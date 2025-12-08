SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Knapp unter Highs (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

08.12.2025, 3332 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : -0.51% vs. last #gabb, +28.24% ytd, +113.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141,741 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Diese Woche habe ich Pierer Mobility aufgestockt.

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 36,11 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 48.341,88 +36,11% / +12.826,12
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 22,0500 EUR 1.102,50 +11,93 % / +117,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,6750 EUR 1.109,13 +11,19 % / +111,63
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1500 EUR 990,15 +0,62 % / +6,15
AT&S AT0000969985 82Stk. 31,7000 EUR 2.599,40 +161,77 % / +1.606,38
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,6600 EUR 967,86 -3,08 % / -30,78
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,8500 EUR 1.685,10 +69,14 % / +688,80
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 120,5000 EUR 1.446,00 +48,49 % / +472,20
Bechtle DE0005158703 32Stk. 43,8700 EUR 1.403,84 +41,06 % / +408,64
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 15,0900 EUR 1.011,03 +1,14 % / +11,39
DO&CO AT0000818802 5Stk. 196,6000 EUR 983,00 +9,22 % / +83,00
Erste Group AT0000652011 16Stk. 95,5000 EUR 1.528,00 +60,07 % / +573,44
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 26,8750 EUR 1.209,38 +22,16 % / +219,38
FACC AT00000FACC2 167Stk. 11,4000 EUR 1.903,80 +90,95 % / +906,81
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 54,5000 EUR 981,00 +2,44 % / +23,40
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 68,5000 EUR 2.397,50 +146,40 % / +1.424,50
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,0500 EUR 1.034,55 +3,60 % / +35,91
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 22,0700 EUR 1.125,57 +13,18 % / +131,07
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,7000 EUR 1.300,20 +31,33 % / +310,20
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,8250 EUR 1.048,05 +7,03 % / +68,85
Palfinger AT0000758305 50Stk. 33,4000 EUR 1.670,00 +69,72 % / +686,00
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 16,0000 EUR 800,00 -18,78 % / -185,00
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,2550 EUR 1.627,50 +62,75 % / +627,50
Porr AT0000609607 56Stk. 32,3250 EUR 1.810,20 +82,22 % / +816,76
RBI AT0000606306 50Stk. 35,1100 EUR 1.755,50 +77,77 % / +768,00
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,0000 EUR 1.200,00 +20,00 % / +200,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 12,8500 EUR 1.079,40 +8,53 % / +84,84
Strabag AT000000STR1 25Stk. 79,3000 EUR 1.982,50 +100,76 % / +995,00
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 8,5750 EUR 1.071,88 +7,73 % / +76,88
UBM AT0000815402 62Stk. 22,7000 EUR 1.407,40 +40,99 % / +409,20
Uniqa AT0000821103 127Stk. 14,9600 EUR 1.899,92 +91,06 % / +905,51
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 2,8000 EUR 481,60 -51,72 % / -516,00
Verbund AT0000746409 14Stk. 63,0500 EUR 882,70 -9,93 % / -97,30
VIG AT0000908504 32Stk. 52,8000 EUR 1.689,60 +73,97 % / +718,40
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5000 EUR 874,00 -12,59 % / -125,86
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 29,2700 EUR 1.082,99 +9,30 % / +92,13

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.12.)


(08.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Warum agieren Stiftungsvorstände nur so aktienfern? Und wie wird man eigentlich Stiftungsvorstand?




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com, Volkswagen Vz., Siemens, Fresenius Medical Care, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, DAIMLER TRUCK HLD..., BMW, Deutsche Post, Porsche Automobil Holding, CPI Europe AG, AT&S.

Random Partner

Wiener Börse
Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.

>>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1050: ATX mit etwas festerem Feiertagshandel, VIG, D...

» Österreich-Depots: Knapp unter Highs (Depot Kommentar)

» Wiener Börse am Feiertag etwas stärker: VIG, Do&Co und Uniqa gesucht

» Börsegeschichte 8.12: Heute wird zum 5. Mal gehandelt; Happy Birthday Jo...

» Nachlese: Manfred Wieland stiftung-nextgen, Codara, Sonderdividende vs. ...

» Research zu Verbund, VIG, News von der Post (Christine Petzwinkler)

» Zur Ausgabe 1996 das IPO-Jahr 1996 (Christian Drastil)

» Börsepeople im Podcast S22/10: Manfred Wieland

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Anastasia Potapova, Manfred Wieland, Ne...

» LinkedIn-NL: Spotify Wrapped 2025 - für 899 Leute ist audio-cd.at der me...


    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1042: Über 5000 - ATX schafft nach 6716 Tagen oder 18 Jahren, 4 Monaten und 19 Tagen einen neuen Schlusskursrekord

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

