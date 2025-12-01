Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer
01.12.2025, 2209 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8146/
Peter Neubauer ist Gründer Forum F und der Austrian Payment Academy. Und er ist wohl der Mr. Payment in Österreich, hat unfassbares Wissen und noch mehr Anekdoten zu diesem Thema. Und ich war nervös, denn Peter musste 2x kommen, beim ersten Mal hat die SD-Karte wohl zu viel Respekt vor dem Bankkarten-Pionier gehabt und w.o. gegeben. Schade, denn ich hatte die Folge in bester Erinnerung. Zwei Effekte hatte die Aufnahme 2: Unmöglich kann man 2x das Gleiche abspulen, dazu sind wir zu spontan. Aber auch diese Folge ist ein grosser Tipp. Wir sprechen über CA und Erste Group, Europay, Paylife mit CEO-Job, aber parallel auch über die Geburtsstunde des Payments, die gute alte Filialkassa, den Bankomaten, den Euro, dann die kontaktlose Zahlung uvm. Und natürlich über seine aktuellen selbstständigen Themen wie den ForumF Innovation Day oder das breite Angebot der Austrian Payment Academy. Achtung: In dieser Folge wimmelt es nur so an Fachwissen.
https://forumf.at
https://paymentacademy.at
https://www.qubo.technology
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople" 25 Talks.
Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer
https://open.spotify.com/episode/4IicItTs2sc59lJTrGQpdE
https://forumf.at
https://paymentacademy.at
https://www.qubo.technology
Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer
https://open.spotify.com/episode/4IicItTs2sc59lJTrGQpdE
