Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 23.12: Pierer Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

23.12.2025, 572 Zeichen

Doubled:
23.12.2024: Pierer Mobility: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Pierer Mobility: 25 Tage von 28.11.2024 (Kurs 7,9) bis 23.12.2024 (Kurs 16,55)

Bisher gab es an einem 23. Dezember 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 23.12. beträgt 0,42%. Der beste 23.12. fand im Jahr 1993 mit 2,21% statt, der schlechteste 23.12. im Jahr 1991 mit -2,36%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 23.12. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.12.)


(23.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Christmas Bell At Home (Kids Choir Take)




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita.

Erste Group
Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.

Wie AT&S, FACC, Drillisch, Erste Group, Commerzbank und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
Porr: Grünes Licht für Übernahme des Projektentwicklungsgeschäfts und der Thermenbeteiligungen der Viacama
Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz (Depot Kommentar)
PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)
Wiener Börse: ATX geht mit kleinem Plus in die Weihnachtspause
Neue Bilder: Thomas Hahn, Katharina Hader, Marianne Kögel, Petra Heindl, Andrea Maier AbbVie, Claudia Eder und Roland Meier




    Börsepeople im Podcast S22/05: Birgit Stöber

    Birgit Stöber ist CFO der Good Mills Group und begeisterter Fan der CFO Band Liquid Spirit. Beim Galaabend im Rahmen der Treasury & Finance Convention 2025 von SLG Treasury hat man uns beide am Ban...

    Books josefchladek.com

    Elizabeth Alderliesten
    Remember Who You Once Were
    2024
    Self published

    Jan Holkup
    Posedy / Hunting Stands
    2025
    PositiF

    Robert Frank
    Os Americanos (first Brazilian edition)
    2017
    Instituto Moreira Salles

    Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
    So lebt man heute in Rußland
    1957
    Blüchert

    Paul Graham
    A1: The Great North Road
    1983
    Grey Editions



