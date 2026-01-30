SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

30.01.2026, 912 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2:-0.13% vs. last #gabb, +3.46% ytd, +122.20% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 145.424 Euro, es ist dies ein All-time-High. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 297 liegt (von mehr als 30.000).

Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da.

Das Depot bei dad.at ist ebenfalls gerade in Umstellung/Aufbau und ab Anfang Februar wieder täglich gepublished hier.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.01.)


(30.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither (Maxim Petzwinkler)




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.

Random Partner

wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)

» PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und G...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht

» Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Gold, Verbund, René Parmantier

» ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, Erste Group, Austriacard ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wachau Marathon 2014
ams-Osram und Cisco vs. 3D Systems und Aixtron – kommentierter KW 5 Peer Group Watch IT, Elektronik, 3D
E.ON und RWE vs. Ballard Power Systems und Verbio – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Energie
Aurubis und Fraport vs. Salzgitter und Aixtron – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte
ams-Osram und Cisco vs. GlaxoSmithKline und Microsoft – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Global Innovation 1000
Lockheed Martin und Fraport vs. Thomas Cook Group und Air Berlin – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Luftfahrt & Reise




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2030
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt positiv auf, Germanys Stock Party läuft, Bell Marija Marjanovic

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers



    Autor: Christian Drastil

    30.01.2026, 912 Zeichen

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2:-0.13% vs. last #gabb, +3.46% ytd, +122.20% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 145.424 Euro, es ist dies ein All-time-High. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 297 liegt (von mehr als 30.000).

    Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da.

    Das Depot bei dad.at ist ebenfalls gerade in Umstellung/Aufbau und ab Anfang Februar wieder täglich gepublished hier.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.01.)


    (30.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither (Maxim Petzwinkler)




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.

    Random Partner

    wikifolio
    wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...

    » Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)

    » PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und G...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht

    » Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Gold, Verbund, René Parmantier

    » ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, Erste Group, Austriacard ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wachau Marathon 2014
    ams-Osram und Cisco vs. 3D Systems und Aixtron – kommentierter KW 5 Peer Group Watch IT, Elektronik, 3D
    E.ON und RWE vs. Ballard Power Systems und Verbio – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Energie
    Aurubis und Fraport vs. Salzgitter und Aixtron – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte
    ams-Osram und Cisco vs. GlaxoSmithKline und Microsoft – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Global Innovation 1000
    Lockheed Martin und Fraport vs. Thomas Cook Group und Air Berlin – kommentierter KW 5 Peer Group Watch Luftfahrt & Reise




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2030
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt positiv auf, Germanys Stock Party läuft, Bell Marija Marjanovic

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      JH Engström
      Dimma Brume Mist
      2025
      Void

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Claudia Andujar
      Genocídio do Yanomami
      2025
      Void

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Helmar Lerski
      Köpfe des Alltags
      1931
      Hermann Reckendorf

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de