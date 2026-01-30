Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
Christian Drastil
30.01.2026, 912 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2:-0.13% vs. last #gabb, +3.46% ytd, +122.20% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 145.424 Euro, es ist dies ein All-time-High. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 297 liegt (von mehr als 30.000).
Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da.
Das Depot bei dad.at ist ebenfalls gerade in Umstellung/Aufbau und ab Anfang Februar wieder täglich gepublished hier.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.01.)
