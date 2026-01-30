» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

30.01.2026, 912 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2:-0.13% vs. last #gabb, +3.46% ytd, +122.20% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 145.424 Euro, es ist dies ein All-time-High. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 297 liegt (von mehr als 30.000).

Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da.

Das Depot bei dad.at ist ebenfalls gerade in Umstellung/Aufbau und ab Anfang Februar wieder täglich gepublished hier.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.01.)

(30.01.2026)

BSN Podcasts

SportWoche-Podcast: Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither (Maxim Petzwinkler)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.

Random Partner wikifolio

wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios. >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)

» PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und G...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht

» Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Gold, Verbund, René Parmantier

» ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, Erste Group, Austriacard ...