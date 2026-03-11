(Christian Drastil)
11.03.2026
Um 11:54 liegt der ATX mit -0.46 Prozent im Minus bei 5428 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.90% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +1.72% auf 50.25 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +1.48% auf 15.77 Euro und Semperit mit +1.06% auf 12.43 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23777 ( -0.80%, Ultimo 2025: 24490, -2.13% ytd). Topperformer DAX sind Volkswagen Vz. mit +1.23% auf 91.41 Euro, dahinter Brenntag mit +1.16% auf 45.855 Euro und BMW mit +1.09% auf 81.28 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.03.)
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
