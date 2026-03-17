Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susanne Bickel (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
17.03.2026, 1595 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8506
ÖTV-Spitzentennis-Podcast: Presented by mumak.me und win2day. Irgendwie eine Zwischenwoche vom On-Court-Geschehen her, sie brachte aber neue 2026er-Rekorde in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me. Juriy Rodionov kommt ins Semifinale in Cherbourg und ist unser win2day Spieler der Woche. Weiter geht es vor allem in Miami, auch darüber wird gesprochen. Und dann gibt es noch ein Vorarlberg-Special feat. Susanne Bickel (Die Presse) und Mentions von Martin Ohneberg, Magnus Brunner und Joel Schwärzler. Ist der Aufschlag in unserem Startsample vielleicht sogar von Martin Ohneberg?
https://mumak.me
https://www.win2day.at
https://www.audio-cd.at/oetv-spitzentennis
http://www.sportgeschichte.at/oetv
Inside In, der ÖTV-Podcast: https://open.spotify.com/show/7KNsgeD8XyXTsAgCFKfI7Y
https://www.oetv.at
- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8505
- ATX etwas fester
- AT&S gesucht
- spannende Konstellation bei Erste Group und Bawag
- den Strabag-Faktor nicht unterschätzen
- Podcast-Tipp: Gabriele Schöngruber , Agrana
- News zu Reploid, Research zu Polytec, Uniqa und Post
- Susanne Bickel läutet die Opening Bell für Montag, die Finanzjournalistin im Wirtschaftsressort bei der Presse liefert in unserem ÖTV-Spitzentennis-Podcast heute Nachmittag eine kleine Wortspende zu starken Vorarlbergern
- der 16.3. war schon mal irrer als heute
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.03.)
Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG.
Random Partner
Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG)
Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Leicht nach oben (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana, Semperit, VIG, UBM, L...
» Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susanne Bickel (audio cd.at)
» Wohnungsnot: Baubranche hofft, Politik schärft nach ( Finanztrends)
» Deutscher Wohnungsbau: Baugenehmigungen steigen erstmals wieder ( Finanz...
» Neola Medical Aktie: Meilenstein erreicht ( Finanztrends)
» Sichuan Chengfei Integration Aktie: Profitabilität belastet ( Finanztrends)
» PIR-News: News zu FACC und Andritz (Christine Petzwinkler)
» 2. Österreichischer Aktientag ein feiner Erfolg: 2000 Besucher, 1200 Pri...
» Heimtraining 2026: Intelligente Geräte und neue Methoden boomen ( Finanz...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Gurktaler AG Stamm, FACC, Semperit, Frequenti...
- Wie VIG, Uniqa, OMV, Österreichische Post, Andrit...
- Österreich-Depots: Leicht nach oben (Depot Kommen...
- Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana...
- Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susann...
- Sichuan Chengfei Integration Aktie: Profitabilitä...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner
Melanie Steiner ist Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate und der Mischek Bauträger GmbH. Wir sprechen über eine lange Karriere in der Branche, über die wilden 90er als Maklerin, übe...
Books josefchladek.com
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation
17.03.2026, 1595 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8506
ÖTV-Spitzentennis-Podcast: Presented by mumak.me und win2day. Irgendwie eine Zwischenwoche vom On-Court-Geschehen her, sie brachte aber neue 2026er-Rekorde in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me. Juriy Rodionov kommt ins Semifinale in Cherbourg und ist unser win2day Spieler der Woche. Weiter geht es vor allem in Miami, auch darüber wird gesprochen. Und dann gibt es noch ein Vorarlberg-Special feat. Susanne Bickel (Die Presse) und Mentions von Martin Ohneberg, Magnus Brunner und Joel Schwärzler. Ist der Aufschlag in unserem Startsample vielleicht sogar von Martin Ohneberg?
https://mumak.me
https://www.win2day.at
https://www.audio-cd.at/oetv-spitzentennis
http://www.sportgeschichte.at/oetv
Inside In, der ÖTV-Podcast: https://open.spotify.com/show/7KNsgeD8XyXTsAgCFKfI7Y
https://www.oetv.at
- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8505
- ATX etwas fester
- AT&S gesucht
- spannende Konstellation bei Erste Group und Bawag
- den Strabag-Faktor nicht unterschätzen
- Podcast-Tipp: Gabriele Schöngruber , Agrana
- News zu Reploid, Research zu Polytec, Uniqa und Post
- Susanne Bickel läutet die Opening Bell für Montag, die Finanzjournalistin im Wirtschaftsressort bei der Presse liefert in unserem ÖTV-Spitzentennis-Podcast heute Nachmittag eine kleine Wortspende zu starken Vorarlbergern
- der 16.3. war schon mal irrer als heute
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.03.)
Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG.
Random Partner
Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG)
Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Leicht nach oben (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana, Semperit, VIG, UBM, L...
» Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susanne Bickel (audio cd.at)
» Wohnungsnot: Baubranche hofft, Politik schärft nach ( Finanztrends)
» Deutscher Wohnungsbau: Baugenehmigungen steigen erstmals wieder ( Finanz...
» Neola Medical Aktie: Meilenstein erreicht ( Finanztrends)
» Sichuan Chengfei Integration Aktie: Profitabilität belastet ( Finanztrends)
» PIR-News: News zu FACC und Andritz (Christine Petzwinkler)
» 2. Österreichischer Aktientag ein feiner Erfolg: 2000 Besucher, 1200 Pri...
» Heimtraining 2026: Intelligente Geräte und neue Methoden boomen ( Finanz...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Gurktaler AG Stamm, FACC, Semperit, Frequenti...
- Wie VIG, Uniqa, OMV, Österreichische Post, Andrit...
- Österreich-Depots: Leicht nach oben (Depot Kommen...
- Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana...
- Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susann...
- Sichuan Chengfei Integration Aktie: Profitabilitä...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner
Melanie Steiner ist Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate und der Mischek Bauträger GmbH. Wir sprechen über eine lange Karriere in der Branche, über die wilden 90er als Maklerin, übe...
Books josefchladek.com
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co