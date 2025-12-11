SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 11.12: Andreas Weißenbacher (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

11.12.2025, 441 Zeichen

11.12.1959: Andreas Weißenbacher (BWT)

Bisher gab es an einem 11. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 11.12. beträgt -0,43%. Der beste 11.12. fand im Jahr 2018 mit 1,20% statt, der schlechteste 11.12. im Jahr 1997 mit -2,63%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 11.12. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.12.)


(11.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S22/12: Birgit Puck




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:VIG, Zumtobel, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Mayr-Melnhof, Polytec Group, AT&S, CA Immo, Lenzing, Porr, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, VAS AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Strabag.

Random Partner

VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Leicht schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.12: Andreas Weißenbacher (Börse Geschichte) (BörseGes...

» Nachlese: Frequentis, Andritz, Verbund, 6B47 und das Jugendwort des Jahr...

» Wiener Börse Party #1053: ATX erneut etwas fester, Zeppelin Hotel Tech s...

» PIR-News: News zu Polytec, Zeppelin Hotel Tech, IPO-Barometer (Christine...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, VIG und Austriacar...

» ATX-Trends: Verbund, DO & CO, Porr, Polytec, AT&S ...

» Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (Bör...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie AT&S, FACC, Drillisch, Erste Group, Commerzbank und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
Tidewater erweitert Partnerschaft mit Rimini Street nach erfolgreicher Optimierung regionaler ERP- und Steuersoftwarelösungen
CSG Xponent erhält höchste Anerkennung von Analysten und der Branche für Customer Journey Management und Analytik
ATX TR-Frühmover: Uniqa, Verbund, Lenzing, AT&S, VIG, SBO, CPI Europe AG, DO&CO, Bawag und Porr
ITC Infotech erhält den PTC Partner Network Award für das Geschäftsjahr 2025 in der Kategorie PLM
DAX-Analyse am Morgen: Die Spannung steigt (Gastautor, Christoph Scherbaum)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #1999
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #13: Karin Pühringer über TUDC und den sehr frühen Beginn von Investor Relations Aktivitäten

    Karin Pühringer ist Managing Partner der im Q4/24 gegründeten TUDC (Thumbs Up Disruption Company), die seit kurzem Direct Funding Partner der Wiener Börse ist. Wir sprechen über den Direct Market P...

    Books josefchladek.com

    Adriano Zanni
    Estratti di giorni cupi
    2025
    Boring Machines

    Florian Rainer
    Tagada
    2025
    Fotohof

    Julie van der Vaart
    Particles
    2025
    Origini edizioni

    Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
    So lebt man heute in Rußland
    1957
    Blüchert

    Allied Forces
    Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
    1945
    Selbstverlag



    Autor: Börse Geschichte

    11.12.2025, 441 Zeichen

    11.12.1959: Andreas Weißenbacher (BWT)

    Bisher gab es an einem 11. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 11.12. beträgt -0,43%. Der beste 11.12. fand im Jahr 2018 mit 1,20% statt, der schlechteste 11.12. im Jahr 1997 mit -2,63%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 11.12. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.12.)


    (11.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S22/12: Birgit Puck




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:VIG, Zumtobel, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Mayr-Melnhof, Polytec Group, AT&S, CA Immo, Lenzing, Porr, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, VAS AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Strabag.

    Random Partner

    VIG
    Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Leicht schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 11.12: Andreas Weißenbacher (Börse Geschichte) (BörseGes...

    » Nachlese: Frequentis, Andritz, Verbund, 6B47 und das Jugendwort des Jahr...

    » Wiener Börse Party #1053: ATX erneut etwas fester, Zeppelin Hotel Tech s...

    » PIR-News: News zu Polytec, Zeppelin Hotel Tech, IPO-Barometer (Christine...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, VIG und Austriacar...

    » ATX-Trends: Verbund, DO & CO, Porr, Polytec, AT&S ...

    » Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (Bör...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie AT&S, FACC, Drillisch, Erste Group, Commerzbank und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
    Tidewater erweitert Partnerschaft mit Rimini Street nach erfolgreicher Optimierung regionaler ERP- und Steuersoftwarelösungen
    CSG Xponent erhält höchste Anerkennung von Analysten und der Branche für Customer Journey Management und Analytik
    ATX TR-Frühmover: Uniqa, Verbund, Lenzing, AT&S, VIG, SBO, CPI Europe AG, DO&CO, Bawag und Porr
    ITC Infotech erhält den PTC Partner Network Award für das Geschäftsjahr 2025 in der Kategorie PLM
    DAX-Analyse am Morgen: Die Spannung steigt (Gastautor, Christoph Scherbaum)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #1999
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #13: Karin Pühringer über TUDC und den sehr frühen Beginn von Investor Relations Aktivitäten

      Karin Pühringer ist Managing Partner der im Q4/24 gegründeten TUDC (Thumbs Up Disruption Company), die seit kurzem Direct Funding Partner der Wiener Börse ist. Wir sprechen über den Direct Market P...

      Books josefchladek.com

      Allied Forces
      Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
      1945
      Selbstverlag

      Eliška Klimešová
      Women Readers
      2025
      Self published

      Elizabeth Alderliesten
      Remember Who You Once Were
      2024
      Self published

      Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
      So lebt man heute in Rußland
      1957
      Blüchert

      Julie van der Vaart
      Particles
      2025
      Origini edizioni

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de