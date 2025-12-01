SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

01.12.2025, 2209 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8146/

Peter Neubauer ist Gründer Forum F und der Austrian Payment Academy. Und er ist wohl der Mr. Payment in Österreich, hat unfassbares Wissen und noch mehr Anekdoten zu diesem Thema. Und ich war nervös, denn Peter musste 2x kommen, beim ersten Mal hat die SD-Karte wohl zu viel Respekt vor dem Bankkarten-Pionier gehabt und w.o. gegeben. Schade, denn ich hatte die Folge in bester Erinnerung. Zwei Effekte hatte die Aufnahme 2: Unmöglich kann man 2x das Gleiche abspulen, dazu sind wir zu spontan. Aber auch diese Folge ist ein grosser Tipp. Wir sprechen über CA und Erste Group, Europay, Paylife mit CEO-Job, aber parallel auch über die Geburtsstunde des Payments, die gute alte Filialkassa, den Bankomaten, den Euro, dann die kontaktlose Zahlung uvm. Und natürlich über seine aktuellen selbstständigen Themen wie den ForumF Innovation Day oder das breite Angebot der Austrian Payment Academy. Achtung: In dieser Folge wimmelt es nur so an Fachwissen.

https://forumf.at
https://paymentacademy.at
https://www.qubo.technology

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: hello again
Zufriedene Kundschaft ist gut. Treue Kundschaft ist besser. Mit deiner Loyalty-App von hello again belohnst du Treue, stärkst die Kundenbindung und steigerst deinen Umsatz. Über 1.000 Unternehmen setzen bereits erfolgreich auf hello again. Bau dir jetzt kostenlos deine eigene Demo-App – auf www.helloagain.com.

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


(01.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer




 

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/4IicItTs2sc59lJTrGQpdE Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer -

Peter Neubauer ist Gründer Forum F und der Austrian Payment Academy. Und er ist wohl der Mr. Payment in Österreich, hat unfassbares Wissen und noch mehr Anekdoten zu diesem Thema. Und ich war nervös, denn Peter musste 2x kommen, beim ersten Mal hat die SD-Karte wohl zu viel Respekt vor dem Bankkarten-Pionier gehabt und w.o. gegeben. Schade, denn ich hatte die Folge in bester Erinnerung. Zwei Effekte hatte die Aufnahme 2: Unmöglich kann man 2x das Gleiche abspulen, dazu sind wir zu spontan. Aber auch diese Folge ist ei grosser Tipp. Wir sprechen über CA und Erste Group, Europay, Paylife mit CEO-Job, aber parallel auch über die Geburtsstunde des Payments, die gute alte Filialkassa, den Bankomaten, den Euro, dann die kontaktlose Zahlung uvm. Und natürlich über seine aktuellen selbstständigen Themen wie den ForumF Innovation Day oder das breite Angebot der Austrian Payment Academy. Achtung: In dieser Folge wimmelt es nur so an Fachwissen.

https://forumf.at
https://paymentacademy.at
https://www.qubo.technology

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: hello again
Zufriedene Kundschaft ist gut. Treue Kundschaft ist besser. Mit deiner Loyalty-App von hello again belohnst du Treue, stärkst die Kundenbindung und steigerst deinen Umsatz. Über 1.000 Unternehmen setzen bereits erfolgreich auf hello again. Bau dir jetzt kostenlos deine eigene Demo-App – auf www.helloagain.com.

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

  >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, Infineon, adidas.

Random Partner

A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu Peter Neubauer ForumF, Delivery Hero, Bilanz...

» ATX-Trends: Pierer Mobility, AMAG, CPI Europe ...

» Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer

» LinkedIn-NL: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Start des Xetra Retail Service, Alois W...

» Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch das Verlaufshoch aus 200...

» Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Handel (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 28.11.: conwert, Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Manolis Kontos Austriacard, ein 2007er-Rekord fehlt noch (audi...

» PIR-News: News zu Post, CPI, Research zu UBM, Flughafen Wien, wienerberg...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Börsepeople Podcast

Börsepeople im Podcast S3/07: Michael Dickstein


Börsepeople im Podcast S18/22: Josef Buchleitner


Börsepeople im Podcast S7/20: Rene Berger


Meistgelesen
>> mehr
21st Austria weekly - Austrian Post, Erste Group, Warimpex (28/11/2025)
Research-Fazits zu ASML, ams-Osram, Teamviewer, Lufthansa ...
Guten Morgen mit Boss, Stellantis, Deutsche Telekom, EON ...
Salzgitter und ThyssenKrupp vs. ArcelorMittal und voestalpine – kommentierter KW 48 Peer Group Watch Stahl
ATX-Trends: Pierer Mobility, AMAG, CPI Europe ...
Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Porr 2.88%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -1.64%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Amag(1), FACC(1)
    BSN MA-Event Strabag
    #gabb #1990
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Info an Börsenotierte, die im 350-Seiten-Werk zum Österreichischen Kapitalmarkt ihre Story bringen wollen

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at:

    Die Muster-Company in der neuen Ära des österreichischen Kapitalmarkts

    Wir sind die Muster-Company. Als der ATX 1991 startete...

    Books josefchladek.com

    Florian Rainer
    Tagada
    2025
    Fotohof

    Robert Delford Brown
    First Class Portraits
    1973
    First National Church of the Exquisite Panic Press,

    Tomáš Chadim
    Znásilněná krajina / Violated landscape
    2022
    Self published

    Gregory Halpern
    King, Queen, Knave
    2024
    MACK

    John Gossage
    The Romance industry
    2002
    Nazraeli



    Autor: Christian Drastil

    01.12.2025, 2209 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8146/

    Peter Neubauer ist Gründer Forum F und der Austrian Payment Academy. Und er ist wohl der Mr. Payment in Österreich, hat unfassbares Wissen und noch mehr Anekdoten zu diesem Thema. Und ich war nervös, denn Peter musste 2x kommen, beim ersten Mal hat die SD-Karte wohl zu viel Respekt vor dem Bankkarten-Pionier gehabt und w.o. gegeben. Schade, denn ich hatte die Folge in bester Erinnerung. Zwei Effekte hatte die Aufnahme 2: Unmöglich kann man 2x das Gleiche abspulen, dazu sind wir zu spontan. Aber auch diese Folge ist ein grosser Tipp. Wir sprechen über CA und Erste Group, Europay, Paylife mit CEO-Job, aber parallel auch über die Geburtsstunde des Payments, die gute alte Filialkassa, den Bankomaten, den Euro, dann die kontaktlose Zahlung uvm. Und natürlich über seine aktuellen selbstständigen Themen wie den ForumF Innovation Day oder das breite Angebot der Austrian Payment Academy. Achtung: In dieser Folge wimmelt es nur so an Fachwissen.

    https://forumf.at
    https://paymentacademy.at
    https://www.qubo.technology

    Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: hello again
    Zufriedene Kundschaft ist gut. Treue Kundschaft ist besser. Mit deiner Loyalty-App von hello again belohnst du Treue, stärkst die Kundenbindung und steigerst deinen Umsatz. Über 1.000 Unternehmen setzen bereits erfolgreich auf hello again. Bau dir jetzt kostenlos deine eigene Demo-App – auf www.helloagain.com.

    About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

    Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


    (01.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer




     

    Bildnachweis

    1. https://open.spotify.com/episode/4IicItTs2sc59lJTrGQpdE Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer -

    Peter Neubauer ist Gründer Forum F und der Austrian Payment Academy. Und er ist wohl der Mr. Payment in Österreich, hat unfassbares Wissen und noch mehr Anekdoten zu diesem Thema. Und ich war nervös, denn Peter musste 2x kommen, beim ersten Mal hat die SD-Karte wohl zu viel Respekt vor dem Bankkarten-Pionier gehabt und w.o. gegeben. Schade, denn ich hatte die Folge in bester Erinnerung. Zwei Effekte hatte die Aufnahme 2: Unmöglich kann man 2x das Gleiche abspulen, dazu sind wir zu spontan. Aber auch diese Folge ist ei grosser Tipp. Wir sprechen über CA und Erste Group, Europay, Paylife mit CEO-Job, aber parallel auch über die Geburtsstunde des Payments, die gute alte Filialkassa, den Bankomaten, den Euro, dann die kontaktlose Zahlung uvm. Und natürlich über seine aktuellen selbstständigen Themen wie den ForumF Innovation Day oder das breite Angebot der Austrian Payment Academy. Achtung: In dieser Folge wimmelt es nur so an Fachwissen.

    https://forumf.at
    https://paymentacademy.at
    https://www.qubo.technology

    Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: hello again
    Zufriedene Kundschaft ist gut. Treue Kundschaft ist besser. Mit deiner Loyalty-App von hello again belohnst du Treue, stärkst die Kundenbindung und steigerst deinen Umsatz. Über 1.000 Unternehmen setzen bereits erfolgreich auf hello again. Bau dir jetzt kostenlos deine eigene Demo-App – auf www.helloagain.com.

    About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

    Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

      >> Öffnen auf photaq.com

    Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, Infineon, adidas.

    Random Partner

    A1 Telekom Austria
    Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu Peter Neubauer ForumF, Delivery Hero, Bilanz...

    » ATX-Trends: Pierer Mobility, AMAG, CPI Europe ...

    » Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer

    » LinkedIn-NL: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Start des Xetra Retail Service, Alois W...

    » Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch das Verlaufshoch aus 200...

    » Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Handel (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 28.11.: conwert, Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Manolis Kontos Austriacard, ein 2007er-Rekord fehlt noch (audi...

    » PIR-News: News zu Post, CPI, Research zu UBM, Flughafen Wien, wienerberg...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Börsepeople Podcast

    Börsepeople im Podcast S3/07: Michael Dickstein


    Börsepeople im Podcast S18/22: Josef Buchleitner


    Börsepeople im Podcast S7/20: Rene Berger


    Meistgelesen
    >> mehr
    21st Austria weekly - Austrian Post, Erste Group, Warimpex (28/11/2025)
    Research-Fazits zu ASML, ams-Osram, Teamviewer, Lufthansa ...
    Guten Morgen mit Boss, Stellantis, Deutsche Telekom, EON ...
    Salzgitter und ThyssenKrupp vs. ArcelorMittal und voestalpine – kommentierter KW 48 Peer Group Watch Stahl
    ATX-Trends: Pierer Mobility, AMAG, CPI Europe ...
    Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Porr 2.88%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -1.64%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Amag(1), FACC(1)
      BSN MA-Event Strabag
      #gabb #1990
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Info an Börsenotierte, die im 350-Seiten-Werk zum Österreichischen Kapitalmarkt ihre Story bringen wollen

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at:

      Die Muster-Company in der neuen Ära des österreichischen Kapitalmarkts

      Wir sind die Muster-Company. Als der ATX 1991 startete...

      Books josefchladek.com

      Florian Rainer
      Tagada
      2025
      Fotohof

      Regina Anzenberger
      The Australian Journey
      2025
      AnzenbergerEdition

      Adriano Zanni
      Sequenze di Fabbrica
      2025
      Boring Machines

      Bernhard Fuchs
      Heustock
      2025
      Verlag der Buchhandlung Walther König

      Paul Graham
      Beyond Caring
      1986
      Grey Editions

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de