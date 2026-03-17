ServiceNow Aktie: Düstere Prognose ( Finanztrends)

17.03.2026, 2827 Zeichen

ServiceNow-Chef Bill McDermott sorgt mit einer Warnung für Aufsehen: Die rasante Ausbreitung von KI-Agenten könnte die Arbeitslosigkeit unter Hochschulabsolventen in den kommenden Jahren auf über 30 Prozent treiben. Während das Unternehmen technologisch massiv aufrüstet, rückt damit die Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung automatisierter Workflows in den Mittelpunkt.

Die Kehrseite der Automatisierung

McDermott skizzierte am Wochenende ein Szenario, in dem KI-Agenten zunehmend Aufgaben übernehmen, die bisher klassische Einstiegsjobs für Berufsanfänger waren. Diese ehrlichen Worte des CEOs führten zu einer gewissen Volatilität der Aktie, da sie die ethischen Risiken der Branche beleuchten. Für ServiceNow ist diese Entwicklung jedoch Teil der Geschäftsstrategie. Das Unternehmen positioniert sich mit Werkzeugen wie dem „AI Agent Control Tower“ als Kontrollinstanz, die den Einsatz künstlicher Intelligenz in Konzernen steuerbar und ethisch vertretbar machen soll.

Die Botschaft an den Markt ist zweigeteilt. Einerseits drohen soziale Verwerfungen durch den Wegfall von Arbeitsplätzen, andererseits steigt der Bedarf an komplexen Governance-Lösungen, die genau diesen Prozess überwachen. ServiceNow will hier die zentrale Plattform für die Orchestrierung dieser neuen digitalen Belegschaft sein.

Expansion in neue Märkte

Parallel zur Debatte um den Arbeitsmarkt treibt das Management das operative Wachstum voran. Eine erweiterte Partnerschaft mit dem Distributor Carahsoft soll ServiceNow dabei helfen, die eigene KI-Plattform stärker im kommerziellen Sektor in den USA und Kanada zu etablieren. Bisher lag der Schwerpunkt dieser Zusammenarbeit vor allem auf dem Regierungsgeschäft.

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Zusätzlich verstärkt eine neue Kooperation mit Cohesity das Produktportfolio. Hier liegt der Fokus darauf, die Widerstandsfähigkeit autonomer KI-Systeme zu erhöhen. Diese strategischen Schritte zeigen, dass ServiceNow versucht, seine Abhängigkeit von klassischen IT-Workflows zu verringern und stattdessen tief in die kritische Infrastruktur der Unternehmens-KI vorzudringen.

Ob diese Expansion im kommerziellen Bereich die hohen Erwartungen der Anleger erfüllt, wird sich bald zeigen. Am 22. April 2026 veröffentlicht ServiceNow den nächsten Quartalsbericht, der detaillierte Einblicke in die finanzielle Entwicklung und den Erfolg der neuen Partnerschaften liefern wird.

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(17.03.2026)

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