platzierungsspezialist. Wir sprechen über deutsche Börsegeschichte mit den Facetten Brandeis, Hauck & Partner, Gontard & Metallba...
Books josefchladek.com
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
05.02.2026, 544 Zeichen
Geburtstage:
05.02.1952: Wolfgang Eder (voestalpine)
over MA200:
05.02.2018: Polytec Group: Am längsten über MA200: 560 Tage (endete am: 05.02.2018)
Bisher gab es an einem 5. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 05.02. beträgt 0,02%. Der beste 05.02. fand im Jahr 1999 mit 1,43%statt, der schlechteste 05.02. im Jahr 2010 mit -3,32%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 05.02. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.02.)
Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.
Random Partner
Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards gehen weiter ... und es...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 6.2.: Wienerberger, Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGe...
» Nachlese: Daniela Herneth Superpower, Edi Berger, Stefan Maxian (audio c...
» Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbu...
» PIR-News: In den News: Strabag, Bawag, Post, Bajaj Mobility/KTM (Christi...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Verbund, Bawag und Do&Co gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Veronika Rief, Addiko Bank, Edi Berger,...
» ATX-Trends: AT&S, Erste Group, Bawag, RBI, OMV ...
» Börsepeople im Podcast S23/11: Daniela Herneth
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Bechtle, Transocean, Toyota Motor Corp., Heid...
- Wie Ahlers, Manz, Andritz, ThyssenKrupp, Glencore...
- Wie Siemens Energy, Siemens Healthineers, Heidelb...
- ATX charttechnisch: Seitwärtstendenz erwartet
- Fazits zu Frequentis, AT&S, Andritz, Mayr-Melnhof...
- LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards ...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier
Rene Parmantier ist Problemlöser im Small- und Midcap-Bereich sowie Platzierungsspezialist. Wir sprechen über deutsche Börsegeschichte mit den Facetten Brandeis, Hauck & Partner, Gontard & Metallba...
Books josefchladek.com
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Sasha & Cami Stone
Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
1933
Arts et Métiers Graphiques
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard