Österreich-Depots: Knapp unter Highs (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
08.12.2025, 3332 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : -0.51% vs. last #gabb, +28.24% ytd, +113.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141,741 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Diese Woche habe ich Pierer Mobility aufgestockt.
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 36,11 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|48.341,88 €
|+36,11% / +12.826,12 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|22,0500 EUR
|1.102,50 €
|+11,93 % / +117,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,6750 EUR
|1.109,13 €
|+11,19 % / +111,63 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1500 EUR
|990,15 €
|+0,62 % / +6,15 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|31,7000 EUR
|2.599,40 €
|+161,77 % / +1.606,38 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,6600 EUR
|967,86 €
|-3,08 % / -30,78 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,8500 EUR
|1.685,10 €
|+69,14 % / +688,80 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|120,5000 EUR
|1.446,00 €
|+48,49 % / +472,20 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|43,8700 EUR
|1.403,84 €
|+41,06 % / +408,64 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,0900 EUR
|1.011,03 €
|+1,14 % / +11,39 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|196,6000 EUR
|983,00 €
|+9,22 % / +83,00 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|95,5000 EUR
|1.528,00 €
|+60,07 % / +573,44 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,8750 EUR
|1.209,38 €
|+22,16 % / +219,38 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|11,4000 EUR
|1.903,80 €
|+90,95 % / +906,81 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|54,5000 EUR
|981,00 €
|+2,44 % / +23,40 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|68,5000 EUR
|2.397,50 €
|+146,40 % / +1.424,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,0500 EUR
|1.034,55 €
|+3,60 % / +35,91 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,0700 EUR
|1.125,57 €
|+13,18 % / +131,07 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,7000 EUR
|1.300,20 €
|+31,33 % / +310,20 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,8250 EUR
|1.048,05 €
|+7,03 % / +68,85 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|33,4000 EUR
|1.670,00 €
|+69,72 % / +686,00 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|16,0000 EUR
|800,00 €
|-18,78 % / -185,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2550 EUR
|1.627,50 €
|+62,75 % / +627,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|32,3250 EUR
|1.810,20 €
|+82,22 % / +816,76 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|35,1100 EUR
|1.755,50 €
|+77,77 % / +768,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,8500 EUR
|1.079,40 €
|+8,53 % / +84,84 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|79,3000 EUR
|1.982,50 €
|+100,76 % / +995,00 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,5750 EUR
|1.071,88 €
|+7,73 % / +76,88 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,7000 EUR
|1.407,40 €
|+40,99 % / +409,20 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|14,9600 EUR
|1.899,92 €
|+91,06 % / +905,51 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|2,8000 EUR
|481,60 €
|-51,72 % / -516,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|63,0500 EUR
|882,70 €
|-9,93 % / -97,30 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|52,8000 EUR
|1.689,60 €
|+73,97 % / +718,40 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5000 EUR
|874,00 €
|-12,59 % / -125,86 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|29,2700 EUR
|1.082,99 €
|+9,30 % / +92,13 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Warum agieren Stiftungsvorstände nur so aktienfern? Und wie wird man eigentlich Stiftungsvorstand?
- Wiener Börse Party #1050: ATX mit etwas festerem ...
- Österreich-Depots: Knapp unter Highs (Depot Komme...
- Wiener Börse am Feiertag etwas stärker: VIG, Do&C...
- Börsegeschichte 8.12: Heute wird zum 5. Mal gehan...
- Nachlese: Manfred Wieland stiftung-nextgen, Codar...
- Unser Volumensradar sagt: FACC, VIG (#gabb Radar)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1042: Über 5000 - ATX schafft nach 6716 Tagen oder 18 Jahren, 4 Monaten und 19 Tagen einen neuen Schlusskursrekord
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : -0.51% vs. last #gabb, +28.24% ytd, +113.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141,741 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Diese Woche habe ich Pierer Mobility aufgestockt.

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 36,11 Prozent.
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 36,11 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|48.341,88 €
|+36,11% / +12.826,12 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|22,0500 EUR
|1.102,50 €
|+11,93 % / +117,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,6750 EUR
|1.109,13 €
|+11,19 % / +111,63 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1500 EUR
|990,15 €
|+0,62 % / +6,15 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|31,7000 EUR
|2.599,40 €
|+161,77 % / +1.606,38 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,6600 EUR
|967,86 €
|-3,08 % / -30,78 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,8500 EUR
|1.685,10 €
|+69,14 % / +688,80 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|120,5000 EUR
|1.446,00 €
|+48,49 % / +472,20 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|43,8700 EUR
|1.403,84 €
|+41,06 % / +408,64 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,0900 EUR
|1.011,03 €
|+1,14 % / +11,39 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|196,6000 EUR
|983,00 €
|+9,22 % / +83,00 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|95,5000 EUR
|1.528,00 €
|+60,07 % / +573,44 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,8750 EUR
|1.209,38 €
|+22,16 % / +219,38 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|11,4000 EUR
|1.903,80 €
|+90,95 % / +906,81 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|54,5000 EUR
|981,00 €
|+2,44 % / +23,40 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|68,5000 EUR
|2.397,50 €
|+146,40 % / +1.424,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,0500 EUR
|1.034,55 €
|+3,60 % / +35,91 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,0700 EUR
|1.125,57 €
|+13,18 % / +131,07 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,7000 EUR
|1.300,20 €
|+31,33 % / +310,20 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,8250 EUR
|1.048,05 €
|+7,03 % / +68,85 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|33,4000 EUR
|1.670,00 €
|+69,72 % / +686,00 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|16,0000 EUR
|800,00 €
|-18,78 % / -185,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2550 EUR
|1.627,50 €
|+62,75 % / +627,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|32,3250 EUR
|1.810,20 €
|+82,22 % / +816,76 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|35,1100 EUR
|1.755,50 €
|+77,77 % / +768,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,8500 EUR
|1.079,40 €
|+8,53 % / +84,84 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|79,3000 EUR
|1.982,50 €
|+100,76 % / +995,00 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,5750 EUR
|1.071,88 €
|+7,73 % / +76,88 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,7000 EUR
|1.407,40 €
|+40,99 % / +409,20 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|14,9600 EUR
|1.899,92 €
|+91,06 % / +905,51 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|2,8000 EUR
|481,60 €
|-51,72 % / -516,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|63,0500 EUR
|882,70 €
|-9,93 % / -97,30 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|52,8000 EUR
|1.689,60 €
|+73,97 % / +718,40 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5000 EUR
|874,00 €
|-12,59 % / -125,86 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|29,2700 EUR
|1.082,99 €
|+9,30 % / +92,13 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Warum agieren Stiftungsvorstände nur so aktienfern? Und wie wird man eigentlich Stiftungsvorstand?
