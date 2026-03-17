SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wohnungsnot: Baubranche hofft, Politik schärft nach ( Finanztrends)

17.03.2026, 3099 Zeichen

Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hellt sich leicht auf. Doch die Krise bleibt – und die Politik verschärft die Regeln für Vermieter.

Ifo-Index steigt, aber Aufträge fehlen

Das ifo-Instituts meldet für Februar eine leicht verbesserte Stimmung. Der Geschäftsklimaindex für den Wohnungsbau kletterte von minus 20,8 auf minus 17,6 Punkte. Die Unternehmen blicken etwas optimistischer in die Zukunft.

Anzeige

Angesichts der angespannten Marktlage und neuer gesetzlicher Vorgaben müssen Vermieter genau wissen, welche Mietanpassungen 2025 rechtlich zulässig sind. Dieser kostenlose Report liefert Ihnen aktuelle Vergleichsmieten und rechtssichere Begründungshilfen für Ihre Stadt. In 5 Minuten wissen, was Sie 2025 wirklich verlangen dürfen

Doch die Auftragslage bleibt dramatisch. Fast jedes zweite Unternehmen (48,0 Prozent) klagt über zu wenige Bauaufträge. Die Zahl der stornierten Projekte stieg sogar leicht an. Hohe Baukosten und schwierige Finanzierungen bremsen den Neubau weiter aus.

Metropolen: Große Nachfrage, kaum Angebot

Eine Studie der DZ HYP zeigt das Grundproblem: In den sieben Top-Städten ist die Nachfrage riesig, das Angebot aber knapp. Die Leerstandsquoten sind extrem niedrig.

Zwar stiegen die Baugenehmigungen 2025 erstmals wieder – um 10,8 Prozent auf 238.500 Wohnungen. Doch Experten warnen: 2026 könnten nur 215.000 Einheiten fertig werden. Bis ein genehmigtes Mehrfamilienhaus steht, vergehen heute im Schnitt 34 Monate.

Regierung plant schärfere Mietpreisbremse

Als Reaktion auf die Krise legt die Bundesregierung nach. Ein Referentenentwurf zum "Mietrecht II" sieht strengere Vorgaben vor.

Kernpunkt: Indexmieten sollen in angespannten Märkten auf 3,5 Prozent pro Jahr gedeckelt werden. Zudem müssen Vermieter Möblierungszuschläge transparenter ausweisen. Fachanwälte rechnen mit einem Inkrafttreten noch in diesem Jahr.

Verfassungsgericht bestätigt, Eigentümer kritisieren

Das Bundesverfassungsgericht hat die Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029 jüngst bestätigt. Das schafft Klarheit für Investoren.

Anzeige

Da viele Mieterhöhungen aufgrund formaler Fehler oder unzureichender Begründungen scheitern, nutzen immer mehr Eigentümer professionelle Unterstützung. Sichern Sie sich die geprüfte Vorlage und aktuelle Marktdaten, um Widersprüche und teure Fehler zu vermeiden. Warum immer mehr Vermieter vor der nächsten Anpassung diesen Report lesen

Eigentümerverbände wie Haus & Grund laufen jedoch Sturm. Sie kritisieren die Regulierung als "ökonomisch gescheitert". Eine Politik, die nur den Mangel verwalte, ersetze keine Bauoffensive. Die Leidtragenden seien Wohnungssuchende ohne starkes Netzwerk.

Branche fordert Impulse für mehr Neubau

Neue Hoffnung setzt die Immobilienwirtschaft nun auf den Wohnungsbau-Tag am 26. März. Verbände fordern von der Politik bessere Rahmenbedingungen.

Sie drängen auf niedrigere Baukosten, vereinfachte Standards und schnellere Genehmigungen. Nur mit deutlich mehr neuen Wohnungen – ob gefördert oder frei finanziert – lasse sich die Not langfristig lindern. Ob der leichte Aufschwung beim Ifo-Index anhält, hängt maßgeblich von diesen Impulsen ab.


(17.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG.

Random Partner

IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Leicht nach oben (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana, Semperit, VIG, UBM, L...

» Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susanne Bickel (audio cd.at)

» Wohnungsnot: Baubranche hofft, Politik schärft nach ( Finanztrends)

» Deutscher Wohnungsbau: Baugenehmigungen steigen erstmals wieder ( Finanz...

» Neola Medical Aktie: Meilenstein erreicht ( Finanztrends)

» Sichuan Chengfei Integration Aktie: Profitabilität belastet ( Finanztrends)

» PIR-News: News zu FACC und Andritz (Christine Petzwinkler)

» 2. Österreichischer Aktientag ein feiner Erfolg: 2000 Besucher, 1200 Pri...

» Heimtraining 2026: Intelligente Geräte und neue Methoden boomen ( Finanz...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Österreichischer Aktientag: Impressionen
Almonty Industries Aktie: Zeremonie mit Signalwirkung ( Finanztrends)
Österreichischer Aktientag: Presenter und Veranstalter
Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
Comeback der täglichen Opening Bell, Season 2
ServiceNow Aktie: Düstere Prognose ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Mayr-Melnhof
    Star der Stunde: Addiko Bank 2.73%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.56%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(1), Porr(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 0.58%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(2), Erste Group(1), OMV(1)
    Star der Stunde: AT&S 2.59%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.16%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: OMV(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.41%, Rutsch der Stunde: UBM -3.41%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: OMV(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch knapp im Plus, gute Sager von Christoph Boschan und Walter Oblin

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers



    Autor: Finanztrends

    17.03.2026, 3099 Zeichen

    Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hellt sich leicht auf. Doch die Krise bleibt – und die Politik verschärft die Regeln für Vermieter.

