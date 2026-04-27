SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: KESt-Debakel, Manuela Wenger, Gregor Rosinger, Paul Fink (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

27.04.2026, 2517 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8638/
Die Summary zum KESt-Debakel

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8637
PIR: Heute habe ich ein Thema aus unserem ersten Monthly Main Event zusammengefasst, Gregor Rosinger erklärt, welche Vorteile ein Listing im Vienna MTF für Unternehmen hat. Das Gesagte gilt natürlich auch weitgehend für andere MTF-Märkte.
https://www.rosingerfinance.com/
Aus dem #MME1: https://audio-cd.at/page/podcast/8614
Print-Zusammenfassung: https://www.boerse-social.com/pdf/magazines/bsm_111
https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30  
http://www.audio-cd.at/pir
Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8639
- Manuela Wenger ist Beraterin für wertschätzende Unternehmenskulturen und Buchautorin. Kennengelernt haben wir uns im Vorjahr bei einem Manager:innen-machen-Musik-Event im Metropol. Wir sprechen über eine frühe Prägung im elterlichen Betrieb, einen Chefsekretärinnen-Job, Marketing-Aufgaben bei Unilever und Linz AG, über Bud, Terence, den zweiten Bildungsweg und schliesslich die Selbstständigkeit mit "Die Wertschätzerin". Manuela unterstützt Organisationen (da können wir Big Brands als Kunden nennen) dabei, Unternehmenskultur analysierbar und steuerbar zu machen, damit aus gelebter Führung eine starke Employee Experience wird. Finally sprechen wir über Manuelas Buch "Wertschätzung to go" bzw. loben noch die Kassier:innen in den Supermärkten und überhaupt alle, die motiviert und freundlich sind.
Homepage und Buch: https://diewertschaetzerin.at
Song: https://open.spotify.com/intl-de/artist/7mTlgftgRLad9aLEU1XMGm
Melanie`s Einspieler: Trees - https://trees-linz.at/
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8635
- ATX leicht schwächer, aber nur wegen der hohen Bawag-Dividende
- Mittagsgewinner AT&S sorgt für irren Effekt bei Austria 30 Private IR
- Semperit-Auffälligkeit
- KESt-Auflösung morgen
- PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Energy, Uniqa, Fondsvolumen
- Paul Fink läutet die Opening Bell für Freitag. Der CEO von ADX Energy startete in dieser Woche mit den Erdgasbohrungen im oberösterreichischen Frankenmarkt
- Börse Frankfurt etwas fester, SAP macht gut
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.04.)


(27.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl, ordentlicher CEO-Deal bei der Bawag




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Austriacard Holdings AG, Lenzing, Polytec Group, EVN, Uniqa, Rosenbauer, DO&CO, Mayr-Melnhof, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria.

Random Partner

FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Sportradar nach Short-Attacke aufgenommen (Depot Komm...

» Börsegeschichte 27.4.: Extremes zu VIG und ATX (Börse Geschichte) (Börse...

» Nachlese: KESt-Debakel, Manuela Wenger, Gregor Rosinger, Paul Fink (audi...

» PIR-News: Verbund, Porr, Bawag, Asta, Telekom Austria, Post, Kontron (Ch...

» Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-C...

» Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Wienerberger und Bawag gesucht

» Sportradar-Gründer Carsten Koerl: Vom Wiener Neuen Markt an die Nasdaq –...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gregor Rosinger, 3. Säule, Manuela Weng...

» Börsepeople im Podcast S24/19: Manuela Wenger

» ATX-Trends: AT&S, Bawag, Post, SBO


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Veränderung im Verbund-Vorstand
Österreich-Depots: Sportradar nach Short-Attacke aufgenommen (Depot Kommentar)
SMA Solar am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl, ordentlicher CEO-Deal bei der Bawag
ATX TR-Frühmover: AT&S, Wienerberger, Strabag, SBO, voestalpine, Bawag, OMV, Verbund, Porr und Uniqa
PIR-News: Verbund, Porr, Bawag, Asta, Telekom Austria, Post, Kontron (Christine Petzwinkler)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: RBI 1.14%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.28%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Uniqa(1)
    Star der Stunde: AT&S 1.36%, Rutsch der Stunde: FACC -1.19%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Bawag(1), OMV(1)
    TFimNetz zu Frequentis
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 0.93%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.65%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: FACC(4), Kontron(1)
    BSN MA-Event Münchener Rück
    Star der Stunde: Uniqa 0.5%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.21%
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer

    Norbert Hofer ist Vice President Emerald Horizon und Bundesminister ausser Dienst. Wir starten bei der damals börsenotierten Lauda Air, sprechen über lange Jahre in der Politik und ich bitte Norber...

