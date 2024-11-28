Börsegeschichte 23.12: Pierer Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
23.12.2025, 572 Zeichen
Doubled:
23.12.2024: Pierer Mobility: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Pierer Mobility: 25 Tage von 28.11.2024 (Kurs 7,9) bis 23.12.2024 (Kurs 16,55)
Bisher gab es an einem 23. Dezember 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 23.12. beträgt 0,42%. Der beste 23.12. fand im Jahr 1993 mit 2,21% statt, der schlechteste 23.12. im Jahr 1991 mit -2,36%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 23.12. so: 0,00%.
Christmas Bell At Home (Kids Choir Take)
Christmas Bell At Home (Kids Choir Take)
