» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

- Peter Thier ist Kommunikationschef der ÖBB und ganz aktuell Co-Autor des Buchs "Deadline". Wir sprechen über Wipress, APA, Standard, die Ära des Börsefernsehens, lange Jahre bei der Bank Austria incl. einem Jahr in Bulgarien - jenem Land, aus dem auch Peters Mutter stammt -, Erste Group, AUA, nochmal Erste Group und letztendlich ÖBB. Peter war bei vielen Krisen in die innerste Kommunikation eingebunden, eine Bloomberg-Meldung über ihn besprechen wir ebenso. Mit "Let‘s rock 'n' rail" bei den ÖBB ist auch die Brücke zur Kunst geschlagen, Peter ist Teil von Liebe ohne Leiden, einer Musikgruppe mit bekannten Mitwirkenden. Und er ist auch Co-namensgebender Part von "Hager Thier" im Duett mit der leitenden Kurier-Redakteurin Johanna Hager. Duett hier nicht gesungen, sondern geschrieben. Wer manipuliert wen auf welche Weise? Spannend. Mein nächster Gast in der Börsepeople-Serie ist übrigens dann ... Johanna Hager. Also Duett auch im Podcast. Die Deadline naht.

- Turnaround Tuesday Effekt: ATX mehr als 2,5 Prozent fester

- AT&S, Do&Co und FACC gesucht

- Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, Marinomed, RBI (potenzieller Big Deal)

- Melanie Steiner läutet die Opening Bell für Dienstag. Die Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate wird ab Mitte März für ein paar Wochen Dauergast in den Börsepeople Folgen

- Vintage zur Addiko Bank

- Börse Frankfurt: DAX deutlich stärker, Infineon

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance

