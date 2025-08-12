Börsegeschichte 30.12. (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Börse Geschichte
30.12.2025
Bisher gab es an einem 30. Dezember 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 30.12. beträgt -0,06%. Der beste 30.12. fand im Jahr 2025 mit 1,49% statt, der schlechteste 30.12. im Jahr 2010 mit -1,26%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 30.12. so: 0,00%.
