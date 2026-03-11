Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
11.03.2026, 1881 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8487
- Peter Thier ist Kommunikationschef der ÖBB und ganz aktuell Co-Autor des Buchs "Deadline". Wir sprechen über Wipress, APA, Standard, die Ära des Börsefernsehens, lange Jahre bei der Bank Austria incl. einem Jahr in Bulgarien - jenem Land, aus dem auch Peters Mutter stammt -, Erste Group, AUA, nochmal Erste Group und letztendlich ÖBB. Peter war bei vielen Krisen in die innerste Kommunikation eingebunden, eine Bloomberg-Meldung über ihn besprechen wir ebenso. Mit "Let‘s rock 'n' rail" bei den ÖBB ist auch die Brücke zur Kunst geschlagen, Peter ist Teil von Liebe ohne Leiden, einer Musikgruppe mit bekannten Mitwirkenden. Und er ist auch Co-namensgebender Part von "Hager Thier" im Duett mit der leitenden Kurier-Redakteurin Johanna Hager. Duett hier nicht gesungen, sondern geschrieben. Wer manipuliert wen auf welche Weise? Spannend. Mein nächster Gast in der Börsepeople-Serie ist übrigens dann ... Johanna Hager. Also Duett auch im Podcast. Die Deadline naht.
- Deadline bei Thalia: https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1077256526
https://www.oebb.at
- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8485
- Turnaround Tuesday Effekt: ATX mehr als 2,5 Prozent fester
- AT&S, Do&Co und FACC gesucht
- Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, Marinomed, RBI (potenzieller Big Deal)
- Melanie Steiner läutet die Opening Bell für Dienstag. Die Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate wird ab Mitte März für ein paar Wochen Dauergast in den Börsepeople Folgen
- Vintage zur Addiko Bank
- Börse Frankfurt: DAX deutlich stärker, Infineon
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastilhttps://boerse-social.com/jcms/#edit/Content/Youtube/8485
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.03.)
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...
» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)
» Maersk Aktie: China macht Druck ( Finanztrends)
» Tulasee Bio-ethanol Aktie: Warnsignale ( Finanztrends)
» Datenschutz 2026: Warum Chefs jetzt handeln müssen ( Finanztrends)
» US-Regierung will zum globalen Gatekeeper für KI-Hardware werden ( Finan...
» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...
» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Mittwoch 0,33 Prozent nach
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil steigt...
- Wie Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG,...
- Wie SBO, OMV, VIG, AT&S, DO&CO und Strabag für Ge...
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse G...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
11.03.2026, 1881 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8487
- Peter Thier ist Kommunikationschef der ÖBB und ganz aktuell Co-Autor des Buchs "Deadline". Wir sprechen über Wipress, APA, Standard, die Ära des Börsefernsehens, lange Jahre bei der Bank Austria incl. einem Jahr in Bulgarien - jenem Land, aus dem auch Peters Mutter stammt -, Erste Group, AUA, nochmal Erste Group und letztendlich ÖBB. Peter war bei vielen Krisen in die innerste Kommunikation eingebunden, eine Bloomberg-Meldung über ihn besprechen wir ebenso. Mit "Let‘s rock 'n' rail" bei den ÖBB ist auch die Brücke zur Kunst geschlagen, Peter ist Teil von Liebe ohne Leiden, einer Musikgruppe mit bekannten Mitwirkenden. Und er ist auch Co-namensgebender Part von "Hager Thier" im Duett mit der leitenden Kurier-Redakteurin Johanna Hager. Duett hier nicht gesungen, sondern geschrieben. Wer manipuliert wen auf welche Weise? Spannend. Mein nächster Gast in der Börsepeople-Serie ist übrigens dann ... Johanna Hager. Also Duett auch im Podcast. Die Deadline naht.
- Deadline bei Thalia: https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1077256526
https://www.oebb.at
- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8485
- Turnaround Tuesday Effekt: ATX mehr als 2,5 Prozent fester
- AT&S, Do&Co und FACC gesucht
- Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, Marinomed, RBI (potenzieller Big Deal)
- Melanie Steiner läutet die Opening Bell für Dienstag. Die Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate wird ab Mitte März für ein paar Wochen Dauergast in den Börsepeople Folgen
- Vintage zur Addiko Bank
- Börse Frankfurt: DAX deutlich stärker, Infineon
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastilhttps://boerse-social.com/jcms/#edit/Content/Youtube/8485
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.03.)
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...
» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)
» Maersk Aktie: China macht Druck ( Finanztrends)
» Tulasee Bio-ethanol Aktie: Warnsignale ( Finanztrends)
» Datenschutz 2026: Warum Chefs jetzt handeln müssen ( Finanztrends)
» US-Regierung will zum globalen Gatekeeper für KI-Hardware werden ( Finan...
» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...
» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Mittwoch 0,33 Prozent nach
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil steigt...
- Wie Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG,...
- Wie SBO, OMV, VIG, AT&S, DO&CO und Strabag für Ge...
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse G...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll