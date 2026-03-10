SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Bluttest sagt Alzheimer-Ausbruch auf drei Jahre genau voraus ( Finanztrends)

10.03.2026, 4456 Zeichen

Ein neuer Bluttest kann den Beginn von Alzheimer-Symptomen auf wenige Jahre genau vorhersagen. Gleichzeitig entschlüsseln Forscher die Form von Blutproteinen für eine noch frühere Diagnose. Diese Woche veröffentlichte Studien markieren einen Wendepunkt im Kampf gegen Demenz.

Die biologische Uhr im Blut

Forscher der Washington University in St. Louis haben ein Modell entwickelt, das wie eine biologische Uhr funktioniert. Es misst das Protein p-tau217 im Blut und sagt voraus, wann die ersten Gedächtnisprobleme auftreten werden – und das auf drei bis vier Jahre genau.

Bisher brauchte man für solche Prognosen teure Gehirnscans oder schmerzhafte Rückenmarkspunktionen. Der neue Bluttest ist nicht nur günstiger, sondern auch deutlich einfacher durchzuführen. Die Methode nutzt die vorhersehbare Ablagerung krankhafter Proteine im Gehirn über die Zeit.

Proteinfaltung verrät Alzheimer früher

Während viele Tests die Menge von Proteinen messen, geht ein neuer Ansatz noch einen Schritt weiter. Wissenschaftler des Scripps Research Institute analysieren jetzt die genaue Form der Proteine im Blut.

Ihre Studie zeigt: Bestimmte strukturelle Veränderungen bei drei Plasmaproteinen verraten, ob jemand gesund ist, leichte Probleme hat oder bereits an Alzheimer erkrankt ist. Dieser Blick auf die Proteinfaltung könnte Veränderungen sichtbar machen, lange bevor andere Marker anschlagen.

Diagnose per Fingerstich für zu Hause

Die Demokratisierung der Diagnostik schreitet voran. Ein internationales Projekt hat kürzlich bewiesen: Selbst getrocknete Bluttropfen aus der Fingerkuppe liefern zuverlässige Ergebnisse.

Die Proben können zu Hause entnommen und per Post ins Labor geschickt werden – ohne Kühlung. Das beseitigt eine große Hürde. Plötzlich können auch Menschen aus ländlichen Regionen oder Ländern mit schwacher Gesundheitsinfrastruktur an Studien teilnehmen. Die Übereinstimmung mit den aufwendigen Punktionsergebnissen liegt bei 86 Prozent.

Revolution für die Medikamentenforschung

Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind enorm. Die Alzheimer's Association rechnet in den USA mit Gesundheitskosten von fast 400 Milliarden Dollar. Die neuen Tests könnten hier gegensteuern.

Ihr größter Hebel liegt in der klinischen Forschung. Pharmafirmen können jetzt gezielt jene Menschen für Präventionsstudien rekrutieren, bei denen der Ausbruch unmittelbar bevorsteht. Das spart Jahre an Beobachtungszeit und Millionen an Forschungsgeldern. Experten erwarten eine drastische Beschleunigung bei der Entwicklung neuer Medikamente.

Ethische Herausforderungen der Vorhersage

Doch die präzise Vorhersage wirft auch schwierige Fragen auf. Was bedeutet es für einen gesunden Menschen, zu erfahren, dass er in drei Jahren sein Gedächtnis verlieren wird? Ohne verfügbare Heilung ist diese Gewissheit eine enorme psychische Belastung.

Die Entwickler betonen daher: Der primäre Einsatzort ist zunächst die Forschung. Bevor die Tests in die Hausarztpraxis kommen, müssen klare Richtlinien her. Fachgesellschaften fordern eine Zuverlässigkeit von mindestens 90 Prozent für den alleinigen Einsatz. Erste kommerzielle Tests sind zwar bereits auf dem Markt, doch ihre Routineanwendung braucht noch Zeit.

Auf dem Weg zur Routineuntersuchung

Die Kombination aus präziser Vorhersage, struktureller Analyse und einfacher Anwendung hat das Potenzial, die Demenzdiagnostik grundlegend zu verändern. Der Fokus liegt jetzt auf der Validierung an größeren Bevölkerungsgruppen.

Medizinische Beobachter rechnen damit, dass solche Bluttests bald fester Bestandteil von Vorsorgeuntersuchungen werden könnten. Wenn dann endlich wirksame Präventionsmedikamente dazukommen, rückt ein lange gehegter Traum in greifbare Nähe: den Ausbruch von Alzheimer nicht nur vorherzusagen, sondern aktiv zu verhindern.


(10.03.2026)

