Börsegeschichte 11.12: Andreas Weißenbacher (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
11.12.2025, 441 Zeichen
11.12.1959: Andreas Weißenbacher (BWT)
Bisher gab es an einem 11. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 11.12. beträgt -0,43%. Der beste 11.12. fand im Jahr 2018 mit 1,20% statt, der schlechteste 11.12. im Jahr 1997 mit -2,63%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 11.12. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.12.)
Börsepeople im Podcast S22/12: Birgit Puck
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, Zumtobel, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Mayr-Melnhof, Polytec Group, AT&S, CA Immo, Lenzing, Porr, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, VAS AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Strabag.
Random Partner
VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Leicht schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.12: Andreas Weißenbacher (Börse Geschichte) (BörseGes...
» Nachlese: Frequentis, Andritz, Verbund, 6B47 und das Jugendwort des Jahr...
» Wiener Börse Party #1053: ATX erneut etwas fester, Zeppelin Hotel Tech s...
» PIR-News: News zu Polytec, Zeppelin Hotel Tech, IPO-Barometer (Christine...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, VIG und Austriacar...
» ATX-Trends: Verbund, DO & CO, Porr, Polytec, AT&S ...
» Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (Bör...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 0,84 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Pierer Mobility st...
- Wie VAS AG, Frauenthal, Zumtobel, Pierer Mobility...
- Wie Wienerberger, RBI, DO&CO, Uniqa, CA Immo und ...
- Österreich-Depots: Leicht schwächer (Depot Kommen...
- Börsegeschichte 11.12: Andreas Weißenbacher (Börs...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #13: Karin Pühringer über TUDC und den sehr frühen Beginn von Investor Relations Aktivitäten
Karin Pühringer ist Managing Partner der im Q4/24 gegründeten TUDC (Thumbs Up Disruption Company), die seit kurzem Direct Funding Partner der Wiener Börse ist. Wir sprechen über den Direct Market P...
Books josefchladek.com
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
Florian Rainer
Tagada
2025
Fotohof
Julie van der Vaart
Particles
2025
Origini edizioni
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag
11.12.2025, 441 Zeichen
11.12.1959: Andreas Weißenbacher (BWT)
Bisher gab es an einem 11. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 11.12. beträgt -0,43%. Der beste 11.12. fand im Jahr 2018 mit 1,20% statt, der schlechteste 11.12. im Jahr 1997 mit -2,63%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 11.12. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.12.)
Börsepeople im Podcast S22/12: Birgit Puck
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, Zumtobel, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Mayr-Melnhof, Polytec Group, AT&S, CA Immo, Lenzing, Porr, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, VAS AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Strabag.
Random Partner
VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Leicht schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.12: Andreas Weißenbacher (Börse Geschichte) (BörseGes...
» Nachlese: Frequentis, Andritz, Verbund, 6B47 und das Jugendwort des Jahr...
» Wiener Börse Party #1053: ATX erneut etwas fester, Zeppelin Hotel Tech s...
» PIR-News: News zu Polytec, Zeppelin Hotel Tech, IPO-Barometer (Christine...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, VIG und Austriacar...
» ATX-Trends: Verbund, DO & CO, Porr, Polytec, AT&S ...
» Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (Bör...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 0,84 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Pierer Mobility st...
- Wie VAS AG, Frauenthal, Zumtobel, Pierer Mobility...
- Wie Wienerberger, RBI, DO&CO, Uniqa, CA Immo und ...
- Österreich-Depots: Leicht schwächer (Depot Kommen...
- Börsegeschichte 11.12: Andreas Weißenbacher (Börs...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #13: Karin Pühringer über TUDC und den sehr frühen Beginn von Investor Relations Aktivitäten
Karin Pühringer ist Managing Partner der im Q4/24 gegründeten TUDC (Thumbs Up Disruption Company), die seit kurzem Direct Funding Partner der Wiener Börse ist. Wir sprechen über den Direct Market P...
Books josefchladek.com
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag
Eliška Klimešová
Women Readers
2025
Self published
Elizabeth Alderliesten
Remember Who You Once Were
2024
Self published
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert