Nachlese: KESt-Debakel, Manuela Wenger, Gregor Rosinger, Paul Fink (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
27.04.2026, 2517 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8638/
Die Summary zum KESt-Debakel
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8637
PIR: Heute habe ich ein Thema aus unserem ersten Monthly Main Event zusammengefasst, Gregor Rosinger erklärt, welche Vorteile ein Listing im Vienna MTF für Unternehmen hat. Das Gesagte gilt natürlich auch weitgehend für andere MTF-Märkte.
https://www.rosingerfinance.com/
Aus dem #MME1: https://audio-cd.at/page/podcast/8614
Print-Zusammenfassung: https://www.boerse-social.com/pdf/magazines/bsm_111
https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30
http://www.audio-cd.at/pir
Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8639
- Manuela Wenger ist Beraterin für wertschätzende Unternehmenskulturen und Buchautorin. Kennengelernt haben wir uns im Vorjahr bei einem Manager:innen-machen-Musik-Event im Metropol. Wir sprechen über eine frühe Prägung im elterlichen Betrieb, einen Chefsekretärinnen-Job, Marketing-Aufgaben bei Unilever und Linz AG, über Bud, Terence, den zweiten Bildungsweg und schliesslich die Selbstständigkeit mit "Die Wertschätzerin". Manuela unterstützt Organisationen (da können wir Big Brands als Kunden nennen) dabei, Unternehmenskultur analysierbar und steuerbar zu machen, damit aus gelebter Führung eine starke Employee Experience wird. Finally sprechen wir über Manuelas Buch "Wertschätzung to go" bzw. loben noch die Kassier:innen in den Supermärkten und überhaupt alle, die motiviert und freundlich sind.
Homepage und Buch: https://diewertschaetzerin.at
Song: https://open.spotify.com/intl-de/artist/7mTlgftgRLad9aLEU1XMGm
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https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.
- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8635
- ATX leicht schwächer, aber nur wegen der hohen Bawag-Dividende
- Mittagsgewinner AT&S sorgt für irren Effekt bei Austria 30 Private IR
- Semperit-Auffälligkeit
- KESt-Auflösung morgen
- PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Energy, Uniqa, Fondsvolumen
- Paul Fink läutet die Opening Bell für Freitag. Der CEO von ADX Energy startete in dieser Woche mit den Erdgasbohrungen im oberösterreichischen Frankenmarkt
- Börse Frankfurt etwas fester, SAP macht gut
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.04.)
Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl, ordentlicher CEO-Deal bei der Bawag
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