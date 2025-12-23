» PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)

23.12.2025, 3126 Zeichen

Die Porr hat von den Wettbewerbsbehörden grünes Licht für die Übernahme der Viacama (vormals Vamed)-Tochter Vamed Standortentwicklung und Engineering GmbH (VSG) erhalten. Die Porr übernimmt somit das österreichische Projektgeschäft von Viacama mit Kompetenzen zur ganzheitlichen Planung inklusive Betriebs- und operativen Planung, Medizintechnik und Realisierung von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Mit der VSG übernimmt Porr auch die bestehenden Minderheitsbeteiligungen an fünf österreichischen Thermenresorts und den Betrieb Vamed Vitality World, der unter anderem diese Thermen führt. Dazu gehören der Aqua Dome - Tirol Therme Längenfeld, das Spa Resort Geinberg, das Thermenresort Laa, die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen und das Tauern Spa Zell am See - Kaprun. An der Therme Wien besteht zwar keine direkte Beteiligung, jedoch besteht für sie ebenfalls eine Betriebsführungsvereinbarung.

Norbert Harringer legt auf eigenen Wunsch sein Vorstandsmandat bei Agrana per 31. Dezember 2025 nieder. Ab 1. Januar 2026 übernimmt Chief Operations Officer Franz Ennser die Ressorts Nachhaltigkeit, Forschung & Entwicklung sowie Qualitätsmanagement. Zusätzlich verantwortet Franz Ennser weiterhin die Bereiche Agrarische Rohstoffe, Operational Excellence sowie Einkauf/Logistik/Supply Chain, wie das Unternehmen mitteilt.

Der Vertrag von CEO Gottfried Neumeister bei Pierer Mobility AG (künftig Bajaj Mobility AG) sowie KTM wurde frühzeitig bis Ende 2028 verlängert. Neumeister dazu: „Das mir entgegengebrachte Vertrauen nehme ich mit großer Wertschätzung an. Gemeinsam mit meinen neuen Vorstandskolleginnen möchte ich die Rückkehr von KTM auf einen klaren Wachstumskurs gestalten und so das Vertrauen unserer Partner, Kundinnen und Kunden, Händler sowie Lieferanten nachhaltig stärken." Um sich dieser Aufgabe und der Sanierung der KTM Gruppe voll und ganz widmen zu können, hat Neumeister mit dem neuen Mehrheitseigentümer vereinbart, dass er zeitnah aus allen anderen Funktionen, die er außerhalb der Bajaj Gruppe innehat, ausscheiden wird, heißt es in einer Mitteilung. Bekanntermaßen ist er u.a. im Vorstand der Lauda Privatstiftung.

Die Analysten von Raiffeisen Research bleiben bei Porr auf "Kaufen" mit Kursziel 35,0 Euro und meinen: "Wir sind zuversichtlich, dass Porr die enormen Chancen, die sich durch die neuen öffentlichen Infrastrukturmittel sowie die aktuelle und zukünftige Nachfrage im Tief- und Wohnbau ergeben, optimal nutzen wird. Erste Übertragungen in die Realwirtschaft haben sich bereits bestätigt. Es gibt aber weiterhin Aufholbedarf bei der im Branchenschnitt unterdurchschnittlichen EBIT-Marge. Die beschränkten Ressourcen bei Bauunternehmen für Großprojekte und die internen Maßnahmen dürften aber dazu beitragen, das mittelfristige Margenziel zu erreichen."