    Ifo-Index steigt, aber Aufträge fehlen

    Das ifo-Instituts meldet für Februar eine leicht verbesserte Stimmung. Der Geschäftsklimaindex für den Wohnungsbau kletterte von minus 20,8 auf minus 17,6 Punkte. Die Unternehmen blicken etwas optimistischer in die Zukunft.

    Anzeige

    Angesichts der angespannten Marktlage und neuer gesetzlicher Vorgaben müssen Vermieter genau wissen, welche Mietanpassungen 2025 rechtlich zulässig sind. Dieser kostenlose Report liefert Ihnen aktuelle Vergleichsmieten und rechtssichere Begründungshilfen für Ihre Stadt. In 5 Minuten wissen, was Sie 2025 wirklich verlangen dürfen

    Doch die Auftragslage bleibt dramatisch. Fast jedes zweite Unternehmen (48,0 Prozent) klagt über zu wenige Bauaufträge. Die Zahl der stornierten Projekte stieg sogar leicht an. Hohe Baukosten und schwierige Finanzierungen bremsen den Neubau weiter aus.

    Metropolen: Große Nachfrage, kaum Angebot

    Eine Studie der DZ HYP zeigt das Grundproblem: In den sieben Top-Städten ist die Nachfrage riesig, das Angebot aber knapp. Die Leerstandsquoten sind extrem niedrig.

    Zwar stiegen die Baugenehmigungen 2025 erstmals wieder – um 10,8 Prozent auf 238.500 Wohnungen. Doch Experten warnen: 2026 könnten nur 215.000 Einheiten fertig werden. Bis ein genehmigtes Mehrfamilienhaus steht, vergehen heute im Schnitt 34 Monate.

    Regierung plant schärfere Mietpreisbremse

    Als Reaktion auf die Krise legt die Bundesregierung nach. Ein Referentenentwurf zum "Mietrecht II" sieht strengere Vorgaben vor.

    Kernpunkt: Indexmieten sollen in angespannten Märkten auf 3,5 Prozent pro Jahr gedeckelt werden. Zudem müssen Vermieter Möblierungszuschläge transparenter ausweisen. Fachanwälte rechnen mit einem Inkrafttreten noch in diesem Jahr.

    Verfassungsgericht bestätigt, Eigentümer kritisieren

    Das Bundesverfassungsgericht hat die Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029 jüngst bestätigt. Das schafft Klarheit für Investoren.

    Anzeige

    Da viele Mieterhöhungen aufgrund formaler Fehler oder unzureichender Begründungen scheitern, nutzen immer mehr Eigentümer professionelle Unterstützung. Sichern Sie sich die geprüfte Vorlage und aktuelle Marktdaten, um Widersprüche und teure Fehler zu vermeiden. Warum immer mehr Vermieter vor der nächsten Anpassung diesen Report lesen

    Eigentümerverbände wie Haus & Grund laufen jedoch Sturm. Sie kritisieren die Regulierung als "ökonomisch gescheitert". Eine Politik, die nur den Mangel verwalte, ersetze keine Bauoffensive. Die Leidtragenden seien Wohnungssuchende ohne starkes Netzwerk.

    Branche fordert Impulse für mehr Neubau

    Neue Hoffnung setzt die Immobilienwirtschaft nun auf den Wohnungsbau-Tag am 26. März. Verbände fordern von der Politik bessere Rahmenbedingungen.

    Sie drängen auf niedrigere Baukosten, vereinfachte Standards und schnellere Genehmigungen. Nur mit deutlich mehr neuen Wohnungen – ob gefördert oder frei finanziert – lasse sich die Not langfristig lindern. Ob der leichte Aufschwung beim Ifo-Index anhält, hängt maßgeblich von diesen Impulsen ab.


    (17.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG.

    Random Partner

    IR-WORLD.com
    Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Leicht nach oben (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana, Semperit, VIG, UBM, L...

    » Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susanne Bickel (audio cd.at)

    » Wohnungsnot: Baubranche hofft, Politik schärft nach ( Finanztrends)

    » Deutscher Wohnungsbau: Baugenehmigungen steigen erstmals wieder ( Finanz...

    » Neola Medical Aktie: Meilenstein erreicht ( Finanztrends)

    » Sichuan Chengfei Integration Aktie: Profitabilität belastet ( Finanztrends)

    » PIR-News: News zu FACC und Andritz (Christine Petzwinkler)

    » 2. Österreichischer Aktientag ein feiner Erfolg: 2000 Besucher, 1200 Pri...

    » Heimtraining 2026: Intelligente Geräte und neue Methoden boomen ( Finanz...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Österreichischer Aktientag: Impressionen
    Almonty Industries Aktie: Zeremonie mit Signalwirkung ( Finanztrends)
    Österreichischer Aktientag: Presenter und Veranstalter
    Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
    Comeback der täglichen Opening Bell, Season 2
    ServiceNow Aktie: Düstere Prognose ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Mayr-Melnhof
      Star der Stunde: Addiko Bank 2.73%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.56%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(1), Porr(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 0.58%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.42%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(2), Erste Group(1), OMV(1)
      Star der Stunde: AT&S 2.59%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.16%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: OMV(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.41%, Rutsch der Stunde: UBM -3.41%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: OMV(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch knapp im Plus, gute Sager von Christoph Boschan und Walter Oblin

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de