    Books josefchladek.com

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Pierre Bost
    Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
    1927
    Librairie des arts Décoratifs

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel



    Autor: Christian Drastil

    27.04.2026, 2517 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8638/
    Die Summary zum KESt-Debakel

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8637
    PIR: Heute habe ich ein Thema aus unserem ersten Monthly Main Event zusammengefasst, Gregor Rosinger erklärt, welche Vorteile ein Listing im Vienna MTF für Unternehmen hat. Das Gesagte gilt natürlich auch weitgehend für andere MTF-Märkte.
    https://www.rosingerfinance.com/
    Aus dem #MME1: https://audio-cd.at/page/podcast/8614
    Print-Zusammenfassung: https://www.boerse-social.com/pdf/magazines/bsm_111
    https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30  
    http://www.audio-cd.at/pir
    Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8639
    - Manuela Wenger ist Beraterin für wertschätzende Unternehmenskulturen und Buchautorin. Kennengelernt haben wir uns im Vorjahr bei einem Manager:innen-machen-Musik-Event im Metropol. Wir sprechen über eine frühe Prägung im elterlichen Betrieb, einen Chefsekretärinnen-Job, Marketing-Aufgaben bei Unilever und Linz AG, über Bud, Terence, den zweiten Bildungsweg und schliesslich die Selbstständigkeit mit "Die Wertschätzerin". Manuela unterstützt Organisationen (da können wir Big Brands als Kunden nennen) dabei, Unternehmenskultur analysierbar und steuerbar zu machen, damit aus gelebter Führung eine starke Employee Experience wird. Finally sprechen wir über Manuelas Buch "Wertschätzung to go" bzw. loben noch die Kassier:innen in den Supermärkten und überhaupt alle, die motiviert und freundlich sind.
    Homepage und Buch: https://diewertschaetzerin.at
    Song: https://open.spotify.com/intl-de/artist/7mTlgftgRLad9aLEU1XMGm
    Melanie`s Einspieler: Trees - https://trees-linz.at/
    https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
    https://www.mischek.at/de
    Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

    - Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8635
    - ATX leicht schwächer, aber nur wegen der hohen Bawag-Dividende
    - Mittagsgewinner AT&S sorgt für irren Effekt bei Austria 30 Private IR
    - Semperit-Auffälligkeit
    - KESt-Auflösung morgen
    - PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Energy, Uniqa, Fondsvolumen
    - Paul Fink läutet die Opening Bell für Freitag. Der CEO von ADX Energy startete in dieser Woche mit den Erdgasbohrungen im oberösterreichischen Frankenmarkt
    - Börse Frankfurt etwas fester, SAP macht gut
    - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.04.)


    (27.04.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl, ordentlicher CEO-Deal bei der Bawag




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Austriacard Holdings AG, Lenzing, Polytec Group, EVN, Uniqa, Rosenbauer, DO&CO, Mayr-Melnhof, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria.

    Random Partner

    FACC
    Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Sportradar nach Short-Attacke aufgenommen (Depot Komm...

    » Börsegeschichte 27.4.: Extremes zu VIG und ATX (Börse Geschichte) (Börse...

    » Nachlese: KESt-Debakel, Manuela Wenger, Gregor Rosinger, Paul Fink (audi...

    » PIR-News: Verbund, Porr, Bawag, Asta, Telekom Austria, Post, Kontron (Ch...

    » Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-C...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Wienerberger und Bawag gesucht

    » Sportradar-Gründer Carsten Koerl: Vom Wiener Neuen Markt an die Nasdaq –...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gregor Rosinger, 3. Säule, Manuela Weng...

    » Börsepeople im Podcast S24/19: Manuela Wenger

    » ATX-Trends: AT&S, Bawag, Post, SBO


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Veränderung im Verbund-Vorstand
    Österreich-Depots: Sportradar nach Short-Attacke aufgenommen (Depot Kommentar)
    SMA Solar am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl, ordentlicher CEO-Deal bei der Bawag
    ATX TR-Frühmover: AT&S, Wienerberger, Strabag, SBO, voestalpine, Bawag, OMV, Verbund, Porr und Uniqa
    PIR-News: Verbund, Porr, Bawag, Asta, Telekom Austria, Post, Kontron (Christine Petzwinkler)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: RBI 1.14%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.28%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Uniqa(1)
      Star der Stunde: AT&S 1.36%, Rutsch der Stunde: FACC -1.19%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Bawag(1), OMV(1)
      TFimNetz zu Frequentis
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 0.93%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.65%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: FACC(4), Kontron(1)
      BSN MA-Event Münchener Rück
      Star der Stunde: Uniqa 0.5%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.21%
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer

      Norbert Hofer ist Vice President Emerald Horizon und Bundesminister ausser Dienst. Wir starten bei der damals börsenotierten Lauda Air, sprechen über lange Jahre in der Politik und ich bitte Norber...

      Books josefchladek.com

      Bertien van Manen
      Let's Sit Down Before We Go
      2011
      MACK

      Pierre Bost
      Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
      1927
      Librairie des arts Décoratifs

      Mark Mahaney
      Polar Night
      2019/2021
      Trespasser

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Dean Garlick
      100 Sculptural Circumstances
      2025
      Lodge Press

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de