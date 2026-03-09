SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

HG Metal Aktie: Bauboom voraus? ( Finanztrends)

09.03.2026, 2280 Zeichen

Bei HG Metal Manufacturing steht eine Zäsur im Terminkalender an. Nach der Umstellung des Geschäftsjahres rückt nun der erste große Meilenstein für 2026 in den Fokus. Welche Impulse liefern die kommenden Halbjahreszahlen für den Stahl-Spezialisten?

Anleger müssen sich auf einen neuen Rhythmus einstellen: HG Metal hat den Bilanzstichtag vom 31. Dezember auf den 30. September verschoben. Das erste Halbjahr 2026 umfasst daher den Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 31. März 2026. Die Veröffentlichung dieses Berichts ist für den 15. Mai 2026 geplant. Die Daten werden zeigen, wie das Unternehmen den operativen Start in das neue Geschäftsjahr gemeistert hat.

Wachstum im Heimatmarkt

Das Marktumfeld in Singapur bietet derzeit eine vielversprechende Basis für das Kerngeschäft. Die nationale Baubehörde (BCA) prognostiziert für die Jahre 2026 bis 2029 ein jährliches Auftragsvolumen zwischen 39 und 46 Milliarden Singapur-Dollar. Dieser positive Ausblick deutet auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach Stahl und Baumaterialien hin.

HG Metal ist durch seine Segmente Handel und Fertigung tief in der lokalen Infrastruktur verwurzelt. Da der Großteil der Umsätze in der Fertigungssparte innerhalb Singapurs generiert wird, hängt der Erfolg des Titels maßgeblich von der Umsetzung dieser Großprojekte ab. Die strategische Positionierung innerhalb der heimischen Lieferkette könnte sich angesichts der prognostizierten Auftragsflut als entscheidender Vorteil erweisen.

Der Fokus liegt nun darauf, ob HG Metal die anziehende Nachfrage effizient in operative Gewinne ummünzen kann. Klarheit über die aktuelle finanzielle Verfassung und die Margenentwicklung im neuen Turnus wird der Halbjahresbericht am 15. Mai liefern.

(09.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

Kathrein Privatbank
Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner und Joel Schwärzler holen Turniersiege und wir haben damit Rekordwerte 2026

    Presented by mumak.me und win2day. Eine super Woche mit 2026er-Rekorden in unseren Platzziffer und Punkte-Rankings. Joel Schwärzler gewinnt den ATP-75-Challenger in Kigali (Ruanda) mit 7:6, 7:6 geg...

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

    Kathrein Privatbank
    Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner und Joel Schwärzler holen Turniersiege und wir haben damit Rekordwerte 2026

      Presented by mumak.me und win2day. Eine super Woche mit 2026er-Rekorden in unseren Platzziffer und Punkte-Rankings. Joel Schwärzler gewinnt den ATP-75-Challenger in Kigali (Ruanda) mit 7:6, 7:6 geg...

