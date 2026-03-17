» Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susanne Bickel (audio cd.at)

17.03.2026, 1595 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8506

ÖTV-Spitzentennis-Podcast: Presented by mumak.me und win2day. Irgendwie eine Zwischenwoche vom On-Court-Geschehen her, sie brachte aber neue 2026er-Rekorde in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me. Juriy Rodionov kommt ins Semifinale in Cherbourg und ist unser win2day Spieler der Woche. Weiter geht es vor allem in Miami, auch darüber wird gesprochen. Und dann gibt es noch ein Vorarlberg-Special feat. Susanne Bickel (Die Presse) und Mentions von Martin Ohneberg, Magnus Brunner und Joel Schwärzler. Ist der Aufschlag in unserem Startsample vielleicht sogar von Martin Ohneberg?

https://mumak.me

https://www.win2day.at

https://www.audio-cd.at/oetv-spitzentennis

http://www.sportgeschichte.at/oetv

Inside In, der ÖTV-Podcast: https://open.spotify.com/show/7KNsgeD8XyXTsAgCFKfI7Y

https://www.oetv.at

- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8505

- ATX etwas fester

- AT&S gesucht

- spannende Konstellation bei Erste Group und Bawag

- den Strabag-Faktor nicht unterschätzen

- Podcast-Tipp: Gabriele Schöngruber , Agrana

- News zu Reploid, Research zu Polytec, Uniqa und Post

- Susanne Bickel läutet die Opening Bell für Montag, die Finanzjournalistin im Wirtschaftsressort bei der Presse liefert in unserem ÖTV-Spitzentennis-Podcast heute Nachmittag eine kleine Wortspende zu starken Vorarlbergern

- der 16.3. war schon mal irrer als heute

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.03.)

(17.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG.

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