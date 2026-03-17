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österreichischer Aktien
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Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susanne Bickel (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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17.03.2026, 1595 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8506
ÖTV-Spitzentennis-Podcast: Presented by mumak.me und win2day. Irgendwie eine Zwischenwoche vom On-Court-Geschehen her, sie brachte aber neue 2026er-Rekorde in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me. Juriy Rodionov kommt ins Semifinale in Cherbourg und ist unser win2day Spieler der Woche. Weiter geht es vor allem in Miami, auch darüber wird gesprochen. Und dann gibt es noch ein Vorarlberg-Special feat. Susanne Bickel (Die Presse) und Mentions von Martin Ohneberg, Magnus Brunner und Joel Schwärzler. Ist der Aufschlag in unserem Startsample vielleicht sogar von Martin Ohneberg?
https://mumak.me
https://www.win2day.at
https://www.audio-cd.at/oetv-spitzentennis
http://www.sportgeschichte.at/oetv
Inside In, der ÖTV-Podcast: https://open.spotify.com/show/7KNsgeD8XyXTsAgCFKfI7Y
https://www.oetv.at

- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8505
- ATX etwas fester
- AT&S gesucht
- spannende Konstellation bei Erste Group und Bawag
- den Strabag-Faktor nicht unterschätzen
- Podcast-Tipp: Gabriele Schöngruber , Agrana
- News zu Reploid, Research zu Polytec, Uniqa und Post
- Susanne Bickel läutet die Opening Bell für Montag, die Finanzjournalistin im Wirtschaftsressort bei der Presse liefert in unserem ÖTV-Spitzentennis-Podcast heute Nachmittag eine kleine Wortspende zu starken Vorarlbergern
- der 16.3. war schon mal irrer als heute
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.03.)


(17.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein




 

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Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

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    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 0.58%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(2), Erste Group(1), OMV(1)
    Star der Stunde: AT&S 2.59%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.16%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: OMV(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.41%, Rutsch der Stunde: UBM -3.41%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: OMV(1)
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    1930
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    1930
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    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

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    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha



    Autor: Christian Drastil

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      1937
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